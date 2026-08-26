ЦБ предложил усилить требования к представителям владельцев облигаций

Действующая модель ПВО перестала отвечать современным потребностям долгового рынка и специфике выпусков облигаций

Фото: Михаил Захаров

Банк России предложил усилить требования к представителям владельцев облигаций (ПВО), а также создать более гибкий механизм проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО). Это необходимо для максимальной защиты прав инвесторов, особенно когда у эмитентов возникают финансовые сложности, сообщили в пресс-службе регулятора.

Действующая модель ПВО перестала отвечать современным потребностям долгового рынка и специфике выпусков облигаций, считают в ЦБ. Одна из проблем — низкий порог входа. ПВО может выступать любая компания, которая находится на рынке три года.

— Теперь Банк России намерен установить дополнительные требования к размеру уставного капитала ПВО, деловой репутации его работников и руководителей. Это должно повысить качество работы института. Организации, которые фактически не осуществляют деятельность в течение 2 лет, планируется исключать из списка Банка России. Также не могут быть ПВО аффилированные с эмитентами лица, что позволит избежать конфликта интересов, — говорится в публикации.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Помимо этого, предлагается расширить перечень случаев, когда для размещения ценных бумаг эмитент обязан назначить ПВО.

— Изменения затронут и порядок проведения ОСВО. Сейчас для принятия важных решений (например, о проведении реструктуризации задолженности) необходимо собрать две трети голосов всех держателей облигаций. В условиях, когда выпуски имеют сотни и даже тысячи владельцев, сделать это крайне затруднительно. Чтобы стимулировать инвесторов к более активному участию, предполагается ввести кворум и предусмотреть механизм его снижения, если при проведении первого ОСВО не удалось собрать необходимое число голосов, — добавили в пресс-службе ЦБ.

Напомним, Банк России изменил правила получения статуса квалифицированного инвестора. С 31 августа для этого можно будет сдать специальный экзамен и получить сертификат, подтверждающий знания о финансовом рынке.

Галия Гарифуллина