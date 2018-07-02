Никитин официально назначил Носова и.о. замгубернатора Нижегородской области
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назначил своим заместителем экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова. Формально Носов пока исполняющий обязанности замгубернатора.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Носов будет курировать региональные Минфин, Минэкономики Минземимущества и Минсвязи.
Никитин отметил, что новый замгубернатора имеет опыт руководства особыми экономическими зонами «Алабуга» и «Иннополис».
«Нижегородская область имеет все шансы войти в двадцатку наиболее привлекательных для инвесторов регионов, и я уверен, что опыт Игоря Николаевича поможет нам в достижении этой цели», — подчеркнул врио губернатора.
Ранее «Реальное время» писало, что Носов перейдет в команду Никитина.ОбществоВласть
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