«Нам нельзя будет честно смотреть в глаза пенсионерам»

В Госдуме за 4,5 часа обосновали неотвратимость пенсионной реформы

В Госдуме завершились парламентско-общественные слушания по совершенствованию законодательства о пенсиях. Алексей Кудрин признался, что не сможет «честно смотреть в глаза пенсионерам», если оставить все как есть, а начинать реформу надо было еще 10 лет назад. Вячеслав Володин допытывался у каждого докладчика, будто искал оправдания, мол, был ли другой путь, кроме повышения пенсионного возраста. Геннадий Зюганов припомнил банкирам, как их спасали от санкций триллионами рублей из резервного фонда, а Владимир Жириновский в тон ему кричал с трибуны об огромных затратах на бомбежку и восстановление Сирии. Подробнее о том, как депутаты и эксперты 4,5 часа искали деньги на пенсии россиянам, в репортаже «Реального времени».

«Размер сегодняшних пенсий никого не устраивает»

На слушания в Госдуму прибыли представители всех регионов России, в т.ч. председатели и заместители глав региональных заксобраний. Ровно в 12 встречу открыл председатель ГД Вячеслав Володин. Подчеркнув значимость вопроса, он отметил, что не всем хватило места: зал вмещает 450 человек, а собралось более 600 человек, причем лишь треть из них депутаты, остальные — эксперты, представители гражданского общества, регионов и бизнеса. Напомним, за проведение слушаний в формате парламентско-общественных проголосовали представители всех четырех фракций Госдумы.

— Необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает, — отметил Володин.

Вячеслав Володин, подчеркнув значимость вопроса, отметил, что не всем хватило места: зал вмещает 450 человек, а собралось более 600 человек



Законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства уже прошел первое чтение 19 июля, срок предоставления поправок ко второму — продлен до 24 сентября. Первым к трибуне вышел министр труда и социальной защиты России для выступления с основным докладом: «Главная цель — это обеспечение стабильного развития пенсионной системы, как в настоящее время, так и в будущем», — отметил Максим Топилин. По его словам, ключевая предпосылка реформы — увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров со следующего года на тысячу рублей в месяц. Министр рассчитывает, что предлагаемые изменения позволят выйти на поступательное увеличение пенсий до 20 тысяч рублей в течение шести лет.

— Если мы повременим, то у нас не будет таких соотношений между входящими на рынок труда малочисленными когортами и теми, кто выходит на пенсию, — подчеркнул Топилин. — Поэтому именно сейчас с точки зрения рынка труда, с точки зрения перспективы, с точки зрения того, чтобы в последующем, через 15 и 20 лет у нас были нормальные соотношения между количеством работающих и количеством пенсионеров, эти решения необходимо принимать.

При этом повышение ставок страховых взносов — не вариант, считает глава Минтруда, «экономика может уйти в тень». Также он не считает выходом — прогрессивную шкалу социальных взносов, поскольку в этом случае у россиян появятся права на дополнительную пенсию.

— Все всем предельно понятно. Как раз стаж, продолжительность работы и заработная плата влияют на будущие пенсионные права. Безусловно, есть множество отдельных элементов: для северян специфика, для селян, для творческих работников специфика, для космонавтов специфика, есть масса нюансов. Но если есть вопросы, мы готовы поработать, — пояснил Топилин.

Повышение ставок страховых взносов — не вариант, считает глава Минтруда, «экономика может уйти в тень»



«Нам нельзя будет честно смотреть в глаза пенсионерам»

Выступивший следом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заметил, что он и его сверстники уже достигли пенсионного возраста. «Что нам приходит в голову? Что пенсия низкая и абсолютно недостойная нормальной жизни», — посетовал он. «Переход на треть своей зарплаты — это, конечно, большой вызов и шок для любого человека. Может, мы мало делали для этого?» Кудрин напомнил, как в 90-е годы, при его работе в правительстве, пенсии выросли в реальном выражении в три раза. Однако после 2011 года уровень жизни пенсионеров стагнировал, а в последние годы даже снижался. При этом бюджетные возможности ограничены. Кроме того, спикер отметил, что в 2016 году в России провели не полную индексацию пенсий, а также не индексировали пенсии работающим пенсионерам.

