Банк России отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»

РНКО «Цифровые решения» «на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов», уточнили в ЦБ

Фото: Дарья Пинегина

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Цифровые решения». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что кредитная организация»:

нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;

допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

РНКО «Цифровые решения» «на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов», уточнили в ЦБ. Кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Руководством и собственниками компании не принимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций, подчеркнули в Банке России.

Напомним, недавно Банк России предложил усилить требования к представителям владельцев облигаций (ПВО), а также создать более гибкий механизм проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО). Это необходимо для максимальной защиты прав инвесторов, особенно когда у эмитентов возникают финансовые сложности.



Галия Гарифуллина