Дело «Татфлота»: зачетный приговор капитану и смена рулевого в судоходной компании

Дело о перевозке 100 «лишних» пассажиров закончилось сокращенным штрафом

Фото: Александр Шакиров

Завтра — 24 августа — Верховный суд РТ оценит законность приговора по скандальному перегрузу «речного трамвайчика» на маршруте «Ташевка — Казань». Виновным в оказании небезопасных услуг 412 пассажирам судна вместимостью лишь в 300 человек признан один лишь бывший капитан СК «Татфлот» Юрий Миронов. Несмотря на мягкость наказания (при назначении штрафа суд учел поправки в УК о зачете срока ареста), пенсионер Миронов настаивает на оправдании. «Настоящих виновников этого происшествия на воде «вывели» из дела», — заявил «Реальному времени» адвокат осужденного.

Прокурор не сдержал слово



«Что вы с ними цацкаетесь?.. Кто-нибудь из моих замов или я сам поеду и поддержу обвинение», — грозился Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков, обсуждая с коллегами 25 мая 2017 года ЧП в Татарстане. За четыре дня до этого прокуроры получили сигнал с Волги о тесноте на теплоходе «Москва-130» и встретили этот «дачный» рейс из Ташевки. Камеры зафиксировали: на казанский берег сошли 415 человек, включая трех членов команды, хотя на борту имелись лишь 315 спасжилетов. На момент совещания в Нижнем Новгороде капитан «речного трамвайчика» уже находился под домашним арестом. Но Кебеков, вспоминая крушение «Булгарии», говорил — отвечать должен не он один: «Это как раз тот пример, когда жадность бизнесменов может привести их на скамью подсудимых».

На суд в Верхний Услон Кебеков не приехал. Гособвинителем выступил старший помощник Татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев, закаленный процессом по делу «Булгарии». На скамью подсудимых отправили все того же капитана Миронова. Дело в отношении матроса судна было прекращено.

Однако в представлении Следкома в адрес перевозчика говорилось о нарушениях в виде неисполнения прямых обязанностей директором филиала судоходной компании Казанского речпорта Хайруллиным и его замом Дорофеевым. Расследование показало: «упречная и некорректная система учета пассажиров, не учитывающая детей до 5 лет и работников предприятия, проходящих на борт судов без билетов» и без учета вместимости судов, «сложилась задолго» до мая 2017 года.

Пассажирский иск уценили в 20 раз

Процесс над речником стартовал в январе. А 29 июня Верхнеуслонский суд признал Юрия Миронова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), приговорил к уголовному штрафу в 50 тысяч рублей в доход государства и тут же, применив законодательное ноу-хау о зачете наказания (ст. 72 УК РФ), сократил размер штрафа до 8 тысяч рублей.

В данном случае в зачет пошли сутки в СИЗО после задержания 23 мая и период нахождения под домашним арестом с 24 мая по 17 ноября 2017 года. К слову, ч. 5 вышеуказанной статьи 72 УК регламентирует, что при назначении основного наказания в виде штрафа осужденному, который до суда был под стражей, суд с учетом уже отбытого срока смягчает назначенное наказание или полностью освобождает от него.

Отметим также, что райсуд не стал наказывать не признавшего вину Миронова по максимуму — двумя годами лишения свободы, да и штраф выбрал не по верхней планке в 300 тысяч рублей.

Впрочем, если приговор вступит в силу, то кроме государства бывшему капитану придется рассчитаться со своей бывшей пассажиркой Людмилой Закамской. Именно по ее заявлению началась в свое время прокурорская проверка по факту перегруза, и только ее Следком признал потерпевшей из всех 412 пассажиров скандального рейса. Остальных либо не нашли, либо привлекли свидетелями. Затонская в суде требовала с капитана 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Райсуд удовлетворил ее требования лишь на 5 тысяч.

«Билеты продавал «Татфлот» и прибыль получал «Татфлот»

Защита настаивает на невиновности капитана и надеется доказать свою точку зрения Верховному суд РТ в апелляции 24 августа.

«Он даже не является субъектом преступления по ст. 238 УК РФ. Им должен быть тот, кто извлекает прибыль от оказания услуг потребителям. Именно поэтому по делу «Булгарии» привлекали директора компании-перевозчика (Светлану Инякину, — прим. ред.)», — объясняет адвокат осужденного Андрей Кропотов. Он подчеркивает: его клиент был лишь наемным работником, а не собственником корабля и владельцем лицензии на перевозку пассажиров.

— Билеты продавал «Татфлот» и прибыль получал «Татфлот». И он же как перевозчик не исключил техническую возможность прохода на борт безбилетников, — рассуждает защитник. — А капитана сделали крайним — как будто он должен был с капитанского мостика сойти и считать людей по головам, когда ситуация на воде была непростая — ветер и большая волна.

Если бы перегруженный «речной трамвайчик» пошел ко дну, то Миронова могли бы привлечь за нарушение правил судоходства с тяжкими последствиями (ст. 263 УК), но их, к счастью, не было, продолжает защитник. И вновь повторяет — виновные за майскую историю не ответили:

— В отношении всех представителей «Татфлота» было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела, несмотря на проведенную экспертизу, которая установила — двое руководителей компании косвенно причастны к той ситуации. И сделано это было с молчаливого согласия прокуратуры…

В «Татфлоте» — новый гендиректор

Отметим, что совсем без наказания за тот рейс АО СК «Татфлот» не оставили — прокуроры сообщали о штрафе в 100 тысяч рублей. Отметим, что в прошлые годы надзорному ведомству регулярно приходилось выявлять в этой компании миллионные долги по зарплате. Несмотря на то, что она является 100%-й дочкой Минземимущества Татарстана.

За время следствия и суда в СК обновился руководящий состав — на смену гендиректору Сергею Жукову пришел Рустэм Мухутдинов, ранее возглавлявший Чистопольский судостроительно-судоремонтный завод. Согласно открытым источникам, выручка компании за последний отчетный год составила 815 млн, а убытки — 30 млн рублей. С 2014 года чистые активы СК сократились с 261 до 171 млн рублей.

В 2018-м о ЧП с перегрузом пассажиров Татарская транспортная прокуратура не сообщала.