— По сути, мы подошли к черте. Что делать? Увеличить налоги? Мы слышим, что по этому поводу считает бизнес, они тоже критически настроены. Конечно, можно искать другие варианты. Ситуация усугубляется тем, что доходов Пенсионного фонда и возможностей бюджетной системы дополнительно выделить средства уже недостаточно. Нужен новый вид на ситуацию, новая концепция. Меня удивляет, когда говорят: «Давайте не будем менять пенсионный возраст, оставим, как сейчас». Вот, мне кажется, с этим мириться нельзя. Потому что нам нельзя будет честно смотреть в глаза пенсионерам, которые из года в год выходят с такой пенсией. При этом улучшения не будет, — скептически заметил Кудрин.

Главной целью, по словам главы СП, должна стать пенсия размером от 60 до 70% от заработной платы. Без повышения пенсионного возраста ее не достичь: «Мы должны увеличить продолжительность здоровой жизни и помочь человеку жить полноценно [и] дольше в рамках программ активного долголетия. Вот на этом мы должны сфокусироваться». Здесь спикер отметил, как важна система непрерывного образования, чтобы люди могли находить работу и в 40, и в 50, и в 60 лет, а профориентацией нужно заниматься еще в детском саду. «Правительство и президент в части своих указов предлагают новую модель жизни для граждан пожилого возраста», — подчеркнул он.

Главной целью, по словам главы СП, должна стать пенсия размером от 60 до 70% от заработной платы



Закончившему выступление Вячеслав Володин задал вопрос, дескать, «могло ли правительство пойти по другому пути, могло ли найти иное решение вопроса повышения пенсий, повышения благосостояния наших граждан старшего поколения, есть ли такие у нас пути?» Алексей Кудрин ответил, что возможно, надо было изменить темпы реформы, сделать их «более мягкими», а также продумать сроки начала изменений: «Но это надо было делать 10 лет назад», — уверен он. В ответ Володин предложил создать по итогам слушаний рабочую группу, которая сообща с профильными комитетами, представителями фракций и гражданского общества продолжит работу над поправками, «чтобы качественно повысить законопроект».

«К 2030 году практически треть населения нашей страны будут составлять люди старших возрастов»

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что сегодняшние слушания станут импульсом в вопросе формирования дальнейших поправок к законопроекту. Он уверен, что и сторонники, и противники реформы понимают возможные риски: «наша с вами задача, обсуждая всесторонне эту инициативу, понять, каким образом качественно ее доработать ко второму чтению и каким образом эти риски минимизировать».

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков отметил, что 90% членов профсоюзов против принятого в первом чтении законопроекта. По его словам, нельзя «вырывать из этой большой проблемы то пенсионный возраст, то льготы какой‑то категории, то что‑то еще, иначе мы снова получим лоскутное одеяло, которое не будет работать. Поэтому мы считаем, что все это надо рассматривать в целом».

Михаил Шмаков отметил, что 90% членов профсоюзов против принятого в первом чтении законопроекта



Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов подсчитал, что если ничего не менять в пенсионной системе, то численность лиц пенсионного возраста к 2024 году вырастает на 2,6 млн человек, а «к 2030 году практически треть населения нашей страны будут составлять люди старших возрастов». Руководитель вуза считает, что необходим дополнительный пакет мер по поддержке людей пенсионного возраста:

— Главная претензия в том, что мы не начали это раньше и не предупредили те группы населения, которые начали рассчитывать свои жизненные планы и [какая у них будет] зарплата и пенсия. Мы не имеем сейчас никакой возможности для маневра, для откладывания, — посетовал Ярослав Кузьминов, отвечая на вопрос Володина, можно ли откладывать реформу, и соглашаясь с Кудриным, что «мы подошли к черте».

Председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев назвал «перебором» предложение повысить женщинам возраст выхода на пенсию до 63 лет и отметил, что коллеги в регионах также против этого. График повышения пенсионного возраста он считает «слишком быстрым»: «Давайте все‑таки сделаем медленнее: год за два. Куда спешить? Президент сказал, что у нас пять-семь лет есть, финансовое состояние страны нормальное, у нас есть время».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин признал, что менять пенсионную систему нужно, но «мы видим и целый ряд рисков и недоработок в том обосновании, которое правительство сделало». «Очень слабо просчитаны многие вещи. Нет достаточно подробного анализа ситуации на рынке труда», — критиковал глава РСПП и предложил далее совместно «работать над поправками ко второму чтению». «И второе — принятие целого пакета законопроектов по развитию пенсионной системы, без которых мы не сможем говорить, что мы комплексно заботимся о благополучии лиц пенсионного возраста», — заявил Шохин, уточнив, что некоторые корректировки пенсионной системы можно провести уже в осеннюю сессию Госдумы. Кроме того, добавил, что правительству следует лучше обосновать параметры возрастных изменений в законопроекте.

Александр Шохин признал, что менять пенсионную систему нужно, но «мы видим и целый ряд рисков и недоработок в том обосновании, которое правительство сделало»



«Вы в жертву принесли пенсионеров!»

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов начал с цитаты из прошлогоднего послания Путина, что «стране крайне необходим рывок, рывок к качественной жизни граждан», с уничтожением бедности и попаданием российской экономики в пятерку мировых. Для этого бюджету нужно минимум 10 триллионов рублей, заявил Зюганов, и, по его словам, президент не возражал, а Медведев обещал найти 8 трлн. Но «господин Силуанов развернул бюджетные наметки», которые показали «сокращение на экономику на 17%, на «социалку» — примерно столько же, а на ЖКХ — почти на треть». Что касается законопроекта о пенсиях, глава партии КРПФ назвал его «законом об отсталости страны» и «самым жестоким и циничным» за последние 25 лет:

— Так кто же герои и жертвы решительного прорыва, которого требовал президент, и с ним согласилась нация?! Я полагал, что президент соберет у себя миллиардеров и миллионеров, олигархов — они сегодня аккумулировали 90% национального богатства и за прошлый год увеличили свои капиталы на 25 млрд долларов. И скажет: «Друзья, надо поделиться. Давайте платить полноценные налоги, как платят в Америке, Германии или Китае». Этого не последовало — боятся тронуть священную корову. Я был уверен, что Медведев соберет банкиров и скажет: «Как же так? Когда в 2008 году страну затрясло, мы вам из резервного фонда дали 200 млрд долларов! Вас спасали». А потом еще «Единая Россия» за последние три года им добавила 4 трлн рублей! Давайте примем решение, вы же обещали, что будете инвестировать и создавать рабочие места, поднимать зарплату. Посмотрели — оказывается, они вложили в инвестиции из того, что дали, меньше 5%. [Остальное] рассовали по карманам и перегнали в оффшоры!

По мнению лидера КПРФ, при должной работе найти деньги на пенсии россиянам можно. Например, если правоохранительные органы «займутся ворами, которые в 90-е годы спустили страну в сточную канаву», «за три иномарки продавали заводы, корабли и все остальное». Был вариант вернуть «оффшорников», но «им дали два острова, теперь на них спрячут свои деньги и наши российские — вообще некому будет платить налоги». Не сократился и отток капиталов из России, напротив, после послания президента он вырос вдвое. Непонятно, на что столько чиновников? «Их сейчас в два раза больше, чем в советское время — 6 миллионов!» — посетовал Зюганов, добавив, что их расходы достигли 1,3 трлн рублей. Нужно вкладывать деньги в производство, науку и образование: «Если будут 3,5% темпы, совсем иная картина и на пенсионном фоне будет!»

— В деревне пенсии 8-9 тысяч, в городе — 10-12, ну 14 тысяч — потолок. Мы пять раз просили, сюда вносили — 140 млрд надо было. У нас только дополнительные доходы уже за 2 трлн перевалили. Но нет, не дали. Всех упрашивал: давайте по стакану молока детям в школе дадим. И это не дали, хотя во всех нормальных странах есть. Я посмотрел, насколько выросли затраты, чтобы в школу собраться — на 23%. Так кто же жертвы, господин Топилин? Вы в жертву принесли пенсионеров! — сокрушался Зюганов.

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов начал с цитаты из прошлогоднего послания Путина



Главный коммунист призвал срочно заняться реализацией послания президента в части повышения качества жизни населения. «Я к президенту обращаюсь: за вас много отдали голосов — 77%. Но 91% против этой реформы».

