Раскачать китайцев и попасть на «Алиэкспресс»: как будут сотрудничать Татарстан и КНР

В Казани официально открылось консульство Поднебесной в бывшем особняке братьев Хайруллиных

Фото: Олег Тихонов

В Казани консульство Китая после 3 лет скитаний обрело пристанище. Дипмиссия Поднебесной в ПФО расположилась в бывшем родовом поместье братьев Хайруллиных — на улице Подлужной. Пока о присутствии китайцев в новорусском коттедже напоминает пара фонариков, но стороны выразили надежду, что с появлением у консульства здания сотрудничество будет развиваться интенсивнее. Татарстан задачи уже наметил, кроме связанных с промышленностью, — попасть в «Алиэкспресс», открыть прямой авиарейс, медицинский центр и ресторан. Подробнее в материале «Реального времени».

Китайцы поселились в «новорусском» коттедже

Здание китайского консульства в Казани расположилось по адресу: Подлужная, 21. Это обнесенный высоким забором из красного кирпича земельный участок с яблоневым садом и соснами по периметру, площадью в 10 тыс кв. м и большим трехэтажным особняком тоже из красного кирпича. Здание построено еще в 90-х годах прошлого века как резиденция для тогда предпринимателя, миллиардера, директора сети магазинов «Эдельвейс» и пивоваренной компании «Красный Восток», ныне депутата Госдумы Айрата Хайруллина и его брата, гендиректора АО «Эдельвейс Корпорейшн» Илшата Хайруллина. Здание и участок сейчас принадлежат ООО «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал». По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцы ООО — как раз братья Хайруллины, доли в управляющей компании — по 50% у обоих.

За кадром осталось то, на каких условиях передан Хайруллиными гектар земли и родовое поместье на берегу Казанки консульству КНР: об этом на официальной церемонии открытия умолчали, обмолвившись лишь, что здание для китайцев не могли подыскать с 2015 года. Именно тогда в Казани де юре появилось консульство — шестое в России, но де-факто адреса и телефонов у дипмиссии КНР в Казани не было. Не было его и в списке консульств на сайте посольства КНР в России, при этом консул все же был — это господин У Инцинь.

За кадром осталось то, на каких условиях передан Хайруллиными гектар земли и родовое поместье на берегу Казанки консульству КНР



То, что в коттедже, построенном в «новорусском» архитектурном стиле находится китайское консульство, можно понять по паре китайских фонариков, которыми его наспех украсили. В остальном о присутствии здесь дипмиссии с ярким национальным колоритом, пока ничего не напоминает. Тем не менее условия, в которых консульство обосновалось в Казани, посол по особо важным поручениям МИД РФ Евгений Томихин назвал «самыми лучшими из всех генконсульств, которые работают в России».

— Получив такие замечательные условия, мы можем рассчитывать, что генконсульство в Казани станет лидером по продвижению сотрудничества в самых разных областях, — сказал Томихин.

Китайская поэзия с татарским колоритом

Пусть не в интерьере пока не царит китайский стиль, но ощутить его можно было в атмосфере. Начали официальную церемонию открытия консульства очень по-восточному.

— Утром прошел дождь. Это хороший знак. Дождь питает землю и помогает расти нашему дереву — китайско-российской дружбе, — начал с аллегории представитель консульства — ведущий церемонии, попутно заметив, «как живописны и необычайно красивы летние пейзажи Казани».

В ответном слове президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал поэтический настрой представителя Поднебесной и тоже отметил животворящий эффект дождя.

— Дождь у нас тоже хорошая примета. Если какое-то дело начинается с дождем это «хэерле сэгэттэ» («в благой час», — прим. ред.), — сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов поддержал поэтический настрой представителя Поднебесной и тоже отметил животворящий эффект дождя



По словам Минниханова, географическое расположение консульства будет способствовать продвижению РТ в КНР и китайских партнеров в Татарстане. Китайская делегация посетила Татарстан более 20 раз, сам Минниханов два раза был в Китае в этом году и еще две поездки предполагаются. Товарооборот вырос на 50%. Недостает только прямых рейсов для налаживания бизнес-связей и развития туризма.

— Нужны прямые авиарейсы, это даст толчок — 900 студентов из КНР учатся в Казани, очень хочется, чтобы наши студенты тоже учились в Китае. Огромный туристический потенциал и потенциал в вопросах спорта — это будет развиваться, если будет прямое авиасообщение, — выступил на открытие здания консульства президент Татарстана Рустам Минниханов, отметив, что Китай и Россия — стратегические партнеры, а «наши лидеры — Владимир Путин и Си Цзиньпинь не только партнеры, но и друзья».



Ли Хуэй, посол КНР в России, такого же мнения.

