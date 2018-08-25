Скандалы недели: кошки-мышки Альберта Фахрутдинова, новый главный трудинспектор и арест «хлебного генерала»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Наиболее резонансными темами для обсуждения на уходящей неделе стали слушания по пенсионной реформе в ГД РФ, а также отказ от индексации прожиточного минимума пенсионеров в Татарстане. Помимо этого, мы наблюдали два новых назначения — нового посла в Белоруссию и генерального директора ОЭЗ «Иннополис». Вместе с тем появилась информация о том, что сын главы «Метроэлектротранса» Асфана Галявова может возглавить трудовую инспекцию Татарстана. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Слушания по пенсионной реформе и экономия на пенсионерах в РТ

Во вторник в Госдуме прошли парламентско-общественные слушания по совершенствованию законодательства о пенсиях, но никакой точки в самом спорном законопроекте последних лет они не поставили. Алексей Кудрин признался, что не сможет «честно смотреть в глаза пенсионерам», если оставить все как есть, а начинать реформу надо было еще 10 лет назад. Вячеслав Володин допытывался у каждого докладчика, будто искал оправдания: мол, был ли другой путь, кроме повышения пенсионного возраста. Геннадий Зюганов припомнил банкирам, как их спасали от санкций триллионами рублей из резервного фонда, а Владимир Жириновский в тон ему кричал с трибуны об огромных затратах на бомбежку и восстановление Сирии. «Реальное время» подготовило подробный репортаж с позициями разных политических сил.

Вместе с тем власти Татарстана опять решили сэкономить на пенсионерах, отказавшись от индексации их прожиточного минимума. Это значит, что в следующем году десятки тысяч малообеспеченных татарстанцев не дождутся увеличения социальной помощи, несмотря на разгон инфляции. Год назад чиновники утверждали, что обеспечить себя минимальным потребительским набором старшее поколение может и за меньшие деньги, чем имеет.

Отметим, что официальный представитель казанского Кремля на брифинге в кабмине комментировать «Реальному времени» решение республики не повышать минимальный прожиточный минимум пенсионеров не стала, пояснив, что Министерство экономики в публикации представило развернутый ответ на этот вопрос: «Министерство экономики представило вам развернутый ответ, мне больше добавить к нему нечего. Материал я ваш читала — он очень подробный. Мы тоже интересовались, изучали. Более того, к тому, что официально ответило министерство, которое занимается представлением в законодательные органы власти предложений по этому вопросу, добавить нечего». То есть индексации минимума ждать не стоит.

На уходящей неделе был назначен и.о. полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе — им стал Игорь Паньшин. Фото pfo.gov.ru

Новый глава ОЭЗ «Иннополис» и замена Бабича на посту полпреда

На уходящей неделе был назначен и.о. полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе — им стал Игорь Паньшин. С марта 2017 года он являлся заместителем полпреда президента РФ в ПФО. Также он действительный государственный советник России 2-го класса. Напомним, незадолго до этого Владимир Путин назначил бывшего полпреда в ПФО Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии, а также спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

На замену Бабичу в полпредстве ПФО прочат нескольких кандидатов из силовиков. В частности, в последнее время активно обсуждается фигура главы МВД России Владимира Колокольцева.

Также кадровые перестановки затронули АО «ОЭЗ «Иннополис» — его новым гендиректором стал Ренат Халимов. Ранее он был заместителем генерального директора ОАО ОЭЗ «ППТ «Алабуга», а с 2016 года до недавнего времени руководил компанией «Полихим Системс» в Набережных Челнах. Его предшественника — Игоря Носова — врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назначил своим заместителем.

Языковой вопрос на республиканском педсовете

В четверг в Кукморском районе прошел республиканский педсовет. Министр образования Татарстана подвел итоги прошедшего учебного года, назвав его непростым (из-за языковой проблемы), но имеющим значимые достижения. Из последних — повышение среднего балла ЕГЭ, количество олимпиадников (третьи в России после Москвы и Санкт-Петербурга). Школам поручили усилить математику, а техникумам — английский язык.