«Как же они будут жить дольше, если мы их заставляем работать больше?»

К трибуне вышел ректор РАНХиГС Владимир Мау, который был солидарен с коллегой из ВШЭ и другими экспертами: «Это решение не просто назрело, оно перезрело». «Мы должны видеть, что решение это комплексное», — заявил он и добавил, что иногда приходится принимать непопулярные, но важные решения.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что никто не называет главной причины российской неудачи. «Три дня — Российской империи нет, три дня — Советского союза нет. За три дня разгоняем страну — какая пенсия, когда страны нет!»

— Что мы про пенсионеров говорим? Мы среднее поколение в могилу загоняем! У нас больше всего умирают мужчины от 35 до 55 лет. Чего вы про пенсионеров говорите? Какие 80 лет?! До 80 лет будут жить — это же очень хорошо, но каким образом они будут жить? Мы говорим: «Давайте продлим пенсионный возраст, поскольку люди будут жить дольше». Как же они будут жить дольше, если мы их заставляем работать больше? Логики не вижу! Люди живут дольше, если они отдыхают! Если они в санатории, дома в квартире. Нет, давай работай, как крепостной, и ты будешь жить дольше. Так не бывает! — посетовал Жириновский.

Говоря о тех, кто проводит митинги против изменений в пенсионном законодательстве, он заметил: «Обострить обстановку очень легко. Вы что, не понимаете, что этим вы проблемы не решите?» Досталось и рядовым россиянам, которых глава ЛДПР сравнил с «жертвенными баранами»:

— Вот баранов ведут резать. Нас режут сто лет. Подбрасывают: «Давайте революцию устройте», «Давайте помогайте Кубе», еще кому-то, Сирии помогайте! Переведите Сирию полностью на содержание и обустраивайте. Мы ее отбомбили, а вы ее обустраивайте, чтобы последние деньги ушли из России, — вошел в раж Жириновский.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что никто не называет главной причины российской неудачи



«Важно защищать интересы и права абсолютно всех пенсионеров, не важно, работают они или нет»

Следом выступил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Один из фундаментальных вопросов, по его словам, соотношение страховой пенсии и накопительной пенсии. «Именно в этом ключе многое и нужно решить», — сказал он и также поднял вопрос о пенсиях для ИП: «Сегодня индивидуальные предприниматели получают пенсию, отработав достаточно много лет, меньше, чем обычная социальная пенсия». Калинин считает, что стране нужен механизм справедливого формирования пенсии для малого бизнеса.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов считает главной задачей создание устойчивой пенсионной системы. Сейчас в бюджет Пенсионного фонда идут деньги, которые могли бы быть потрачены на социальные нужны, в частности, на здравоохранение, в том числе на лечение рака: «Сейчас у нас есть выбор: ничего не делать, все пустить на самотек, что приведет к плачевным последствиям и к пенсиям, на которые просто-напросто невозможно будет прожить, либо взять на себя ответственность и принять необходимые меры». Депутат призвал всех участников быть ответственными в принятии решений.

Ирина Чернышева, председатель правления регионального отделения «Союза пенсионеров», полагает важным «защищать интересы и права абсолютно всех пенсионеров, не важно, работают они или нет». Сегодня пенсии очень низкие, и это, по ее словам, волнует всех пенсионеров. Она добавила, что этот вопрос — главный, и его задают на всех встречах союза. Индексации не хватает на компенсацию роста цен, и пенсионеры «чувствуют себя незащищенными», подчеркнула Чернышева. Также она призвала обратить внимание на проблему трудоустройства и занятости населения, в частности, на селе.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов благодарил Володина за идею провести слушания при широком обсуждении: «До сих пор мы не видели, чтобы на одной площадке граждане, депутаты, представители власти говорили, обсуждали эту очень больную для наших граждан проблему». При этом он раскритиковал реформу, в том числе в части повышения пенсионного возраста для женщин. Володин и его призвал к участию в работе специальной рабочей группы, которую создадут по итогам слушаний.

Валерий Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, заявил, что «пенсионную систему нужно беречь как зеницу ока». Он предостерег от резких решений насчет ее будущего: «Только в конструктивном диалоге, с расчетами, аргументами можно решать судьбу столь важного социального инструментария, которым располагает наша страна». Рязанский также поднял вопрос о необходимости повышения трудовых гарантий для граждан.

