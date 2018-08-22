Как Нурутдинов и Ко пригласил друзей Сорокина для создания экорайона Казани

В конкурсе на право спроектировать жилой комплекс лидирует международный консорциум, куда вошла и казанская команда архитекторов «Архдесант»

Фото: Максим Платонов

Сегодня в BFFT.space на базе КГАСУ завершился первый этап открытого Международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана будущего первого казанского экорайона. В финал конкурса вышли три международных архитектурных консорциума, в которые входят российские компании. Причем в состав консорциума, предложению которого жюри дало самую высокую оценку, входит казанское архитектурное бюро, получившее широкую известность при реализации проектов Наталии Фишман, — «Архитектурный десант». За отбором финалистов следила корреспондент «Реального времени».

«Главное — правильную идею правильно реализовать»

Перед заседанием жюри организаторы конкурса нервно переставляли таблички на столе, за которым предстояло заседать жюри. Как оказалось, неслучайно: к началу обсуждения в BFFT.space так и не появились главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева и кое-кто из менее известных казанской публике членов жюри. А вот возглавляющий жюри конкурса президент Татарстана не заставил себя ждать.

— Доброе утро, здравствуйте всем, — точно в 10.00 занял свое место во главе стола Рустам Минниханов и сразу же обратил внимание на пустующие места: — Творческие люди — они свободные…

В приветственном слове президент Татарстана напомнил, что не было бы счастья, да несчастье помогло:

— Любая история приводит нас к каким-то действиям. Не было бы проблемы «Татфондбанка», мы бы к этой теме [строительство экорайона] не подошли. Это совершенно новая городская среда, и хотелось бы, чтобы и концепция, и мастер-план соответствовали бы тем вызовам, которые сегодня есть. Я уверен, что это будет правильное решение. У нас таких проектов еще не было… Наши мысли правильные, и самое главное — чтобы они реализованы правильно были! И мы хотим, чтобы этот район, это место было очень комфортным.

Рустам Минниханов: «Мы хотим, чтобы этот район, это место было очень комфортным»



Если обсуждать, то без лишних слов

Вслед за председателем жюри слово взял представитель компании, которая занималась его организацией, гендиректор московского ООО «Агентство стратегического развития «ЦЕНТР» Сергей Георгиевский, подчеркнувший, что цель конкурса — выбрать проект, который бы отвечал не только всем ранее сформулированным требованиям, но и мировым трендам. Именно поэтому, подчеркнул Георгиевский, к участию в конкурсе были приглашены не только российские, но и зарубежные компании. Он напомнил про призовой фонд — 12 млн рублей — и предложил жюри перейти к отбору из всей конкурсной массы тех проектов, которые впоследствии будут подвергнуты более детальному обсуждению.

— Подробная информация по каждому предложению была предоставлена всем членам жюри, — пояснил позже Георгиевский корреспонденту «Реального времени». — Чтобы не обсуждать в деталях предложения всех участников, а сэкономить время, было решено, что я кратко представлю каждое из них, а заранее ознакомившиеся с ним члены жюри открытым голосованием примут решение — отвергнуть концепцию сразу или отобрать ее для детального обсуждения как потенциального победителя.

Фантазеров вычеркнули

Как сообщил Георгиевский, всего на конкурс зарегистрировались 122 потенциальных участника из России и еще 19 стран мира, но часть заявившихся компаний и консорциумов «не справилась с тем, чтобы подать полноценную заявку». В итоге в конкурсе приняли участие 47 архитектурных мастерских и консорциумов из 37 городов.

Оценка каждой заявки членами жюри происходила по трем критериям по пятибалльной системе. Оценивали, во-первых, опыт участников конкурса (предпочтение отдавалось архитекторам, прежние идеи которых были реализованы), степень соответствия предлагаемой конкурсантом идеи требованиям конкретного конкурса и ее реалистичность.

Как сообщил Георгиевский, в конкурсе приняли участие 47 архитектурных мастерских и консорциумов из 37 городов



Процесс рассмотрения заявок и формирования лонг-листа из 10 наиболее отвечающих всем трем критериям заявок, прошел как по конвейеру. Жюри начало выбраковывать заявки одну за другой, практически не споря. В основном — за нерелевантность фантастически красивых проектных идей конкретным казанским условиям, либо за невозможность реализовать чересчур футуристические концепции. В числе прочих без лишних разговоров отмели и заявку местного «короля госзаказов» — Татинвестгражданпроекта.

