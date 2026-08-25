Газпромбанк разместит допвыпуск дисконтных облигаций на 5 млрд рублей

Цена размещения составит 56,5% от номинала — 565 рублей за бумагу

Газпромбанк проведет размещение дополнительного выпуска дисконтных облигаций 27 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

— Цена бондов будет составлять 56,5% от номинала — 565 рублей, — передают «Ведомости».

Речь идет о десятом допвыпуске бондов серии 006Р-05Р. Общий объем займа составит 5 млрд рублей.

Основной выпуск пятилетних облигаций на 2 млрд рублей банк разместил в марте. Тогда было реализовано 83,41% от общего объема — на 1,7 млрд рублей, а цена составляла 53,5% от номинала.

Ранее Банк России сообщал, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны во второй декаде августа достигла 12,9% годовых.

Вадим Вахрушев