Сергей Миронов раскритиковал реформу, в том числе в части повышения пенсионного возраста для женщин



«Решение, которое сегодня приходится принимать, оно неприятное для всех»

Замруководителя фракции «Справедливая Россия», член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин считает, что исключительно повышением пенсионного возраста проблему не решить: «Главная проблема — это неофициальная занятость. Из 80 млн людей работоспособного возраста отчисления в Пенсионный фонд проводит только 43 млн человек». Депутат также заявил о риске роста безработицы, если пенсионную реформу проведут.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что «трансферт, который идет из федерального бюджета в ПФР на выплату страховых пенсий, выше 2 трлн рублей. У нас с вами эта цифра практически совпадает с доходной частью 65 регионов страны в течение года. Это сумма, которую федеральный бюджет направляет ежегодно, чтобы выплачивать страховые пенсии». По его словам, тенденция по уменьшению числа работающих и увеличения числа пенсионеров будет только нарастать: «Мы все время забываем, в какой ситуации мы находимся. Мы все время пытаемся сделать вид, что ничего не происходит. То решение, которое сегодня приходится принимать, оно неприятное для всех».

Депутат фракции «Единая Россия» и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов считает, что нужно ввести ответственность вплоть до уголовной для работодателей, которые будут «пытаться избавиться от работников предпенсионного возраста». Он отметил, что при критике законопроекта мало кто вспоминает о том, что главной целью изменений является повышение пенсий, «чтобы, отработав положенное, человек мог спокойно жить и не думать о подработке».

Николай Харитонов, председатель Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (его комитет — соисполнитель по данному законопроекту), отметил, что в предлагаемых изменениях пенсионной системы правительство не представило «необходимых расчетов», в том числе по развитию программ трудоустройства людей предпенсионного возраста: «В предложенной редакции законопроект может быть поддержан только при условии доработки ко второму чтению». Депутат также предложил подумать над сохранением действующих параметров пенсионного возраста для жителей дальневосточных и северных территорий.

Председатель Комитета Липецкого областного совета депутатов по социальным вопросам Оксана Глотова предложила существенно увеличить пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста.

Оксана Глотова предложила существенно увеличить пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста



Кудрин: «Накопительная часть пенсии должна быть сохранена»

Выступивший следом председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, чей комитет также соисполнитель законопроекта, напомнил, что продолжительность жизни выросла до 73 лет. «Мы не можем не учитывать углубление демографического кризиса и сокращения численности трудоспособных», — отметил он и добавил, что при этом крайне важно обеспечить достойный размер пенсий. Морозов считает, что отправной точкой для дискуссий должно быть то, что человек хочет жить долго, быть здоровым и активным: «Правительству необходимо детально проработать пакет законов и подзаконных актов, обеспечивающих всем право на труд, современную систему образования и охраны здоровья». Он также поднял вопрос о сохранении досрочных пенсий медработникам.

Вячеслав Володин заявил, что создаваемую рабочую группу возглавит его заместитель Ольга Тимофеева, она курирует вопросы социальной политики. Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, как важно рассматривать предлагаемые изменения в контексте тех задач, которые стоят перед нашим обществом, прежде всего тех, которые поставил президент. Он уверен, что в решении этих вопросов роль науки очень важна.

Заключительное слово взял Алексей Кудрин. По его словам, необходимым элементом повышения коэффициента замещения зарплаты для пенсионеров является накопительная часть пенсии: «Я сторонник того, чтобы она была сохранена — это важный элемент будущей пенсионной системы». Глава СП добавил, что эта часть давала после полного стажа около 15% дополнительно к пенсии.

Максим Топилин поблагодарил участников за большое количество конструктивных предложений



Итоги слушаний подвел министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Поблагодарил участников за большое количество конструктивных предложений. Подчеркнул, что законопроект предусматривает длительный переходный период при повышении пенсионного возраста: для мужчин — десятилетний, для женщин — шестнадцатилетний. Говоря о накопительной части пенсий, он отметил, что взносы должны быть добровольными. «Если речь вести о добровольной системе, а не той, которая была, здесь, наверное, раскрывается совершенно другое поле для развития», — заключил Топилин.