Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара до 80–83 рублей

Основной причиной недавнего ослабления валюты является временное сокращение экспортной выручки

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Резкое ослабление рубля в начале августа не станет долгосрочной тенденцией, и курс вскоре стабилизируется. Такой прогноз озвучил старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин, чьи слова приводит «Прайм».

По его мнению, основными причинами недавнего ослабления валюты являются временное сокращение экспортной выручки и единичные факторы, такие как значительные закупки нефтепродуктов. Он отметил, что структурного увеличения спроса на валюту не наблюдается.

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— В августе случились разовые события: такие как крупная закупка нефтепродуктов и снижение предложения от агроэкспортеров. Это не является весомым основанием для изменения прогноза, — отметил Коныгин.

Эксперт прогнозирует, что курс доллара вернется в диапазон 80–83 рублей и будет оставаться в этом коридоре до конца года. Он также указал, что такая динамика уже наблюдается на уходящей неделе, что подтверждает нормализацию баланса спроса и предложения на валютном рынке.

Никита Егоров