— Китайско-российские отношения переживают наилучший период за свою историю, получены новые результаты в стратегическом сотрудничестве. В нынешних условиях усложняющейся международной и региональной ситуации все более тесные контакты между Китаем и России не только принесли пользу двум странам и их народам, но и послужили образцом союзной выгоды, — сказал Ли Хуэй.

«В нынешних условиях усложняющейся международной и региональной ситуации все более тесные контакты между Китаем и России не только принесли пользу двум странам и их народам, но и послужили образцом союзной выгоды», — отметил Ли Хуэй



В Казани будут развивать китайскую медицину и кухню

Татарстан и Китай давно ведут сотрудничество. Самый крупный инвестор — компания Haer, с ней будет продолжена совместная работа. На Дальневосточном экономическом форуме будут подписаны соглашения по конкретным проектам, рассказала в интервью «Реальному времени» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

— Это строительство «умного» завода — четвертая индустриальная революция на территории индустриального парка Haier в Набережных Челнах, плюс КАМАЗ будет подписывать соглашение с компанией Wechai. Начали поставщики Haier заходить. В прошлом году 7 млн долларов вложила компания Hedda, она зарегистрирована в России как «Камасталь» — они стали резидентами Нижнекамска. Зашла компания Indel, они производят изделия из пластмассы и тоже неплохо вложились, — сказала Минуллина.

По ее словам, есть проекты в разработке, связанные с сервисами, — это строительство медицинского центра в Казани и китайского ресторана.

— Мы его [медицинский центр] будем позиционировать как центр здоровья, потому что тяжело получать разрешение на оказание медицинских услуг. А в эту сторону надо работать, так как китайская медицина — серьезный инструмент для развития медицинского туризма. Китайский ресторан мы давно обсуждаем. Нашли инвестора, подобрали несколько помещений уже во второй раз. Одно из помещений на улице Петербургской, которое мы смотрели, принадлежит Сбербанку, но, к сожалению, эта компания проиграла тендер. Сейчас мы другое помещение подобрали. Думаю, что этот проект мы сделаем в этом году, потому что китайских ресторанов на сегодняшний день пока нет.

Руководитель АИР отметила важность прямого авиасообщения, которое влияет на турпоток, деловую активность и возможные карго перевозки



«Мы не можем, как менеджеры по продажам работать у китайских компаний»

С «Реальным временем» Талия Минуллина поделилась информацией по другим проектам. Много китайских компаний по переработке мусора хотят сотрудничать с Татарстаном. Республике интересны проекты в сфере сельского хозяйства.

— Огромное количество проектов обсуждаем по глубокой переработке зерна, для нас это было бы потенциально выгодно. Но почему-то пока не получается. Они постоянно просят государственные гарантии, но госгарантии — это принципиальная позиция Татарстана — мы не даем. Это означает, что мы должны входить в управление бизнесом, но мы не все, к сожалению, регулируем, потому что мы субъект Российской Федерации. И в этом смысле у нас идет тяжело, потому что они на эти госгарантии давят серьезно. Но с другими компаниями у нас получилось без гарантий, мы готовы входить в уставный капитал с компаниями с госучатием, например, или предоставлять лучшие условия в России по налогам и льготам, но не в плане государственных гарантий по сбыту их продукции, потому что мы не можем, как менеджеры по продажам, работать у китайских компаний, при всем уважении к Китайской Народной Республике, — поделилась Минуллина.

Руководитель АИР также отметила важность прямого авиасообщения, которое влияет на турпоток, деловую активность и возможные карго перевозки.

— Мы понимаем, что электронная торговля развивается. Мы сейчас пытаемся выстроить системную работу с «Алиэкспрессом» по представлению предприятий Татарстана на витрине этого электронного магазина. Соответственно, здесь логистика очень важна, потому что логистика напрямую влияет на цену и на рынок Китая. Рынок Китая во многом перегрет и, если мы там можем хорошо конкурировать с сельскохозяйственными продуктами, то с точки зрения техники конкурировать очень тяжело, хотя у нас были поставки Казанского медико-инструментального завода туда. Надо очень грамотно выстраивать маркетинговые исследования, смотреть, в чем рынок нуждается. Самый большой потенциал — это агропром и продовольствие, — говорит Минуллина.

По ее словам, в разработке масса проектов, но не все из них доходят до финала. В целом представление о китайских партнерах у татарстанской стороны сложилось, и с этими особенностями приходится считаться.

— Мы же с разными странами работаем. Из особенностей Китая могу отметить, что они долго раскачиваются. Могут 3, 4, 5 лет думать, но потом они быстро реализуют поставленные задачи и это здорово, потому что не все партнеры в состоянии так быстро возводить объекты, — подметила Минуллина.

Эта китайская особенность сильно напоминает российскую «долго запрягаем, но быстро едем», это, в общем, объясняет, почему две страны нашли общий язык.