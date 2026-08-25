В Челнах проживают 10 граждан с доходами более 1 млрд рублей в год

Пятеро миллиардеров занимают руководящие позиции в организациях

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах обнаружено 10 граждан, чьи доходы за 2025 год превысили 1 миллиард рублей. Из них пятеро занимают руководящие позиции в организациях, четверо зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, а одно физическое лицо получило доход от операций с ценными бумагами. Об этом сообщила на утреннем совещании в мэрии начальник налоговой инспекции города Диана Сагетдинова.

На совещании были также представлены результаты декларационной кампании по доходам физических лиц. На 1 июля в налоговую инспекцию поступило более 78 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ. Из них 70 тысяч, или 90%, были поданы в связи с желанием получить налоговые вычеты. За этот период жителям Челнов возвращено 2 миллиарда рублей на расчетные счета.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

В рамках кампании 8 тысяч плательщиков задекларировали свои доходы, на общую сумму налога к уплате более 480 миллионов рублей. В то же время налоговая инспекция инициировала проверки 1,7 тысячи налогоплательщиков, которые не подали отчет о полученных в 2025 году доходах в установленный срок. Им были направлены требования предоставить декларации по форме 3-НДФЛ либо разъяснения об отсутствии необходимости в декларировании своих доходов.

Сагетдинова также озвучила информацию о собственниках, обладающих наибольшим количеством квартир: трое челнинцев владеют 30, 16 и 12 квартирами соответственно.

Никита Егоров