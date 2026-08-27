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Экономика

Банк России отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»

08:57, 27.08.2026

РНКО «Цифровые решения» «на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов», уточнили в ЦБ

Банк России отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»
Фото: Дарья Пинегина

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Цифровые решения». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что кредитная организация»:

  • нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;
  • допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

РНКО «Цифровые решения» «на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов», уточнили в ЦБ. Кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Руководством и собственниками компании не принимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций, подчеркнули в Банке России.

Напомним, недавно Банк России предложил усилить требования к представителям владельцев облигаций (ПВО), а также создать более гибкий механизм проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО). Это необходимо для максимальной защиты прав инвесторов, особенно когда у эмитентов возникают финансовые сложности.

Галия Гарифуллина

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