Коснулись и преподавания родных языков — их можно будет выбрать, но они останутся обязательными, главам районов поручили это проконтролировать. На эту тему также кратко высказался президент РТ Рустам Минниханов, сообщив, что пройден сложный период, из которого нужно извлечь уроки. Интересно другое — в том, что два десятилетия в Татарстане под видом родного языка изучался только татарский, оказались виноваты, следует из слов Минниханова, сами школы, которые всего лишь безропотно выполняли указание сверху.

— То, что длительное время не решался ряд вопросов, — это в том числе и наше упущение. Никто за нас их не будет решать. Рядом школ были проигнорированы конституционные права граждан на изучение родных языков. Муниципальные образования как учредители тоже не проявляли должного внимания к этому важнейшему вопросу, — сказал президент.

Потерпевшая по делу — крайне интересная дама — водитель школьного автобуса из Чикаго Натали Чайка. Фото evening-kazan.ru

«Развод» водительницы школьного автобуса из США и домашний арест «генерала» хлебной промышленности

В понедельник перед Приволжским райсудом Казани предстали адвокат Айдар Файзетдинов и бывший сотрудник прокуратуры Рамиль Ахметов. Первого обвиняют в мошенничестве на 550 тысяч рублей под видом взяток работникам правоохранительных органов и суда, второго — в посредничестве взяткам, полагая, что об обмане он не знал. Подсудимый адвокат причастность к какому-либо преступлению отрицает, утверждая, что в марте этого года сам заявил в ФСБ, а на следующий день… был задержан. Потерпевшая по делу — крайне интересная дама — водитель школьного автобуса из Чикаго Натали Чайка. Подробности дела вы можете найти здесь.

В четверг в Чистополе под домашний арест отправили «генерала» хлебной промышленности Татарстана Рената Халиуллина. Пока его подозревают лишь в невыплате зарплаты почти на 6 млн рублей. Однако силовики уже назначили ряд экспертиз, чтобы оценить деятельность руководства Чистопольского хлебозавода на предмет соблюдения налогового законодательства. А еще — чтобы понять, с какого пыла и жара предприятие дошло до ручки. В Следкоме считают, что фиктивная смена директоров-однофамильцев на хлебозаводе производилась с целью скрыть преступления.

Также 29 августа президиум Верховного суда Татарстана рассмотрит кассационное представление зампрокурора республики Юлии Наумовой на приговор по делу бывшего гендиректора и учредителя казанского ООО «СтройГрад» Радика Тухфатуллина. Он полностью признал вину в завышении объемов на 8,4 млн рублей при выполнении капремонта на объектах Камско-Устьинского района и, несмотря на возмещение ущерба лишь в размере 100 тыс. рублей, получил условный срок. В прокуратуре РТ корреспонденту «Реального времени» пояснили — будут просить исключить из приговора махинатору 9 лишних месяцев.

Сын главы «Метроэлектротранса» возглавит трудовую инспекцию Татарстана?

Уже полгода пустует кресло руководителя татарстанской трудовой инспекции после ухода Евгения Костюшина. Его обязанности временно исполняет Артем Ларюхин. Кого же Минтруд России назначит во главу своего территориального органа — долгое время оставалось неясным. Однако в эти дни источники «Реального времени» раскрыли интригу: на должность не без оснований претендует сын главы «Метроэлектротранса» Рустем Галявов.

Рустема Галявова на эту должность выдвигают не впервые. Правда, сначала в руководстве федеральной службы по труду и занятости отвергли его кандидатуру, предложив свою из числа московских чиновников. Но в Татарстане варяга тоже не захотели. В итоге Москву все-таки убедили согласиться на Галявова, рассказал собеседник издания. Второе подтверждение того, что на должность претендует сын главы «Метроэлектротранса», пришло от еще одного источника из близкого окружения кандидата: «По Галявову, да, это правда. Документы отправлены, все уже в Москве. Теперь нужно ждать, как рассмотрят». Напомним, на данный момент Галявов-младший руководит Казанским автотранспортным техникумом им. А.П. Обыденнова.

