Крупные банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам

Рост составил в среднем 5,5%

Фото: Динар Фатыхов

Средние ставки по вкладам сроком до 1,5 года в 20 крупнейших российских банках по объему депозитов физических лиц увеличились за последний месяц от 0,05 до 0,38 процентного пункта, пишет ТАСС со ссылкой на «Финуслуги».

С 24 июля по 24 августа 2026 года семь из двадцати банков повысили ставки по трехмесячным вкладам (в среднем на 5,5 п. п.), восемь банков увеличили ставки по вкладам на шесть месяцев (в среднем на 0,8 п. п.). Три банка повысили ставки по вкладам на один и полтора года (в среднем на 1,9 п. п.). Однако пять банков снизили ставки по вкладам на сроках от трех месяцев до полутора лет (от -0,2 п. п. до -0,5 п. п.).

Средние ставки по вкладам на два года и более немного уменьшились. Проценты по этим долгосрочным вкладам были снижены у пяти банков (в диапазоне от -0,13 п. п. до -1,75 п. п.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На 24 августа максимальная ставка по вкладу в топ-20 банков достигала 19% для трехмесячного вклада, в то время как минимальная ставка составила 7% для трехлетнего вклада.

Индекс вкладов «Финуслуг» основывается на ставках по вкладам в двадцати крупнейших банках по объему розничных депозитов. В анализ включаются вклады на сумму 100 тыс. рублей со сроками от трех месяцев до трех лет, при этом учитываются продукты без ограничений по категориям клиентов и без необходимости участия в акциях или покупке комбинированных продуктов.

Никита Егоров