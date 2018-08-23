Черная дыра для посылок «Алиэкспресса». Как в казанском логоцентре плодят ждунов

Люди жалуются на длительные задержки отправлений, которые «оседают» при сортировке в Казани

Фото: Максим Платонов

Заказывающие товары по интернету татарстанцы не перестают жаловаться на работу логистического центра «Татарстан почтасы», откуда посылки не доходят до адресата по нескольку месяцев. Бывают ситуации, когда посылки из Китая доставляют в Казань за 5—7 дней, а в сортировочном центре заказы «застревают» на несколько недель или месяцев. Вместе с тем в республиканском филиале «Почты России» объясняют задержки сезонностью и ошибками при заполнении документов, из-за которых машины отправляют посылки и письма не туда. А в республиканском Министерстве информатизации и связи отмечают, что в компании регулярно проводятся работы по налаживанию оборудования, отвечающего за сортировку почты. В ситуации разбиралась корреспондент «Реального времени».

Режим ждуна

С открытием логоцентра в Казани, который призван обслуживать жителей Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областей, быстрее посылки доходить не стали. Даже наоборот — после практически годового затишья люди стали еще больше жаловаться на «черную дыру», которая образовалась в столице Татарстана. При этом никакой закономерности нет: если некоторые посылки доходят, например, из Китая до адресата в Казани за какую-то одну неделю, то другие зависают в ЛПЦ на несколько месяцев.

Даже в комментариях к прошлогоднему материалу «Реального времени» появились свежие жалобы на работу центра. Так, один из читателей 23 мая написал, что у него пропал в сортировочном центре… комплект трусов. Другая читательница 11 июля посетовала на то, что ее посылка лежала на тот момент в ЛПЦ вторую неделю, а в ответ на заявление на розыск ей пришло сообщение: «В связи с условиями обработки Ваша посылка простая, поэтому провести документальную проверку не предоставляется возможным».

Подобные ответы, как выяснилось, приходят многим. В соцсети «ВКонтакте» недовольные работой «Татарстан почтасы» даже создали группу «Массовая пропажа посылок!!! г. Казань». Люди жалуются, что сотрудники на заявление о розыске отвечают им: мол, посылку найти нельзя, так как она из категории «простая». Кроме того, пользователи пишут, что онлайн заполнить заявку на розыск не получается: система на сайте «Почты России» ее не пропускает и приходится нести обращение по старинке — ногами и в бумажном виде.

Заколдованное место

Только в этой группе за последние два месяца сотни жалоб: многие заказывают товары из Поднебесной, и если оттуда до логоцентра они могут дойти за 7—8 дней, то в Казани застревают на месяц-полтора. Впрочем, наслышанные о воровстве в логоцентре жители радуются хоть и запоздалому, но все-таки дошедшему товару.

«Ребят, посылка двинулась с места, и дошла до адреса, правда ещё не получил на руки (отпишусь позднее, все ли на месте.) так вот с таможни в Москве выпущена была 30 апреля, с 21 мая зависла в Столбище, и наконец посылка двинулась с места вот на днях 16 июля, на данный момент по треку слежения находится на почте. Возможно придётся и вам подождать, удачи всем)! (Отправка была из Сингапура)», — написал 18 июля Ибрагим Б. (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Но кому-то совсем не везет.

«У меня посылка № 65605717125502 из Барнаула с Нового года висит и звонил и писал – молчок», — пишет 18 августа Николай Х.

Участники группы «ВКонтакте» казанский логоцентр уже прозвали заколдованным местом и советуют, от греха подальше, заказывать посылки через Москву или даже Мордовию — якобы там они быстрее доходят до адресата.

Опасения тех, кто заказал себе из Китая телефон или другие дорогостоящие товары и кому приходится подождать, не беспочвенны — напомним, что 4 февраля 2018 года сотрудники следственного управления МВД задержали шестерых работников казанского логистического центра «Почты России». На них было заведено уголовное дело по статье «Кража». Следствие считает, что эти люди умыкнули не менее 835 посылок, причинив ущерб «Почте России» на 2 млн 465 тыс. рублей. Они выбирали при сортировке почты посылки с ценной электроникой, прятали в тайнике на территории центра, а потом вывозили.

Виной тому — сезонность и ошибки отправителей?

В пресс-службе «Татарстан почтасы» «Реальному времени» пояснили, что задержки случаются волнами — в зависимости от сезона и объемов работы. Особенно тяжело сотрудникам логистического центра приходится под Новый год.

Влияют на сроки и технические факторы — системы в центре автоматизированы и в случае неправильно указанного индекса или других данных посылки автоматически отправляются не туда. Поэтому в татарстанском отделении акцентируют внимание на том, что каждый случай с задержкой индивидуален. К социальным же сетям и жалобам в них в компании относятся со скепсисом:

— В социальной сети «Вконтакте», например, есть несколько групп, где очень много жалобщиков на задержки и потери. А начинаем каждый конкретный случай обрабатывать, и оказывается, что криков больше, чем проблем, — говорит руководитель направления по внутренним коммуникациям УФПС «Татарстан Почтасы» Евгения Доронина.

Налаживание работы в процессе

Официально, с помпой логистический центр за 4 млрд рублей открылся 30 января 2018 года, но свою работу начал раньше. По данным «Татарстан Почтасы», с декабря 2017 года количество обрабатываемых отправлений увеличилось в 4 раза. Больше стали отправлять посылок и жители Татарстана. В пресс-службе Министерства информатизации и связи РТ добавляют: в будущем планируется увеличить среднесуточный объем обрабатываемых отправлений до 1 млн единиц, из которых более 150 тысяч единиц — это посылки.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на рост объемов обработки, по итогам I полугодия 2018 года к ним поступило всего 18 жалоб граждан касательно доставки почтовых отправлений, в том числе с нарушением контрольных сроков. Во II полугодии количество обращений подросло:

— Во втором полугодии число негативных сообщений увеличилось: с 1 июля по 20 августа поступило 33 обращения, из которых 28 касаются работы нового ЛПЦ. Обращаем внимание, что объем обработанной корреспонденции в Казанском логистическом почтовом центре за это время составил 20 миллионов единиц, то есть количество обращений составило 0,00014%, — говорит руководитель пресс-службы Министерства информатизации и связи РТ Анна Яковлева.

В министерстве уточнили, что специалистами «Татарстан почтасы», ответственными за обработку корреспонденции, была проведена проверка, которая показала, что для снижения количества претензий нужно скорректировать технологический процесс автоматизированной обработки почтовых отправлений.

— В настоящий момент УФПС «Татарстан почтасы», филиал ФГУП «Почта России», усилило контроль за поступлением, обработкой и пересылкой почтовых отправлений. Проводится регулярная работа по налаживанию оборудования, осуществляющего автоматизированную сортировку корреспонденции, — комментирует Яковлева.