С пылу с жару. После обращения к Путину силовики достали «генерала» хлебной промышленности Татарстана

Следком заступился за хлебопеков без зарплаты и разбирается, кто довел процветавший бизнес до банкротства

Фото: следком РТ

Сегодня в Чистополе отправили под домашний арест «генерала» хлебной промышленности Татарстана Рената Халиуллина. Пока его подозревают лишь в невыплате зарплаты почти на 6 млн рублей. Однако силовики уже назначили ряд экспертиз, чтобы оценить деятельность руководства Чистопольского хлебозавода на предмет соблюдения налогового законодательства. А еще — чтобы понять, с какого пыла и жара предприятие дошло до ручки. В Следкоме считают, что фиктивная смена директоров-однофамильцев на хлебозаводе производилась с целью скрыть преступления.

На бумаге клан Халиуллиных сменили Алехины



Уголовное дело о невыплате зарплаты на Чистопольском хлебозаводе возбудили 6 июня 2018 года — за день до прямой линии с Владимиром Путиным, которому хлебопеки заранее направили жалобу. Они писали, что в городе закрылся единственный хлебозавод, а их оставили на улице без зарплаты. Еще в июне Следком установил — 206 сотрудников завода кормили обещаниями с марта. Задолженность составила 5,7 млн рублей. Последним директором с середины мая числился Алехин Алексей Васильевич, уроженец Ульяновской области.

Силовики объявили Алехина в розыск, попутно установив, что на посту директора этот человек сменил своего же брата Николая. Как утверждают источники «Реального времени», работяга Николай был страшно удивлен, узнав от оперативников о своем карьерном взлете — на завод он устраивался рядовым сотрудником. А его брат Алексей — сторожем. Однако в Едином госреестре юридических лиц оба теперь числятся директорами Чистопольского хлебозавода (далее — ЧХЗ). Один бывшим, другой действующим.

Халиуллин-младший числился бывшим директором ЧХЗ еще с февраля 2018 года. Фото chistopol.tatarstan.ru



При этом не получавшие зарплаты сотрудники завода были убеждены — их директором являлся Ринат Халиуллин, занявший это место после отставки своего отца в 2002 году. Правда, судя по данным реестра, Габдалахат Халиуллин еще дважды на несколько лет возвращался в кресло руководителя, но всегда возвращал его сыну. Сам Халиуллин-младший числился бывшим директором ЧХЗ еще с февраля 2018 года. Чтобы подтвердить, что он продолжал рулить компанией и позже, нужны были показания «беглого» Алексея Алехина.

Побегать по его следу оперативникам УЭБиПК МВД Татарстана пришлось немало. Говорят, в августе сторож-директор нашелся в одной из ульяновских больниц и произвел на оперативников впечатление человека без средств. По одной из версии, Алехиных изначально использовали как ширму, а потом свалили на одного из братьев все проблемы с зарплатой и спрятали подальше от Чистополя, в стационаре для лечения лиц с душевными расстройствами. Думали, там искать не будут. Этот Алехин о своем мнимом директорстве также ничего не знал, хотя иногда подписывал какие-то документы.

В итоге, братья Алехины проходят по делу свидетелями.

На зарплате следствие не остановится?

Пока чистопольцы и оставшиеся без денег и работы хлебопеки били тревогу, экс-директор ЧХЗ Ринат Халиуллин не сидел без дела. Говорят, переоформил свой коттедж, оставшись в нем жить, и на бумаге развелся с женой. 21 августа Халиуллина пригласили на допрос в Чистопольский межрайонный отдел Следкома и объявили о задержании в качестве подозреваемого в невыплате зарплаты. Задержанный вину не признал и после двух ночей в СИЗО сегодня был доставлен в Чистопольский горсуд. Следователи просили отправить его под стражу, но суд решил избрать Халиуллину меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 6 октября.

Источники «Реального времени» полагают, что одним зарплатным делом следствие не закончится. Хитрая схема с фиктивными директорами могла использоваться и для совершения других преступлений — увода активов, мошенничества с налогами и т. д. По делу назначены судебные экономические и бухгалтерские экспертизы.

Суд решил избрать Халиуллину меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 6 октября. Фото kazanreporter.ru

Хозяева чистопольского хлеба

В учредителях АО «Чистопольский хлебозавод» на данный момент значатся: 81 гражданин России (92,63%), ООО «Агро-Актив» (2,29%), ООО «УК «Универсалторг» (1,93%), ООО «Татсельхозпродукт» (1,5%), ООО «Интрейдпром» (1,16%), ООО «АПК «Высокая гора» (0,5%). Впрочем, основным собственником АО «Чистопольский хлебозавод» с долей 82% в уставном капитале сейчас является Зиннятулла Розаков, в прошлом гендиректор ООО «Ардо» из Ульяновской области, занимавшегося оптовой торговлей топливом. Примечательно, что еще 31 декабря 2017 года та же доля в АО принадлежала Ринату Халиуллину, и вряд ли он расстался с ней именно в новогоднюю ночь.

Основным пакетом в хлебном бизнесе Халиуллин владел с марта прошлого года, ранее ему принадлежала доля лишь в 23,4%. Впрочем, еще тогда эксперты «Реального времени» полагали, что смена акционеров носила формальный характер, а бенефициары остались прежние — близкие к чистопольской группе «Универсалторг».



Так, Ильдар Никифоров, председатель правления Союза хлебопроизводителей РТ, в 2017-м рассказывал: «Этот завод принадлежал «Ак Барс Холдингу». И когда дела пошли плохо, потому что там есть очень большой кредит Татфондбанка, который висел на «Ак Барс Холдинге», они его перевесили на завод. И поскольку дела пошли очень плохо, они стали всем предлагать, кто бы мог завод забрать. Сначала его купили вот эти фирмы — типа «Миэль-Л», а сейчас просто приводят в соответствие, я думаю. Никакой там собственник не изменился, все то же самое, что и было».

С июля 2018 года предприятие находится в стадии наблюдения. Фото chistopol.tatarstan.ru

Выручка завода в 2017 году составила 268,9 млн рублей, чистая прибыль — 35 тыс. рублей. Годом ранее те же показатели были 358 млн и 87 тысяч. С июля 2018 года предприятие находится в стадии наблюдения, его банкротство через Арбитражный суд РТ инициировал чистопольский предприниматель Павел Толстенко. Судя по документам суда, «Чистопольский хлебозавод» задолжал ему 2 млн рублей и 84 тыс. рублей процентов по договору займа от 27 марта 2017 года. В феврале этого года Чистопольский городской суд признал долг и взыскал с предприятия эту сумму, однако денег Толстенко так и не получил.

По данным Руспрофайл, в отношении АО подано семь исков на общую сумму 23 млн 875 тысяч рублей.