На 1 августа в бюджет Татарстана поступило 64,9 млрд рублей межбюджетных трансфертов

Общая сумма планируемых к поступлению средств в 2026 году составляет 96,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 1 августа в доход татарстанского бюджета из федерального поступили целевые межбюджетные трансферты в общей сумме 64,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

В их числе:

дотации — 220,2 млн рублей,

субсидии — 55,4 млрд рублей,

субвенции — 5,8 млрд рублей,

иные межбюджетные трансферты — 3,1 млрд рублей,

поступления из федеральных фондов — 332,9 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поступившие федеральные средства являются целевыми и направлены для финансирования расходных позиций в соответствии с целевым назначением. Общая сумма планируемых к поступлению средств в 2026 году составляет 96,2 млрд рублей.

Напомним, по итогам января — июля 2026 года в бюджет Татарстана поступило 27,3 млрд рублей в качестве дохода от акцизов. Это 49,7% от плановых назначений.



Галия Гарифуллина