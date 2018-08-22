Бюджетный «Родничок». Как застройщик использовал «доверительные отношения» с главой Камского Устья

Зампрокурора Татарстана считает приговор в 5 лет лишения свободы условно незаконным и просит его… смягчить

29 августа президиум Верховного суда Татарстана рассмотрит кассационное представление зампрокурора республики Юлии Наумовой на приговор по делу бывшего гендиректора и учредителя казанского ООО «СтройГрад» Радика Тухфатуллина. Он полностью признал вину в завышении объемов на 8,4 млн рублей при выполнении капремонта на объектах Камско-Устьинского района и, несмотря на возмещение ущерба лишь в размере 100 тыс. рублей, получил условный срок. В прокуратуре РТ корреспонденту «Реального времени» пояснили — будут просить исключить из приговора махинатору 9 лишних месяцев.

Доверие главы = ущерб бюджету

Дело обнаглевшего застройщика Камско-Устьинский райсуд рассмотрел еще в апреле 2016 года в особом порядке, против чего не возражали ни гособвинитель, ни представитель потерпевшего исполкома. Обвиняемый в мошенничестве Радик Тухфатуллин полностью признал вину в том, что, в 2011—2012 годах, «пользуясь доверительными отношениями с главой Камско-Устьинского района», решил «нагреть» республиканский бюджет. Согласно приговору суда, возглавлявший в ту пору район Зуфар Гарафиев предложил Тухфатуллину и его фирме «СтройГрад» поучаствовать в аукционе на выполнение капремонта в детсаду «Родничок», Затонской общеобразовательной школе и районном Доме культуры. После чего директор «СтройГрада» поручил подчиненному провести замеры и подогнать локальную смету по всем трем соцобъектам к 50 млн рублей — именно эту сумму ожидал район от Кабмина РТ.

Предварительная смета была согласована с властями района, и стоит ли удивляться, что муниципальные контракты достались именно «СтройГраду»? Как установили много позже следователи МВД Татарстана, на всех трех объектах застройщик использовал более дешевые материалы, чем указанные в смете, но при этом фиктивно увеличил объем работ, стоимость и количество материалов, а также заменил часть ранее указанных работ иными. И дал указание подчиненному — подготовить акты о приемке выполненных работ, прекрасно зная, что к части требований контракта строители даже не приступали.

Согласно приговору суда, возглавлявший в ту пору район Зуфар Гарафиев предложил Тухфатуллину и его фирме «СтройГрад» поучаствовать в аукционе на выполнение капремонта в детсаду «Родничок», Затонской общеобразовательной школе и районном Доме культуры. Фото kamskoye-ustye.tatarstan.ru



В результате вошедшему к главе в доверие застройщику средства по контрактам были перечислены в полном объеме. И даже когда контрольные проверки показали завышение стоимости принятых заказчиком работ на общую сумму в 13 млн рублей, застройщик не растерялся и побежал не возвращать деньги, а подписывать у заказчика акты о приемке и на сумму недостачи. Сделано это было «при не установленных следствием обстоятельствах», так что воспользоваться секретом «СтройГрада» другие застройщики вряд ли смогут. В итоге компания получила 55 млн рублей, однако фактическая стоимость работ оказалась меньше на 8 млн 372 тыс. рублей (на школе наварили 3,2 млн, на садике — 1,6 млн, на Доме культуры — 3,6 млн рублей). На эту сумму и был заявлен гражданский иск к подсудимому.

Суд же постановил взыскать с осужденного только 8 млн 272 тыс. рублей, поскольку за четыре прошедших к моменту приговора года Тухфатуллин успел возместить только 100 тысяч. Частичное возмещение судья Раис Гаязов, он же председатель Камско-Устьинского райсуда, учел как смягчающее обстоятельство наряду с явкой с повинной, полным раскаянием, наличии на иждивении двух малолетних детей и беременной супруги, а также инвалидности второй группы самого фигуранта. Итог — 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.

Задолжал государству 26 млн рублей — и свободен

Приговор райсуда не оспаривался ни одной из сторон. Однако, как выяснило «Реальное время», избежавшим посадки застройщиком он так и не исполнен — ущерб в 8,3 млн и сегодня числится невозмещенным в базе службы судебных приставов. Впрочем, как и ущерб в 17 млн 336 тыс. рублей, причиненный Радиком Разяповичем другим преступлением. За неуплату налогов на эту сумму директор «СтройГрада» Тухфатуллин был приговорен Советским райсудом Казани к штрафу в 400 тыс. рублей, сообщала в марте 2015 года прокуратура Татарстана. Вину в том, что химичил с декларациями в 2010—2011 годах предприниматель полностью признал.

В общем, герой коррупционного скандала повинился дважды, дважды сохранил свободу и спустя 2 и 3 года после вынесения приговоров остается должен государству 25 млн 708 тыс. рублей. Активных действий по взысканию приставы, судя по стабильному размеру долгов, не предпринимают. А вот сам Тухфатуллин активно избавляется от собственности. Под ликвидацию попали девять фирм в Казани и Черемшанском районе, в которых он выступал совладельцем и директором. В очереди на прекращение деятельности — камско-устьинское ООО «Строй Кама», 100% доли в котором Тухфатуллин уступил некой Лейсан Галимовой еще в 2015 году. Продолжают работу только казанское ООО «Стройком», порулить которым успели братья Радик и Ришат Тухфатуллины, в итоге уступившие свою долю Ровшану Кагирову.

