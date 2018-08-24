Путин назначил Бабича послом России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил экс-полпреда в ПФО Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в соответствующем указе, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, Путин назначил Бабича спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Напомним, 21 июля кандидатуру Бабича на должность посла в Белоруссии одобрил комитет Думы по делам СНГ. Спустя несколько дней аналогичное решение по этому вопросу принял Совфед РФ.