Самый богатый депутат татарстанского парламента Альберт Фахрутдинов, чья строительная компания ЗАО «Кулонстрой» находится в финальной стадии процедуры банкротства, воспрепятствовал АСВ в розыске его недвижимости и дорогостоящих автомобилей. Фото liveinternet.ru



АСВ против «Кулонстроя» и Сбербанк в роли потерпевшего

Самый богатый депутат татарстанского парламента Альберт Фахрутдинов, чья строительная компания ЗАО «Кулонстрой» находится в финальной стадии процедуры банкротства, воспрепятствовал АСВ в розыске его недвижимости и дорогостоящих автомобилей. Он просто запретил конкурсному управляющему подавать соответствующие запросы в Федеральную регистрационную службу и ГИБДД. Из-за этого арбитражнику «Кулонстроя» удалось согласовать выставление на торги в августе этого года лишь обесцененного пакета акций «Ипотечного агентства РТ» на 15,6 млн рублей (он находился в залоге по кредиту ТФБ на 792 млн рублей). «Реальное время» на этой неделе разбиралось в том, сможет ли АСВ найти остальные ценности.

Также в неудачной попытке вывода 14 млн рублей обвиняют дочь бывшего топ-менеджера отделения «Банк Татарстан». На уходящей неделе в Казани начался судебный процесс по делу экс-руководителя сети внутренних структурных подразделений отделения «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Алисы Хусаиновой. Ее обвиняют в покушении на мошенничество путем незаконной операции со счетом, едва не стоившей банку 13,8 млн рублей. Подсудимая — дочь бывшего топ-менеджера «Банка Татарстан» — вину не признает. Более того, считает — если бы не ее ревизорская проверка, то деньги бы ушли. На глазах корреспондента «Реального времени» сотрудники «Сбера» топили на заседании бывшую коллегу своими показаниями, а защита ловила их на слове.

Консульство КНР в Казани

В среду в Казани официально открылось консульство Поднебесной в бывшем особняке братьев Хайруллиных — на улице Подлужной. Пока о присутствии китайцев в новорусском коттедже напоминает пара фонариков, но стороны выразили надежду, что с появлением у консульства здания сотрудничество будет развиваться интенсивнее. Татарстан задачи уже наметил, кроме связанных с промышленностью — попасть в «Алиэкспресс», открыть медицинский центр и ресторан.

По словам Рустама Минниханова, географическое расположение консульства будет способствовать продвижению РТ в КНР и китайских партнеров в Татарстане. Китайская делегация посетила Татарстан более 20 раз, сам Минниханов два раза был в Китае в этом году, и еще две поездки предполагаются. Товарооборот вырос на 50%. Недостает только прямых рейсов для налаживания бизнес-связей и развития туризма.

— Нужны прямые авиарейсы, это даст толчок — 900 студентов из КНР учатся в Казани, очень хочется, чтобы наши студенты тоже учились в Китае. Огромный туристический потенциал и потенциал в вопросах спорта — это будет развиваться, если будет прямое авиасообщение, — выступил на открытии здания консульства президент Татарстана.

Заказывающие товары по интернету татарстанцы начали жаловаться на работу логистического центра «Татарстан почтасы». Фото Максима Платонова



«Ждуны» в казанском логоцентре и мастер-план нового экорайона

Заказывающие товары по интернету татарстанцы начали жаловаться на работу логистического центра «Татарстан почтасы», откуда посылки не доходят до адресата по несколько месяцев. Бывают ситуации, когда посылки из Китая доставляют в Казань за 5—7 дней, а в сортировочном центре заказы «застревают» на несколько недель или месяцев. В республиканском филиале «Почты России» объясняют задержки сезонностью и ошибками при заполнении документов, из-за которых машины отправляют посылки и письма не туда. А в республиканском Министерстве информатизации и связи отмечают, что в компании регулярно проводятся работы по налаживанию оборудования, отвечающего за сортировку почты.

