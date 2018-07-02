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Никитин официально назначил Носова и.о. замгубернатора Нижегородской области

18:37, 02.07.2018
Никитин официально назначил Носова и.о. замгубернатора Нижегородской области
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назначил своим заместителем экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова. Формально Носов пока исполняющий обязанности замгубернатора.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Носов будет курировать региональные Минфин, Минэкономики Минземимущества и Минсвязи.

Никитин отметил, что новый замгубернатора имеет опыт руководства особыми экономическими зонами «Алабуга» и «Иннополис».

«Нижегородская область имеет все шансы войти в двадцатку наиболее привлекательных для инвесторов регионов, и я уверен, что опыт Игоря Николаевича поможет нам в достижении этой цели», — подчеркнул врио губернатора.

Ранее «Реальное время» писало, что Носов перейдет в команду Никитина.

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