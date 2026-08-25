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Максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 12,9%

15:51, 25.08.2026

Данные приводит Банк России

Максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 12,9%
Фото: micheile henderson на Unsplash

Банк России опубликовал данные о динамике ставок по рублевым вкладам. Во второй декаде августа средний максимальный уровень доходности в десяти крупнейших банках страны достиг 12,9% годовых.

— Согласно данным регулятора, в первой декаде августа ставка составляла 12,89% годовых, в третьей декаде июля — 12,85% годовых, — сообщает ТАСС.

Таким образом, рост за декаду составил 0,01 процентного пункта, а по сравнению с концом июля — 0,05 процентного пункта.

В список банков, по которым ЦБ рассчитывает среднюю ставку, входят Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк», ДОМ.РФ, «Московский кредитный банк», «Т-банк», ПСБ и «Совкомбанк». Именно эти кредитные организации привлекают наибольший объем вкладов населения.

С 1 сентября Национальная система платежных карт (НСПК) начнет на безвозмездной основе передавать Росфинмониторингу сведения о платежах и переводах через систему «Мир».

Вадим Вахрушев

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