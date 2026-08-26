Новости экономики

19:18 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Акции VK достигли минимальной стоимости за всю историю

16:29, 26.08.2026

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 17 июля

Акции VK достигли минимальной стоимости за всю историю
Фото: Динар Фатыхов

Акции VK на Московской бирже 26 августа обновили исторический минимум. В 15:36 по московскому времени стоимость бумаг опустилась до 117 рублей. Это самый низкий показатель за все время торгов.

— 24 августа цена акций VK снижалась на 7%. За последние 12 месяцев котировки VK снизились на 62,6%, — передают «Ведомости».

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 17 июля, когда акции падали до 117,05 рубля. Таким образом, новый минимум оказался на 5 копеек ниже.

Ранее сообщалось, что доля вложений россиян в акции отечественных компаний в июле 2026 года упала до 3,6% — это минимальный уровень с весны 2020 года.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть541.1
  • Нижнекамскнефтехим44.65
  • Казаньоргсинтез45.4
  • КАМАЗ50.8
  • Нижнекамскшина30.75
  • Таттелеком0.566