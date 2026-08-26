Ценовые ожидания россиян упали до 13,7%

При этом ценовые ожидания предприятий, напротив, выросли

Фото: Динар Фатыхов

В августе россияне стали меньше опасаться роста цен. Оценка инфляции на ближайший год снизилась до 13,7% — месяцем ранее она составляла 14,7%. Об это сообщает опрос, проведенный компанией «инФОМ».

— Инфляционные ожидания снизились как у респондентов со сбережениями, так и у тех, кто не располагает накоплениями, — сообщает ЦБ.

Однако, по оценкам экспертов, уровень ожиданий все еще остается высоким. При этом предприятия, напротив, ухудшили свои прогнозы: их ценовые ожидания увеличились.

Индекс потребительских настроений, который отражает то, как люди оценивают свое финансовое положение и ситуацию в экономике, в августе вырос.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова заявила, что российский фондовый рынок переживает трудные времена, а инвесторы настроены пессимистично.



Вадим Вахрушев