Максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 12,9%
Данные приводит Банк России
Банк России опубликовал данные о динамике ставок по рублевым вкладам. Во второй декаде августа средний максимальный уровень доходности в десяти крупнейших банках страны достиг 12,9% годовых.
— Согласно данным регулятора, в первой декаде августа ставка составляла 12,89% годовых, в третьей декаде июля — 12,85% годовых, — сообщает ТАСС.
Таким образом, рост за декаду составил 0,01 процентного пункта, а по сравнению с концом июля — 0,05 процентного пункта.
В список банков, по которым ЦБ рассчитывает среднюю ставку, входят Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк», ДОМ.РФ, «Московский кредитный банк», «Т-банк», ПСБ и «Совкомбанк». Именно эти кредитные организации привлекают наибольший объем вкладов населения.
С 1 сентября Национальная система платежных карт (НСПК) начнет на безвозмездной основе передавать Росфинмониторингу сведения о платежах и переводах через систему «Мир».
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