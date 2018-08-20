«Поймай меня, если сможешь»: АСВ не сумело подать в розыск имущество «Кулонстроя»

Агентство может лишиться возврата 800 млн рублей из-за ускоренного банкротства компании Альберта Фахрутдинова

Самый богатый депутат татарстанского парламента Альберт Фахрутдинов, чья строительная компания ЗАО «Кулонстрой» находится в финальной стадии процедуры банкротства, воспрепятствовал АСВ в розыске его недвижимости и дорогостоящих автомобилей. Он просто запретил конкурсному управляющему подавать соответствующие запросы в Федеральную регистрационную службу и ГИБДД. Из-за этого арбитражнику «Кулонстроя» удалось согласовать выставление на торги в августе этого года лишь обесцененного пакета акций «Ипотечного агентства РТ» на 15,6 млн рублей (он находился в залоге по кредиту ТФБ на 792 млн рублей). Сможет ли АСВ найти остальные ценности — об этом в материале «Реального времени».

Кто быстрее выйдет из игры

Схватка строительного магната Альберта Фахрутдинова с АСВ, развернувшаяся в прошлом году из-за долга по кредиту ЗАО «Кулонстрой» перед ТФБ в 677,2 млн рублей, становится все больше похожей на затянувшийся армрестлинг. Силы соперников до поры до времени равны, но кто-то все же должен будет уступить: либо Альберт Фахрутдинов успеет ликвидировать свою компанию-должника ТФБ, оставив АСВ «с носом», либо АСВ добьется в арбитражном суде наложения моратория на распродажу его имущества и повернет банкротство ЗАО «Кулонстрой» вспять.

Как показывает хроника последних событий, шансы на победу, как ни странно, выше все-таки у татарстанского олигарха, а не у государственного АСВ.

АСВ хочет найти все деньги Альберта Фахрутдинова

На этой неделе конкурсный управляющий ЗАО «Кулонстрой» опубликовал на ресурсе www.bankrot.fedresurs.ru полное решение очередного собрания кредиторов, которое может стать одним из последних в деле о банкротстве известной строительной компании, входящей в империю Фахрутдинова. На повестку собрания был вынесен вопрос о раскрытии всей бухгалтерской отчетности о прохождении финансовых потоков компании в 2015—2017 годах и выявлении ликвидного имущества, оставшегося за балансом должника.

В частности, предлагалось обязать конкурсного управляющего представить к следующему собранию кредиторов заключение о составе дебиторской задолженности с указанием сроков ее возникновения, а главное, срока истечения исковой давности, а также квартальные отчеты всех дочерних обществ. Но более впечатляющим выглядит требование к конкурсному управляющему «в срок не позднее одного месяца представить собранию кредиторов результаты запросов в Федеральную регистрационную службу и ГИБДД с информацией о местонахождении движимого и недвижимого имущества общества». А заодно и копии заключенных договоров аренды имущества.

Схватка Альберта Фахрутдинова с АСВ становится все больше похожей на затянувшийся армрестлинг. Фото gossov.tatarstan.ru



Всего перечень заданий для управляющего «Кулонстроя» содержит около 10 поручений о розыске спрятанного имущества. Кем была подготовлена повестка, управляющий Сухроббек Басыров отказался пояснить. Но очевидно, что наиболее заинтересованной в розыске активов стороной является АСВ, которое предъявило права требования на 792, 4 млн рублей задолженности по кредиту ЗАО «Кулонстрой» перед ТФБ.

В АСВ от комментариев воздержались.

Ускоренный вариант банкротства

Напомним, «Кулонстрой» был объявлен банкротом в сентябре 2017 года, и эта шокирующая новость вызвала широкий резонанс в отрасли. ЗАО «Кулонстрой» было одной из немногих строительных империй, которые пользовались благосклонностью властей и получали выгодные подряды. Известно, что компания выступала генеральным подрядчиком строительства многих знаковых объектов, среди которых особенно выделяется высотное здание центрального офиса «Транснефти» в Казани сметной стоимостью 2 млрд рублей. Мало кто мог предположить, что исполнитель такого грандиозного контракта может «слиться». Но, как следует из картотеки арбитража, спусковым крючком в данном случае стали не обязательства по этому проекту, а непогашенный кредит перед ТФБ.

Интересно, что иск был подан малоизвестной компанией «Экосервис» с незначительной суммой долга. Но зато процедура банкротства была запущена по ускоренному варианту. Как следует из материалов арбитражного дела, в отношении компании была открыта сразу «ликвидационная» форма банкротства — конкурсное производство по упрощенной схеме сроком на 3 месяца, т. е. до 5 декабря 2017 г. Конкурсным управляющим был назначен вышеназванный Сухроббек Басыров из СРО «Союз арбитражных управляющих «Правосознание», имеющей московскую прописку, но действующей в Елабуге.

Позднее арбитраж неоднократно продлевал срок производства, и в конечном итоге датой завершения банкротства должен быть стать день 5 марта 2018 года.

«Кулонстрой» выступал генподрядчиком строительства многих знаковых объектов, среди которых особенно выделяется высотное здание центрального офиса «Транснефти» в Казани. Фото president.tatarstan.ru

Кто из кредиторов был против розыска имущества?

Как следует из картотеки арбитражного дела, 15 декабря 2017 года конкурсный управляющий АСВ подал встречное заявление в арбитраж о наложении обеспечительных мер. Он требовал запрета на проведение собрания кредиторов и реализацию имущества без его согласия.

Инициатива о розыске имущества «Кулонстроя» вызвала противостояние среди конкурсных кредиторов. Как следует из итогов голосования, ее поддержали кредиторы, имеющие 49,19% голосов, а против выступили 50,81 % голосов. При детальном изучении отчета видно, что, скорее всего, «за» голосовала представитель конкурсного кредитора ПАО «Татфондбанк» Асия Бухараева (48,16%) и мелкие кредиторы, такие как «Инвест Строй К». Остальные, как нетрудно догадаться, «прокатили». Среди них значатся ООО «Лесной дом» (29,09% от установленных требований), ООО «Завод ЖБИ «Кулонстрой» (8,42% голосов), ООО «Кулонстрой» ( 3,74% голосов), ООО «Кулон Агро» (2,39 %), АО «Кулонэнергомаш» — 0,44% и множество других компаний.

Таким образом, программа по розыску имущества была провалена с мизерным перевесом голосов. Впрочем, как сообщил «Реальному времени» Басыров, он и так ведет анализ дебиторской задолженности для погашения требований кредиторов. Но запросы в ГИБДД и Федеральную регистрационную службу делать не сможет.

«Кулонстрой» закроется поздней осенью?

Представитель интересов «Кулонстроя» Эльза Адаева прокомментировала итоги голосования как положительные. По ее словам, АСВ прилагает все усилия для затягивания процесса банкротства, тогда как кредиторы хотят его скорейшего завершения. Адаева заявила, что конкурсные кредиторы «Завод ЖБИ «Кулонстрой», «Кулон Агро» и «Кулонэнергомаш» независимы от «Кулонстроя», опровергнув их связь с империей Альберта Фахрутдинова. «Просто название оказалось для них общим», — пояснила она.

Представитель интересов «Кулонстроя» заявила, что конкурсные кредиторы «Завод ЖБИ «Кулонстрой», «Кулон Агро» и «Кулонэнергомаш» независимы от «Кулонстроя»

По ее словам, сейчас АСВ пытается добиться пересмотра решения татарстанского арбитража об отказе наложения моратория на продажу имущества, но пока безуспешно. Окончательный вердикт будет вынесен в сентябре в кассации, после чего АСВ может потерять последний шанс повернуть дело вспять, рассказала она. Таким образом, в сентябре «Кулонстрой» закончит продажу имущества и может ликвидироваться в концу осени.

Сейчас самым ликвидным остается 15,6-процентный пакет акций ОАО «Ипотечное агентство РТ», который и так находился в залоге по кредиту ТФБ на 792,4 млн рублей. Как видно из публикаций на ресурсе www.bankrot.fedresurs.ru, его рыночная стоимость была оценена в 15,6 млн рублей. Он выставлен на электронные торги в сентябре. Кому он может быть интересен? Сейчас уставный капитал АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» составляет 142,3 млн рублей. Основными владельцами являются ООО «Автопаркинг» — 14,898%, ООО «АН-16» — 29,821%, ООО «Новая нефтехимия» — 3,935%, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Татарстан» — 31,388% и ТФБ — 4,498%. Как видно, в этом перечне нет «стратегов».