За неуплату налогов директор «СтройГрада» Тухфатуллин был приговорен Советским райсудом Казани к штрафу в 400 тыс. рублей. Фото Олега Тихонова

Единственная компания, совладельцем которой числится дважды осужденный застройщик — это «Агрофирма «Мамай» в Марий Эл, впрочем, и она уже объявила о ликвидации.

Что до отличившегося по части бюджетного воровства «СтройГрада», то, согласно базе «СПАРК», с 2011 по 2013 годы компания с основным видом деятельности «торговля оптовая фармацевтической продукцией» получила госконтракты на 58,2 млн рублей (включая тот сказочный капремонт за 50 с лишним миллионов), при этом в самые жирные годы отчитывалась об убытках и была ликвидирована вследствие банкротства — за долг всего в 106 тыс. рублей перед ООО «Баумаркет». Решение об этом в 2015 году принимал судья, а ныне председатель Арбитражного суда Татарстана Максим Боровков.

А еще в 2012-м журнал «Элита Татарстан» посвятил несколько страниц Радику Тухфатуллину — уроженцу села Беркет-Ключ Черемшанского района из семьи заслуженного мелиоратора и колхозницы, в которой было пятеро детей. После окончания Казанского строительного института Тухфатуллин начинал карьеру в фонде «Булгар», работал исполнительным директором ООО «Поволжье», руководит фирмой «Жилремстрой» и вот уже 10 лет возглавляет группу компаний «СтройГрад», в послужном списке которой немало объектов по программе переселения из ветхого жилья, по соципотеке, писала «Элита», нахваливая компанию и руководителя.

Прокуратура просит поправить приговор

Не усидел в своем кресле и глава района, где на доверительных отношениях бюджетный родничок питал карман одного застройщика. В январе 2015 года Зуфар Гарафиев, 9 лет руливший Камским Устьем, досрочно уступил кресло 36-летнему казанцу Павлу Лоханову. Отметим, что произошло это через год с лишним после открытого письма 76 недовольных действиями Гарафиева предпринимателей. Писали они и о заказном убийстве Игоря Сапатова, и об аренде муниципального имущества без оплаты «людьми главы».

Кстати, в апреле 2018-го тот же Камско-Устьинский райсуд признал виновным в злоупотреблениях полномочиями бывшего руководителя исполкома района Айрата Малюкова, который в 2012-м из желания угодить главе района Гарафиеву выдал строителям автодороги и переправы в Болгар разрешение начать работы. закрыв глаза на отсутствие проекта, актов межевания и на тот факт, что подъездная дорога пройдет по сельхозземлям. Дело Малюкова также рассматривалось в особом порядке, он был приговорен к 1,5 года лишения свободы условно и тут же освобожден от наказания со снятием судимости по амнистии.

В апреле 2018-го тот же Камско-Устьинский райсуд признал виновным в злоупотреблениях полномочиями бывшего руководителя исполкома района Айрата Малюкова. Фото kamskoye-ustye.tatarstan.ru

Но вернемся к давно вступившему в силу приговору суда по делу теперь уже экс-директора «СтройГрада» Радика Тухфатуллина. Кассационное представление на это решение Фемиды подала заместитель прокурора РТ Юлия Наумова. Она просит снизить срок наказания для осужденного, полагая, что при назначении наказания не были учтены требования статей 61 и 62 УК РФ, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

В свою очередь, в прокуратуре РТ уточнили: по мнению надзорного ведомства, требования уголовного и уголовно-процессуального законов районным судом были исполнены не в полной мере. Поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства при отсутствии отягчающих, то в силу положений ч. 1 ст. 62 УК РФ срок наказания не может превышать двух третей максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление. А согласно ч. 5 ст. 62 УК, при рассмотрении дела в особом порядке размер наказания также не может превышать две трети максимального срока. Этот максимум за мошенничество в особо крупном размере составляет 10 лет лишения свободы.

«С учетом совокупности положений ч. 1 и ч. 5 ст. 62, срок наказания, подлежащего назначению Тухфатуллину, не может превышать 4 лет 4 месяцев лишения свободы. Назначив осужденному наказание в виде 5 лет, то есть свыше названных пределов, суд неправильно применил уголовный закон», — указано в представлении старшего советника юстиции Наумовой. По ее мнению, столь существенное нарушение повлияло на исход дела.

Прокуратура просит изменить приговор мошеннику Радику Тухфатуллину, снизив наказание до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Иначе говоря, скинуть 9 месяцев. О возможности замены условного срока реальным для дважды осужденного с долгом на 26 млн рублей в кассационном представлении не сказано. Рассмотрение этого дела в президиуме Верховного суда РТ запланировано на 29 августа.