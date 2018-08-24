Дураки и… мосты: Удмуртия отдает полмиллиарда в год хозяину мегаперехода через Каму

Команда Бречалова верит, что выход моста у Камбарки на прибыль зависит от Башкортостана

Самая крупная стройка последних лет и лучший инвестиционный проект Удмуртии — так отзывались о строительстве мостов через реки Каму и Буй. Однако стройка обернулась скандалом с задержанием бывшего главы республики Александра Соловьева, а инвестпроект до сих пор приносит республике убытки. Какую пользу и проблемы приносит мост спустя ровно год после запуска платного движения — в материале «Реального времени».

Лучший инвестпроект

Год назад в Удмуртии официально ввели в эксплуатацию Камский мост — мостовые переходы через реки Каму и Буй в районе города Камбарки. Рабочее движение по нему стартовало в ноябре 2016 года, а с 26 августа 2017 года начали работать пункты взимания платы за проезд.

Сейчас проезд на легковом автомобиле по мосту через Каму обходится в 250 рублей, через Буй — в 180 рублей, сразу по двум мостам — в 430 рублей. Для большегрузов и автобусов трех и более осей — 1300, 800 и 2100 рублей соответственно.

Строительство моста через реку Каму в районе города Камбарки в Удмуртии задумывалось еще в советские годы. Он должен был связать находящийся на другом берегу Камы Камбарский район с остальной частью республики и открыть прямой путь на Уфу и Екатеринбург. Добираться до Камбарки тогда можно было на паромах летом и по ледовой переправе зимой. В межсезонье транспорту приходилось двигаться в объезд.

Реальностью проект стал при первом президенте республики Александре Волкове. Его представляли на экономических форумах, искали инвестора и в итоге добились желаемого.

Реальностью проект стал при первом президенте республики Александре Волкове. Фото day.org.ru



В октябре 2013 года было заключено концессионное соглашение между правительством Удмуртии, ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) и банком ВТБ о строительстве платных мостов через реки Каму и Буй и подходов к ним. Общая стоимость проекта тогда составляла 14 млрд рублей, из которых 1,3 млрд — средства регионального бюджета, 2,5 миллиарда выделил Инвестиционный фонд РФ, еще 5 млрд рублей — банк ВТБ на 15 лет. Остальные средства должен был привлечь концессионер.



Инвестиционный проект, финансирование которого на 2/3 планировал осуществлять концессионер, называли лучшим в России. Соглашение о концессии заключили на 49 лет, проезд по мостам должен был стать платным, чтобы инвестор смог вернуть свои вложения с прибылью. При этом местное население уверили, что тарифы будут сопоставимы с платой за проезд на пароме.

В убытках

При расчетах предполагалось, что по мостам ежесуточно будут проезжать не менее 3000 транспортных средств, однако на деле в день здесь проезжает около 2000 автомобилей. А это, в свою очередь, прямым образом влияет на выручку концессионера. На сегодняшний день мост является убыточным, но эти убытки несет не концессионер, а республика. По условиям концессионного соглашения, все не полученные инвестором доходы компенсируются из бюджета Удмуртии. Ежегодно республика платит за мост 450 млн рублей. Как сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, такая сумма предусмотрена будет в бюджете и на 2019 год.

— На сегодняшний день трафик увеличивается. У нас было 800 тысяч рублей в день выручки, сейчас доходит до 1,3 млн рублей. Это означает, что трафик растет, дела налаживаются. И рост выручки нельзя списать на повышение тарифов, так как они поднялись всего на 4%, — отметил Горбачев.

«На сегодняшний день трафик увеличивается. У нас было 800 тысяч рублей в день выручки, сейчас доходит до 1,3 млн рублей», — говорит Горбачев. Фото vk.com

Основным препятствием для роста трафика он называет плохое состояние дороги после мостов в сторону башкирского Нефтекамска. Это 13 км дороги, из них 6 км — грунтовой.

— Получается, мы переезжаем через реку Буй, а там грунтовая дорога. Дальнобойщики, если погода плохая, предпочитают там не ездить, потому что боятся застрять. Переговоры с соседями мы ведем. Они обещают в этом году начать ремонт дороги за свой счет, — рассказал министр.

Действительно, ранее руководитель управления дорожного хозяйства Башкортостана Денис Петраковский рассказывал журналистам, что на ремонт дороги из бюджета республики в этом году выделено 90 млн рублей, большую часть работ планируется выполнить в 2018 году и закончить их в 2019-м.

Между тем называть сроки, когда Камский мост перестанет приносить республике убытки в виде ежегодных компенсаций концессионеру, удмуртский чиновник отказался. Ранее говорилось о 2020 годе.

Кроме того, власти Удмуртии направили около 30 млн рублей на ремонт дорог в Камбарке, в том числе для того, чтобы сделать этот маршрут привлекательнее.

Власти Удмуртии направили около 30 млн рублей на ремонт дорог в Камбарке, в том числе для того, чтобы сделать этот маршрут привлекательнее. Фото udm-info.ru



Плата для местных

Платит за мост, конечно, не только бюджет, но и пользующиеся им жители республики, в первую очередь жители Камбарского района с численностью населения около 17 тысяч человек. Еще до запуска платного движения в городе проходили митинги, на которых местные жители требовали сделать для них проезд бесплатным или хотя бы ввести льготы. Однако на встрече с ними новый глава региона Александр Бречалов однозначно заявил, что исключений для камбаряков делать не будут.

