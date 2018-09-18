Хамитов: с начала года Башкирию посетили почти 6 млн туристов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал, что за 8 месяцев 2018 года республику посетили почти 6 млн туристов. По его словам, турпоток значительно вырос по сравнению с ситуацией 3-4-летней давности.

«Уже за восемь месяцев этого года республику посетило почти 6 млн человек. Мы считаем очень просто — 3 млн человек побывали в наших отелях и гостиницах, 2 млн человек на наших санаториях и курортах, и 1 млн — диким способом», — приводит ТАСС слова Хамитова.

При этом глава РБ уточнил, что региональные власти причисляют к этим 6 млн человек и тех, кто приехал в командировку.

Напомним, что в апреле в Уфе представили туристический бренд Terra Bashkiria, который вызвал неоднозначную реакцию общественности.