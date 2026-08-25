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Эксперты назвали сумму среднемесячных расходов семьи в Казани

08:58, 25.08.2026

Около 27,6% средств у казанцев уходит на покупки в магазинах

Эксперты назвали сумму среднемесячных расходов семьи в Казани
Фото: Мария Зверева

Предполагаемые ежемесячные расходы для семьи из четырех человек, проживающих в Казани, составляют 182,9 тыс. рублей. При этом в эту сумму не входят траты на аренду жилья. Такие данные опубликованы на портале Numbeo.

В свою очередь, предполагаемые ежемесячные расходы для одного человека аналитики оценили в 50,2 тыс. рублей без учета арендной платы.

Судя по статистической модели экспертов, расходы у жителей Казани распределяются следующим образом: около 27,6% средств уходит на покупки в магазинах, 22,9% — на аренду жилья, 16,4% — на рестораны и кафе, 13% — на транспорт, 7,2% — на спорт и другие виды досуга, 4,5% — на коммунальные платежи и 3,9% — на шоппинг.

Никита Егоров

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