— Стоимость перевозок увеличилась, многие владельцы коммерческого транспорта оставляют его на противоположном берегу, чтобы лишний раз не платить, — рассказывает депутат совета депутатов Камбарского района Александр Аксянов. — Цены на продовольственные товары в магазинах выросли, связать это только со стоимостью проезда через мост, конечно, нельзя, но в том, что эти затраты лежат в торговой наценке, могу заявить с уверенностью.

После запуска моста паромные переправы перестали работать. По словам Аксянова, сейчас осталась только одна, но она перевозит только технологический автотранспорт одной из нефтяных компаний, жители услугами этой переправы воспользоваться не могут.



— Для Камбарки платный мост через Каму при таких ценах — это большой минус, — считает бывший депутат районного совета Александр Новокрещенов. — Он убивает экономику района, местный бизнес. Причем если раньше платить приходилось за поездку в остальную часть Удмуртии — на пароме, то теперь платным для нас стал и выезд в сторону Нефтекамска. При этом многие госучреждения находятся на другом берегу Камы, в городе Сарапуле — роддом, различные надзорные органы, налоговая инспекция, военкомат. Соответственно, выросли и тарифы на проезд на пригородных автобусных маршрутах.



После запуска моста паромные переправы перестали работать. Сейчас осталась только одна, но она перевозит только технологический автотранспорт одной из нефтяных компаний. Фото day.org.ru



«Запуск моста пробудил повышенный интерес инвесторов к району»

В администрации Камбарского района пока затрудняются оценить эффект от запуска мостов для экономики района. Плюсом называют ставшую доступной в любое время года прямую дорогу в остальную часть Удмуртии.

— Ранее перерыв в работе между паромной и ледовой переправами был не менее месяца весной и так же — осенью. В эти периоды оставался доступным путь до Ижевска через плотину Воткинской ГЭС, этот путь почти вдвое длиннее, чем по мосту, — говорит глава Камбарского района Александр Поддубский.

Кроме того, по телу моста проложен оптоволоконный кабель, по которому в Камбарский район пришел высокоскоростной интернет. Также в организации, осуществляющей сбор платы за проезд по мостовому переходу, трудоустроены более 50 жителей Камбарского района. Налоговые отчисления в бюджет района за 6 месяцев 2018 года составили более 300 тысяч рублей.

— Пока каких-либо изменений в экономике района, напрямую связанных с запуском моста, нами не выявлено, — продолжает руководитель муниципалитета. — Постоянный мониторинг цен на продовольственные товары показывает, что цены на продукты питания не имеют существенных отклонений от цен на те же товары в Ижевске, Сарапуле и других близлежащих населенных пунктах, а по некоторым позициям цены даже несколько ниже. При этом запуск моста пробудил повышенный интерес инвесторов к Камбарскому району и стал поводом для рассмотрения возможностей размещения на территории района логистического центра с учетом схождения на территории Камбарского района автомобильной, железнодорожной и водной транспортных артерий, а также трубопроводного транспорта.

«Пока каких-либо изменений в экономике района, напрямую связанных с запуском моста, нами не выявлено», — говорит руководитель муниципалитета. Фото izvestiaur.ru

По этой же причине некоторые инвесторы продолжают рассматривать Камбарский район с точки зрения размещения своих производств, добавил Поддубский. Однако, похоже, пока конкретных действий они не предпринимают. Камбарский район остается одним из самых экономически слабых муниципалитетов республики с достаточно высоким уровнем безработицы, хотя и с большим потенциалом.

Мост к уголовным делам

До 2016 года Камский мост строился спокойно, без особых проблем, однако в марте появилась информация о больших долгах по зарплате перед работниками. Тогдашний министр транспорта и дорожного хозяйства Виктор Вахромеев назвал недовольство рабочих «верещанием» и пообещал решение проблемы в ближайшее время. Однако она возникала и в дальнейшем. Тогда сдать в эксплуатацию мост планировали в сентябре 2016 года, то есть раньше срока. Ради этого летом даже привлекли студенческие отряды. Но с ними вышел скандал из-за больших задержек зарплаты.

Однако кардинально в худшую сторону ситуация повернула осенью 2016 года, когда финансовые трудности возникли у концессионера — РИК лишилась денег, которые компания хранила в рухнувшем банке «Пересвет». Свои обязательства по финансированию строительства компания осуществлять попросту не могла. Спасать ситуацию пришлось ее кредитору — банку ВТБ, получившему контроль над РИК.

При этом многомиллиардная стройка привлекла к себе повышенное внимание правоохранительных органов, в результате в октябре 2016 года по обвинению в превышении полномочий был задержан заместитель министра транспорта Удмуртии Александр Соловьев — тезка и однофамилец главы республики. При этом зимой пошли слухи о том, что претензии могут возникнуть и к руководителю региона.

Александр Соловьев инспектирует строящийся мост через Каму. 2016 год. Фото day.org.ru

4 апреля 2017 года глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан в Ижевске и этапирован в Москву, где ему предъявили обвинение в получении крупных взяток. По версии следствия, в 2014—2016 годах Александр Соловьев получил взятки от представителей организации, которая занималась строительством моста через реки Каму и Буй. Размер взятки — деньги на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей и незаконное оказание ему кадастровых услуг имущественного характера. За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.

В настоящее время бывший глава Удмуртии находится под домашним арестом в квартире дочери в Москве и знакомится с делом.