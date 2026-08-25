В Швейцарии признали, что у них нет оснований для конфискации активов России

Основной объем замороженных средств — около 200 миллиардов евро

Фото: Рената Валеева

Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) объявил, что у Берна нет юридических оснований для конфискации замороженных российских активов. Официальный представитель ведомства Фабиан Майенфиш сообщил, что в Швейцарии в настоящее время отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, законно полученных, а также активов Центрального банка России, пишет РИА «Новости».

Накануне SECO проинформировал о том, что сумма замороженных частных российских средств в стране увеличилась с 7,4 миллиарда франков в 2025 году до 8,5 миллиарда в 2026 году.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Активы Банка России были заблокированы после начала специальной операции на Украине в 2022 году. По оценкам Центрального банка, основной объем замороженных средств, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды, хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

В ответ на эти действия Москва приняла меры: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С», и их вывод возможен только по решению специальной правительственной комиссии.

Никита Егоров