В среду в BFFT.space на базе КГАСУ завершился первый этап открытого Международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана будущего первого казанского экорайона. В финал конкурса вышли три международных архитектурных консорциума, в которые входят российские компании. Причем в состав консорциума, предложению которого жюри дало самую высокую оценку, входит казанское архитектурное бюро, получившее широкую известность при реализации проектов Наталии Фишман, — «Архитектурный десант».

Дело «Татфлота» и уголовное преследование судьи Ново-Савиновского райсуда

На уходящей неделе стало известно о том, что в Казани повторно рассмотрят представление главы Следкома РФ, который просит согласия на уголовное преследование судьи Ново-Савиновского райсуда Марины Фирсовой. Отказ Квалифколлегии судей РТ Бастрыкину был отменен Верховным судом республики, и его решение оспорила уже сама Фирсова. В мае в Москве она уже добилась возврата мантии. А вот убедить в своей правоте еще и Верховный суд России не смогла. Подробный репортаж вы можете найти здесь.

Вместе с тем был вынесен приговор по скандальному перегрузу «речного трамвайчика» на маршруте «Ташевка — Казань». Виновным в оказании небезопасных услуг 412 пассажирам судна вместимостью лишь 300 человек признан один лишь бывший капитан СК «Татфлот» Юрий Миронов. Несмотря на мягкость наказания (при назначении штрафа суд учел поправки в УК о зачете срока ареста), пенсионер Миронов настаивает на оправдании. «Настоящих виновников этого происшествия на воде «вывели» из дела», — заявил ранее «Реальному времени» адвокат осужденного. Отметим, что вчера Верховный суд РТ должен был оценить законность данного приговора.

Cамая крупная стройка последних лет и лучший инвестиционный проект Удмуртии (так отзывались о строительстве мостов через реки Каму и Буй) обернулись скандалом с задержанием бывшего главы республики Александра Соловьева. Фото day.org.ru



Бунт против Бречалова, убыточный удмуртский мост и разговор о «пятилетке Меркушкина»

Предсказуемый сценарий избрания главы Ижевска 20 августа не исполнили депутаты городской думы. О том, что именно Константина Сунцова прочат в мэры города и его кандидатура поддерживается главой Удмуртии Александром Бречаловым, назначившим его своим советником, в кулуарах обсуждалось два месяца. Однако на внеочередной сессии городской думы из 33 присутствовавших депутатов Сунцова в ходе тайного голосования поддержали только 17. 10 голосов было подано за его конкурента — директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. Шесть бюллетеней были признаны недействительными. Понятно, что депутаты — люди, в выборах хорошо разбирающиеся, так что случайной ошибки в бюллетене сделать не могли.

«В соответствии с законом, с уставом Ижевска городская дума должна объявить новый конкурс, и вся конкурсная процедура будет проходить заново. В течение месяца должны объявить конкурс. Минимальный срок проведения конкурса у нас — 20 дней», — пояснил начальник управления правовой экспертизы гордумы Ижевска Дмитрий Чулкин. Напомним, Ижевск без главы города живет с 3 мая, когда в отставку подал Юрий Тюрин.

Вместе с тем самая крупная стройка последних лет и лучший инвестиционный проект Удмуртии (так отзывались о строительстве мостов через реки Каму и Буй) обернулись скандалом с задержанием бывшего главы республики Александра Соловьева. Помимо этого, на сегодняшний день мост является убыточным, однако убытки несет не концессионер, а республика. По условиям концессионного соглашения, все не полученные инвестором доходы компенсируются из бюджета Удмуртии. Ежегодно республика платит за мост 450 млн рублей. Платит за мост, конечно, не только бюджет, но и пользующиеся им жители республики, в первую очередь жители Камбарского района с численностью населения около 17 тысяч человек. Подробнее ознакомиться с ситуацией вы можете здесь.

Своими размышлениями о других наших соседях — Самарской области — на этой неделе с «Реальным временем» поделился известный журналист Сергей Курт-Аджиев, с 1999-го по 2007 год издававший в Самаре «Новую газету», а позднее другие издания. Журналист рассказал о том, как на развитии региона сказалась «пятилетка Меркушкина» и чем область живет в «постмордовский период».

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