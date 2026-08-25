Аналитики: ущерб российской экономики от санкций составил почти 3 трлн рублей

Эта сумма в среднем эквивалентна 0,7% от ВВП в год

Фото: Динар Фатыхов

По оценкам нового исследования, опубликованного в научном журнале «Экономическая политика», совокупные потери российской экономики от санкционных мер в период с 2022 по 2024 год составили 2,9 трлн рублей, что в среднем эквивалентно 0,7% от ВВП в год. Исследование проведено Русланом Мухаметшиным из аналитического центра «Третий Рим» и директором Центра экономического моделирования природных ресурсов и окружающей среды НИУ ВШЭ Дмитрием Скрыпником.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Авторы работы использовали модель, чтобы количественно оценить ущерб от введенных в ответ на спецоперацию на Украине санкций. Они рассматривали квартальную динамику ВВП и его основные показатели, включая валовое накопление основного капитала, расходы на государственное управление, а также экспорт и импорт. В расчетах также учитывались цена на нефть Brent, индексы санкций США и ЕС и уровень безработицы. На основе этих данных был создан контрфактический сценарий, который предполагает отсутствие новых санкций после 2021 года, позволяя оценить другую возможную динамику ВВП.

Согласно представленным расчетам, наибольшее влияние санкций проявилось в 2022 году, когда ВВП снизился на 1,4%, а потери от внешних ограничений составили 3,4%, что говорит о возможности положительной динамики без санкций. В 2023 году, несмотря на фактический рост ВВП на 4,1%, экономика недополучила 0,8% ВВП из-за ограничений. Однако начиная с середины 2023 года фактическая динамика экономического роста начала опережать прогнозные значения, и в 2024 году отклонение фактического ВВП от контрфактического сценария стало положительным: рост ВВП на 4,9% превысил модельный показатель на 1,9%.

Никита Егоров