«Архдесант» рулит

В итоге в лонг-лист вошли не 10, как предполагалось изначально, а целых 13 заявок от крупных международных консорциумов, в большинство из которых входят российские архитектурные бюро. Абсолютным лидером, набравшим 14,29 балла из 15 возможных, стал российско-британский консорциум «Knight Frank» с очень пестрым составом участников — от французских и бельгийских архитектурных бюро до казанского бюро «Архитектурный десант» — фирмы, которой в хорошем смысле слова давно покровительствует главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева и учредителем которой, по данным ресурса rusprofile.ru, является Фонд «Институт Развития Городов РТ», учрежденный, в свою очередь, ООО «Инвестнефтехим» — дочкой ОАО «Связьинвестнефтехим». Именно «Архдесант» принимал активное участие в разработке оформления казанских парков и скверов, в частности — объектов в Горкинско-Ометьевском лесу. А одной из самых ярких фигур в команде «Архдесанта» была молодой казанский архитектор Дарья Толовенкова, которая с марта этого года занимает должность заместителя главного архитектора Казани.

С большим отрывом за Knight Frank следуют российско-нидерландский консорциум, в который вошло московского Buromoskow (11,5 балла) и российско-британский консорциум под лидерством московского же архитектурного бюро ASADOV and partners (11,29 балла). А замкнул «чертову дюжину» лидеров консорциум, в который входят российские ООО «Эко-логика», «Урбан-Байрам» и «2Портала», а также британская, итальянская и португальская компании — с результатом 5,5 балла из 15 возможных.

В итоге в лонг-лист вошли не 10, как предполагалось изначально, а 13 заявок от крупных международных консорциумов, в большинство из которых входят российские архитектурные бюро. Фото Инны Серовой



Берешь в команду казанцев — получаешь дополнительный шанс

На обсуждении заявки 34 закончился лимит времени у президента РТ. А вслед за поднявшимся с места Рустамом Миннихановым, зал покинули еще несколько членов жюри. Зато позже, как выяснилось впоследствии, к участникам обсуждения присоединилась Татьяна Прокофьева. Но это произошло без лишних свидетелей: журналистов попросили покинуть зал вслед за Рустамом Миннихановым — на втором часу работы жюри. Организаторы обеспечили максимум секретности из опасения, что утечка информации о тех или иных авторских концепциях обернется разглашением коммерческой тайны.

Несмотря на интенсивный режим работы, жюри не уложилось в запланированное время. Журналисты полчаса мялись на улице перед запертой дверью BFFT.space, где в обстановке секретности продолжалось обсуждение заявок, а потом еще минут 15 — в зале, пока усталые члены жюри перекусывали в импровизированном банкетном зале за прозрачной перегородкой.

Подкрепившись, помощник президента Айрат Нурутдинов и мэр Казани вместе с Сергеем Георгиевским вышли для оглашения итогов. И после того, как были сказаны все подходящие к случаю слова о значении для Казани реализации проекта экорайона, который, по сути, является «целым новым городом», градоначальник зачитал названия компаний-победителей:

— Первое место занял российско-английско-франко-бельгийский консорциум под лидерством «Найт Фрэнк», второе — российско-нидерландский консорциум под лидерством российского Buromoskow и третье — российско-британский консорциум под лидерством архитектурного бюро Асадова.

Несмотря на интенсивный режим работы, жюри не уложилось в запланированное время



Мэр Казани подчеркнул, что рекомендует тем двум консорциумам, в состав которых не вошли представители местного архитектурного сообщества, все-таки включить «те казанские компании, которые локально здесь не первый год работают и творят». И дал понять, что от этого в немалой степени будет зависеть окончательный выбор победителя.

А Сергей Георгиевский сообщил, что уже в ближайшее время представители всех трех вышедших в финал международных консорциумов приедут в Казань, чтобы приступить к проектированию здесь, как говорится, на местности и выразил надежду, что в итоге «мы получим три абсолютно реализуемых проекта, каждый из которых может претендовать на то, чтобы стать новой жемчужиной не только для Казани, но и в России и в мире».

Отвечая на вопросы о финалистах корреспонденту «Реального времени», мэр Казани подчеркнул, что пока они представили лишь наиболее отвечающие целям и задачам конкурса концепции и что жюри уже дало рекомендацию двум консорциумам, в состав которых не вошли представители местного архитектурного сообщества, подключить к работе казанских архитекторов. «Это повысит шансы на победу», — подчеркнул мэр.

А вот на просьбу корреспондента «Реального времени» пояснить, какие особенные черты сыграли роль в том, что именно продукты трех вышеназванных консорциумов заняли первые три места в списке лидеров, ни помощник президента РТ Айрат Нурутдинов, ни мэр Казани, ни Сергей Георгиевский не откликнулись.

— Потому что они — лучшие, — кратко мотивировал выбор жюри глава города. А Георгиевский добавил, что сообщать об изюминках и особенностях концепций экорайона, представленных победителями, было бы крайне опрометчиво: ну, как о них прознают конкуренты и используют эту информацию как преимущество в жестокой борьбе за рынок.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов