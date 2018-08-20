«Это Россия, а не Америка!» Как водителя школьного автобуса из Штатов прокатили в Казани

По версии следствия, гражданку США обманули с «выкупом» за мягкое наказание сыну-наркоману

Сегодня перед Приволжским райсудом Казани предстанут адвокат Айдар Файзетдинов и бывший сотрудник прокуратуры Рамиль Ахметов. Первого обвиняют в мошенничестве на 550 тысяч рублей под видом взяток работникам правоохранительных органов и суда, второго — в посредничестве взяткам, полагая, что об обмане он не знал. Подсудимый адвокат причастность к какому-либо преступлению отрицает, утверждая, что в марте этого года сам заявил в ФСБ, а на следующий день… был задержан. Потерпевшей по делу признана водитель школьного автобуса из Чикаго Натали Чайка. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Взятка» из-за океана не помогла



В США Натали Чайка эмигрировала из Узбекистана еще в 2005-м, гражданство получила лишь спустя 10 лет. Ее взрослые дети приняли решение остаться в России и осели в Казани, обзаведясь семьями. Дочь Надежда поднялась до управляющей рестораном, сын Владимир Шрейнер подрабатывал в такси. В октябре 2015-го он был задержан за рулем по подозрению на наркотическое опьянение, при обыске в салоне авто нашли шприц, а в кармане задержанного — сверток с 22 пакетиками со смесью производной N-метилэфедрона, общей массой почти в 10 грамм.

Родственникам на свидании в СИЗО Владимир заявил — виноват лишь в хранении наркотика, а дело возбудили о покушении на сбыт в особо крупном размере. Сестра занялась поиском адвоката, и знакомый с работы — ныне обвиняемый в посредничестве взятке Рамиль Ахметов — посоветовал обратиться именно к Айдару Файзетдинову, рекомендуя его как опытного защитника со связями. По соглашению, за свою работу Файзетдинов должен был получать 25 тысяч в месяц, однако, по версии Следкома, он решил подзаработать, узнав, что мать его клиента является гражданкой США.

В ходе следствия было установлено: находясь в Чикаго, Натали Чайка 20 и 21 января 2016 года перевела по системе Western union в Россию 5 050 долларов США (на тот период чуть более 400 тыс. рублей в рублевом эквиваленте). Из них 300 тысяч, по версии обвинения, были переданы Ахметову по требованию Файзетдинова, который уверял американку — решить вопрос о переквалификации действий сына с покушения на наркосбыт на незаконное хранение можно только деньгами. «Это Россия, а не Америка!» — цитировала его позже в своих показаниях американка. Рамиля Ахметова, как полагают в Следкоме, адвокат использовал втемную, чтобы в случае предъявления претензий подозрения пали на него.

В марте 2016 года Советский райсуд Казани без всяких переквалификаций отправил Шрейнера в колонию строгого режима на 6 с половиной лет. Фото Олега Тихонова



И претензии не заставили себя ждать: в марте 2016 года Советский райсуд Казани без всяких переквалификаций отправил Шрейнера в колонию строгого режима на 6 с половиной лет. Вместо «обещанных» родственникам 3 лет… Любопытно, что за 10 дней до приговора семья обвиняемого, по версии следствия, передала через того же посредника адвокату еще 250 тысяч, включая средства сестры Шрейнера и перевод матери на 2 тысячи долларов США. Причем эти деньги просили уже «под суд», но в действительности деньги адвокат оставлял у себя, полагают в Следкоме.

Версия подсудимого адвоката о «решале» с прокурорским прошлым

Сам защитник с 13-летним стажем Айдар Файзетдинов какую-либо причастность к получению денег сверх адвокатского договора отрицает. Напротив, утверждает, что и Чайка, и ее дочь неоднократно подстрекали его к даче взяток, а после неблагоприятного приговора с него стали вымогать 550 тысяч и даже угрожать инвалидностью. Как выяснило «Реальное время», на одном из допросов адвокат заявлял, что за день до своего задержания в марте 2018 года он по совету знакомого обратился в дежурную часть УФСБ по РТ с устным заявлением о преступлении и оставил свой номер телефона.

На следствии Файзетдинов просил подключить к делу чекистов, ходатайствовал о заключении досудебного соглашения и обещал дать показания против Ахметова по трем эпизодам. В частности, утверждал, что тот причастен к передаче крупной взятки гособвинителю по делу Альметьевского горсуда, а также к мошенничеству под видом взятки руководителю казанского райотдела службы приставов.

Также Файзетдинов заявлял, что Ахметов ранее работал следователем и помощником прокурора и являлся одногруппником одного из действующих сотрудников в прокуратуре Советского района Казани. Более того, адвокат рассказывал, что чуть ли не сам отвозил Ахметова с деньгами к зданию райпрокуратуры, а когда в суде прокурор в прениях просила суд применить статью 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи), поверил, что Ахметов мог «решить вопрос», но теперь думает — тот, используя его имя и пороча его, просто присваивал деньги. У Чайки, по мнению адвоката, есть свой мотив для оговора — она любой ценой хочет добиться приговора сыну, который сейчас находится в колонии Ульяновской области.

На следствии Файзетдинов просил подключить к делу чекистов, ходатайствовал о заключении досудебного соглашения и обещал дать показания против Ахметова по трем эпизодам. Фото evening-kazan.ru

Многодетные холостяки и водитель школьного автобуса

Важный нюанс — проходить исследование на детекторе лжи заявлявший о своей невиновности адвокат отказался. Зато это сделал тот самый действующий сотрудник райпрокуратуры, который в свое время учился вместе с Рамилем Ахметовым на юрфаке. Полиграф показал — «информацией о деталях получения средств от Ахметова по делу Шрейнера» прокурор не располагает. Тестирование самого Ахметова выявило — о передаче денег от родственников Шрейнера ему известно, но о фактах их получения кем-либо из правоохранителей — нет.

На следствии Рамиль Ахметов поначалу полностью отрицал свою причастность к истории с 550 тысячами от гражданки США. Однако позже сказал, что получал их и передавал Файзетдинову по его просьбе, себе не оставлял ничего. С Файзетдиновым знаком с 2014 года, еще с тех пор, как открывал пивную в Авиастроительном районе в том же здании, где располагался филиал коллегии адвокатов. К слову, к финалу следствия Ахметов числился временно безработным холостяком с тремя детьми до 18 лет. Примечательно, что и Файзетдинов официально не женат, но также содержит трех детей.

Как выяснило «Реальное время», в качестве доказательств к делу приобщили несколько аудиозаписей разговоров, в том числе по WhatsApp. К слову, заявление о преступлении гражданкой США было подано лишь по приезду в Россию в сентябре 2017 года. Первоначально уголовное дело о мошенничестве расследовалось в отделе полиции «Сафиуллина» (бывший «Дальний», — прим. ред.), позже было передано в СК, а в марте глава регионального управления Следкома Павел Николаев возбудил дело о посредничестве во взятке в отношении двух фигурантов. Ахметов был помещен под домашний арест, правда, позже эту меру пресечения отменил Верховный суд РТ, Файзетдинова отправили в СИЗО. В последний раз срок его ареста Приволжский райсуд Казани продлевал в августе.

Отметим, что потерпевшая Натали Чайка убеждена в невиновности сына и в том, что Файзетдинов как адвокат не сделал все, что должен был. В частности, не подал заявление в Следком о противоправных действиях полицейских и вовремя не добился истребования видеозаписи с патрульного автомобиля ДПС, которая потом пропала. На следствии потерпевшая заявляла, что в Чикаго трудится водителем в школьно-транспортной компании и зарабатывает не так уж и много.

В марте глава регионального управления Следкома Павел Николаев возбудил дело о посредничестве во взятке в отношении двух фигурантов. Фото Максима Платонова

Делилась Натали Чайка и угрозами в адрес своей семьи: якобы после жалобы в коллегию адвокатов Файзетдинов предупреждал жену ее сына на парковке, мол «приедут «братки из Чечни» и разберутся», а вскоре дочери в почтовый ящик подкинули записку: «Передай маме, если будет еще одна жалоба, у нее будут проблемы. Если пойдешь в полицию, окажешься там же где твой брат» (орфография и пунктуация сохранены). Сама Чайка по прибытии в Казань пошла на прием в прокуратуру и на следующий день была избита в подъезде дома неизвестным. По словам женщины, тот приговаривал: «Тебя предупреждали, чтобы не жаловалась, еще раз пойдешь, убью!» Неизвестного не нашли.

Предварительное заседание по делу Файзетдинова — Ахметова назначено в Приволжском райсуде Казани на 16 часов 20 августа.