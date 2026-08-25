НСПК с осени начнет передавать Росфинмониторингу данные о переводах СБП

Корректировки вводят для борьбы с отмыванием денег

Фото: Динар Фатыхов

С 1 сентября Национальная система платежных карт (НСПК) начнет информировать Росфинмониторинг о транзакциях, связанных с сервисом быстрых платежей (СБП) и платежными картами, включая операции, выполняемые с использованием универсального платежного кода. Эти изменения внесены в закон, касающийся борьбы с отмыванием денег, пишет ТАСС.

Поправки предоставляют финразведке право на получение информации от НСПК на безвозмездной основе, с использованием личного кабинета или другими способами. При этом НСПК запрещается разглашать факт передачи данной информации.

Реальное время / realnoevremya.ru

Порядок взаимодействия между Росфинмониторингом и НСПК, включая сроки, методы передачи данных, объем и состав информации, будет определен соглашением между сторонами, согласованным с Банком России.

Цель новых инициатив — ускорить процесс проверки данных и снизить нагрузку на кредитные организации, уменьшая количество «веерных» запросов, отправляемых ведомством.

Никита Егоров