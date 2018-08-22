Из ПТУ в инспекторы: сын главы «Метроэлектротранса» возглавит трудовую инспекцию Татарстана?

Источники сообщают, что Москва уже одобрила кандидатуру Рустема Галявова

Полгода пустует кресло руководителя татарстанской трудовой инспекции после ухода Евгения Костюшина. Его обязанности временно исполняет Артем Ларюхин. Кого же Минтруд России назначит во главу своего территориального органа — долгое время оставалось неясным. Однако в эти дни источники «Реального времени» раскрыли интригу: на должность не без оснований претендует сын главы «Метроэлектротранса» Рустем Галявов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рустем Галявов примеряет кресло инспектора труда



Сын главы «Метроэлектротранса» Асфана Галявова — Рустем Галявов метит в федеральные чиновники — на пост руководителя Государственной инспекции труда в Татарстане. Информацию об этом сообщил один из источников «Реального времени», приведя некоторые подробности по вопросу назначения. Напомним, должность главного трудового инспектора в республике вакантна с марта месяца — с тех пор, как Евгений Костюшин уехал руководить вверенным ему УФАСом в Крыму. Его зам Артём Ларюхин назначен временно исполняющим обязанности руководителя инспекции.



Рустема Галявова на эту должность выдвигают не впервые. Правда, сначала в руководстве федеральной службы по труду и занятости отвергли его кандидатуру, предложив свою из числа московских чиновников. Но в Татарстане варяга тоже не захотели. В итоге Москву все-таки убедили согласиться на Галявова, рассказал собеседник издания.



Второе подтверждение того, что на должность претендует сын главы «Метроэлектротранса», пришло от еще одного источника из близкого окружения кандидата:



— По Галявову, да, это правда. Документы отправлены, все уже в Москве. Теперь нужно ждать, как рассмотрят, — заявил спикер на условиях анонимности.

Галявов-младший руководит Казанским автотранспортным техникумом им. А.П. Обыденнова. Фото prav.tatarstan.ru



«Директора лучше мы не видели»



На данный момент Галявов-младший руководит Казанским автотранспортным техникумом им. А.П. Обыденнова. Застать его на рабочем месте не получилось — в приемной техникума сообщили, что шеф на выезде. Вопросу, не уходит ли руководитель на другую должность, в приемной ссуза искренне удивились и заверили, что ничего об этом не слышали. В отделе кадров также не знают о планах начальника:



— Никуда вроде не собирался, он нам ничего такого не говорил. Рустем Асфанович у нас работает с 2014 года. Он очень хороший руководитель, нам будет жалко с ним расстаться. Директора лучше мы не видели, благодаря ему у нас много достижений — техникум одним из лучших ссузов стал. Провел капремонт, сделал стадион — много у него заслуг, — рассказала начальник отдела кадров Казанского автотранспортного техникума им. А.П. Обыденнова Регина Загидуллина.



Рядовые сотрудники Госинспекции труда РТ пока также не подозревают, что Рустем Галявов скоро может стать их новым руководителем:



— Госинспекция труда такой информацией не обладает. Уточните всю информацию в Министерстве труда и занятости РФ, потому что на эту должность назначает именно российский Минтруд, — посовещавшись с кем-то, ответила на наш вопрос секретарь в приемной.



Однако в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что данное направление деятельности не в их компетенции и направили в Роструд. В этой службе сотрудник отдела по работе со СМИ счел вопросы о кандидатуре Рустема Галявова «неэтичными», но наш запрос в работу все-таки принял, ответ пока не получен.



Корреспондент «Реального времени» попробовал выяснить информацию у Галявова-старшего, но глава «Метроэлектротранса» решил воздержаться от комментариев о возможном назначении сына на высокую должность.

Глава «Метроэлектротранса» решил воздержаться от комментариев о возможном назначении сына на высокую должность. Фото eltransteh.ru

Из «птушников» в федеральные инспекторы

Согласно положению о Госинспекции труда в РТ, утвержденному приказом Роструда от 17 марта 2017 г., «Инспекцию возглавляет руководитель, назначаемый на должность Министром труда и социальной защиты Российской Федерации по представлению руководителя Службы по согласованию с высшим должностным лицом Республики Татарстан (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) и полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе». Освобождается от должности также министром труда России по представлению руководства Роструда.

О 35-летнем Рустеме Галявове известно, что он получил образование по специальности «экономика» в Казанском государственном финансовом экономическом институте (2006 г.). На последних курсах вуза занимался бизнесом, руководил частной фирмой «Эдванс». Затем около года трудился ведущим специалистом отдела экономики в казанском исполкоме. С 2007 по 2008 годы был начальником управления организации работ в Минэкономики РТ. После чего шесть лет руководил Казанским техникумом наземного и подземного электрического транспорта. Последние четыре года возглавляет Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова. В этом качестве Рустем Галявов успел прослыть одним из самых богатых «птушников» в городе — он оказался в лидерах прошлогоднего рейтинга наиболее высокооплачиваемых директоров ссузов — его средняя зарплата в 2016 году составила около 116 тысяч рублей в месяц. При этом техникум при его руководстве стал ресурсным центром, и теперь подготовка специалистов идет в том числе и на базовых предприятиях региона.

Словом, навыков и опыта работы непосредственно в структурах службы труда и занятости у Галявова нет. Впрочем, не было их на старте работы и у Костюшина с его экономическим и юридическим образованием, плюсом шло только управление другой надзорной региональной структурой — марийским УФАС.