Пенсионная реформа online: в Госдуме проходят парламентско-общественные слушания

Сегодня в Госдуме РФ проходят парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионного законодательства, куда прибыли представители всех регионов РФ. Из них более 40 — председатели региональных Законодательных собраний, 32 заместителя глав Законодательных собраний. В общей сложности в обсуждении примут участие порядка 600 человек.

В ходе мероприятия выступят руководители всех фракций и председатели профильных комитетов ГД, Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, глава Общественной палаты Валерий Фадеев, руководитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, руководители деловых объединений и представители профессионального сообщества.