Акции VK достигли минимальной стоимости за всю историю

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 17 июля

Фото: Динар Фатыхов

Акции VK на Московской бирже 26 августа обновили исторический минимум. В 15:36 по московскому времени стоимость бумаг опустилась до 117 рублей. Это самый низкий показатель за все время торгов.

— 24 августа цена акций VK снижалась на 7%. За последние 12 месяцев котировки VK снизились на 62,6%, — передают «Ведомости».



Предыдущий антирекорд был зафиксирован 17 июля, когда акции падали до 117,05 рубля. Таким образом, новый минимум оказался на 5 копеек ниже.

Ранее сообщалось, что доля вложений россиян в акции отечественных компаний в июле 2026 года упала до 3,6% — это минимальный уровень с весны 2020 года.



Вадим Вахрушев