Мэр Уфы перейдет в Совет Федерации — СМИ

Мэр Уфы Ирек Ялалов действительно перейдет в Совет Федерации. Заявление о досрочном прекращении полномочий от лица сити-менеджера уже направлено в горсовет.

Уфимские депутаты рассмотрят его 27 сентября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В пресс-службе мэрии Уфы не стали комментировать эту информацию.

Напомним, что Ялалов избирался в Госсобрание — Курултай Башкирии от «Единой России». По слухам, вместо обычной роли «паровоза» мэр Уфы действительно планирует получить мандат в региональный парламент, откуда перейдет в Совет Федерации.

Косвенно Ялалов уже подтвердил, что ему поступали подобные предложения.