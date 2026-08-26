На 1 августа в бюджет Татарстана поступило 64,9 млрд рублей межбюджетных трансфертов
Общая сумма планируемых к поступлению средств в 2026 году составляет 96,2 млрд рублей
По состоянию на 1 августа в доход татарстанского бюджета из федерального поступили целевые межбюджетные трансферты в общей сумме 64,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.
В их числе:
- дотации — 220,2 млн рублей,
- субсидии — 55,4 млрд рублей,
- субвенции — 5,8 млрд рублей,
- иные межбюджетные трансферты — 3,1 млрд рублей,
- поступления из федеральных фондов — 332,9 млн рублей.
Поступившие федеральные средства являются целевыми и направлены для финансирования расходных позиций в соответствии с целевым назначением. Общая сумма планируемых к поступлению средств в 2026 году составляет 96,2 млрд рублей.
Напомним, по итогам января — июля 2026 года в бюджет Татарстана поступило 27,3 млрд рублей в качестве дохода от акцизов. Это 49,7% от плановых назначений.
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