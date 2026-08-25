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Минниханов: в РТ провели первую в России сделку по выпуску партнерских облигаций

09:33, 25.08.2026

Раис республики выступил на совещании Центробанка России в Москве

Минниханов: в РТ провели первую в России сделку по выпуску партнерских облигаций
Фото: пресс-служба раиса РТ

По итогам первого полугодия 2026 года в Татарстане продолжается поступательный рост объемов и количества сделок. В этом направлении в республике за последнее время реализован ряд проектов, имеющих федеральное значение. К примеру, в Татарстане осуществлена первая в стране пилотная сделка по выпуску партнерских облигаций, сообщил раис региона Рустам Минниханов на совещании Центробанка России. Мероприятие прошло накануне в Москве. Провела встречу глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Напомним, эксперимент действует с 1 сентября 2023 года в Татарстане, а также в Башкирии, Дагестане и Чечне. Партнерское финансирование не предусматривает получения инвестором доходов в виде процентов от переданных клиентам средств. Таким образом, реализуется принцип партнерства — распределения между клиентами и инвесторами как доходов, так и рисков.

пресс-служба раиса РТ

Также стороны озвучили ряд предложений для развития партнерского финансирования в сферах стандартизации деятельности и создания условий для расширения международного сотрудничества и привлечения инвестиций.

Раис Татарстана поблагодарил Набиуллину за постоянную поддержку инициатив республики и совместную работу по развитию партнерского финансирования.

Никита Егоров

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Экономика Татарстан

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