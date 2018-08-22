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Из ПТУ в инспекторы: сын главы «Метроэлектротранса» возглавит трудовую инспекцию Татарстана?

12:00, 22.08.2018 12

Источники сообщают, что Москва уже одобрила кандидатуру Рустема Галявова

Из ПТУ в инспекторы: сын главы «Метроэлектротранса» возглавит трудовую инспекцию Татарстана? Фото: prav.tatarstan.ru

Полгода пустует кресло руководителя татарстанской трудовой инспекции после ухода Евгения Костюшина. Его обязанности временно исполняет Артем Ларюхин. Кого же Минтруд России назначит во главу своего территориального органа — долгое время оставалось неясным. Однако в эти дни источники «Реального времени» раскрыли интригу: на должность не без оснований претендует сын главы «Метроэлектротранса» Рустем Галявов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рустем Галявов примеряет кресло инспектора труда

Сын главы «Метроэлектротранса» Асфана Галявова — Рустем Галявов метит в федеральные чиновники — на пост руководителя Государственной инспекции труда в Татарстане. Информацию об этом сообщил один из источников «Реального времени», приведя некоторые подробности по вопросу назначения. Напомним, должность главного трудового инспектора в республике вакантна с марта месяца — с тех пор, как Евгений Костюшин уехал руководить вверенным ему УФАСом в Крыму. Его зам Артём Ларюхин назначен временно исполняющим обязанности руководителя инспекции.

Рустема Галявова на эту должность выдвигают не впервые. Правда, сначала в руководстве федеральной службы по труду и занятости отвергли его кандидатуру, предложив свою из числа московских чиновников. Но в Татарстане варяга тоже не захотели. В итоге Москву все-таки убедили согласиться на Галявова, рассказал собеседник издания.

Второе подтверждение того, что на должность претендует сын главы «Метроэлектротранса», пришло от еще одного источника из близкого окружения кандидата:

— По Галявову, да, это правда. Документы отправлены, все уже в Москве. Теперь нужно ждать, как рассмотрят, — заявил спикер на условиях анонимности.

Галявов-младший руководит Казанским автотранспортным техникумом им. А.П. Обыденнова. Фото prav.tatarstan.ru

«Директора лучше мы не видели»

На данный момент Галявов-младший руководит Казанским автотранспортным техникумом им. А.П. Обыденнова. Застать его на рабочем месте не получилось — в приемной техникума сообщили, что шеф на выезде. Вопросу, не уходит ли руководитель на другую должность, в приемной ссуза искренне удивились и заверили, что ничего об этом не слышали. В отделе кадров также не знают о планах начальника:

— Никуда вроде не собирался, он нам ничего такого не говорил. Рустем Асфанович у нас работает с 2014 года. Он очень хороший руководитель, нам будет жалко с ним расстаться. Директора лучше мы не видели, благодаря ему у нас много достижений — техникум одним из лучших ссузов стал. Провел капремонт, сделал стадион — много у него заслуг, — рассказала начальник отдела кадров Казанского автотранспортного техникума им. А.П. Обыденнова Регина Загидуллина.

Рядовые сотрудники Госинспекции труда РТ пока также не подозревают, что Рустем Галявов скоро может стать их новым руководителем:

— Госинспекция труда такой информацией не обладает. Уточните всю информацию в Министерстве труда и занятости РФ, потому что на эту должность назначает именно российский Минтруд, — посовещавшись с кем-то, ответила на наш вопрос секретарь в приемной.

Однако в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что данное направление деятельности не в их компетенции и направили в Роструд. В этой службе сотрудник отдела по работе со СМИ счел вопросы о кандидатуре Рустема Галявова «неэтичными», но наш запрос в работу все-таки принял, ответ пока не получен.

Корреспондент «Реального времени» попробовал выяснить информацию у Галявова-старшего, но глава «Метроэлектротранса» решил воздержаться от комментариев о возможном назначении сына на высокую должность.

Глава «Метроэлектротранса» решил воздержаться от комментариев о возможном назначении сына на высокую должность. Фото eltransteh.ru

Из «птушников» в федеральные инспекторы

Согласно положению о Госинспекции труда в РТ, утвержденному приказом Роструда от 17 марта 2017 г., «Инспекцию возглавляет руководитель, назначаемый на должность Министром труда и социальной защиты Российской Федерации по представлению руководителя Службы по согласованию с высшим должностным лицом Республики Татарстан (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) и полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе». Освобождается от должности также министром труда России по представлению руководства Роструда.

О 35-летнем Рустеме Галявове известно, что он получил образование по специальности «экономика» в Казанском государственном финансовом экономическом институте (2006 г.). На последних курсах вуза занимался бизнесом, руководил частной фирмой «Эдванс». Затем около года трудился ведущим специалистом отдела экономики в казанском исполкоме. С 2007 по 2008 годы был начальником управления организации работ в Минэкономики РТ. После чего шесть лет руководил Казанским техникумом наземного и подземного электрического транспорта. Последние четыре года возглавляет Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова. В этом качестве Рустем Галявов успел прослыть одним из самых богатых «птушников» в городе — он оказался в лидерах прошлогоднего рейтинга наиболее высокооплачиваемых директоров ссузов — его средняя зарплата в 2016 году составила около 116 тысяч рублей в месяц. При этом техникум при его руководстве стал ресурсным центром, и теперь подготовка специалистов идет в том числе и на базовых предприятиях региона.

Словом, навыков и опыта работы непосредственно в структурах службы труда и занятости у Галявова нет. Впрочем, не было их на старте работы и у Костюшина с его экономическим и юридическим образованием, плюсом шло только управление другой надзорной региональной структурой — марийским УФАС.

Василя Ширшова
ЭкономикаБюджетОбществоВласть Татарстан
комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 12:41
    ужас
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    Анонимно 13:04
    В этом нет ничего ужасного, обычная практика сословного государства. :)
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  • Анонимно 13:03
    Скорее бы уже назначили.
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    Анонимно 13:19
    За что вы так не любите Госинспекцию труда в РТ?
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    Анонимно 13:20
    Комментария походу от начальника отдела кадров техникума)
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  • Анонимно 13:09
    Смешно однако...Вроде не 1 апреля
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  • Анонимно 13:11
    ..."В итоге Москву все-таки убедили согласиться на Галявова"..... суть статьи в одном предложении
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  • Анонимно 13:12
    Это примерно как дворника отправить играть за "Ак Барс"
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    Анонимно 13:27
    таких начальников полно... посмотрим, как проявит себя
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  • Анонимно 13:12
    успехов, Ринат!
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    Анонимно 13:47
    Вы про кого?
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  • Анонимно 13:40
    Протекции папы не было!
    Сам всего достиг!
    Ха ха !
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