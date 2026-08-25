Количество микрозаймов у россиян сократилось впервые с 2020 года

Наблюдаемая динамика не соответствует этапному развитию сектора

Фото: Динар Фатыхов

Во втором квартале 2026 года количество действующих займов, оформленных россиянами в микрофинансовых организациях (МФО), сократилось на 1,4%, составив 26,4 миллиона. Это первое подобное снижение с момента пандемии 2020 года, пишет РБК со ссылкой на организацию «МиР».

— Наблюдаемая динамика не соответствует этапному развитию сектора за последние годы. В ожидании изменений в законодательстве МФО пересматривают свои предложения, акцентируя внимание на более долгосрочных кредитах, включая лимиты по займам, и постепенно отказываются от высокорискованных краткосрочных займов, — указывается в исследовании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно данным Центрального банка, на конец 2025 года займы в МФО числились у 13,2 миллиона заемщиков. Статистика саморегулируемой организации «МиР» отражает количество действующих договоров в этом сегменте. В то же время, согласно информации бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», во втором квартале 59,1% заемщиков МФО имели больше одной ссуды.

Никита Егоров