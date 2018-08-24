«Если бы все зависело от России, Бабич давно работал бы в Белоруссии»

Политтехнологи о затянувшемся назначении полпреда ПФО послом к Лукашенко и о том, кто придет ему на замену

Слухи о скором уходе с должности Михаила Бабича сегодня получили официальное подтверждение. Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего полпреда в ПФО послом России в Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Почему давно анонсированное назначение затянулось, какие задачи стоят перед Бабичем в Белоруссии и кто может заменить его в Приволжском округе — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени».

«Вы едете работать в Белоруссию»

Михаил Бабич пробыл полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе без малого семь лет. И на протяжении двух последних — ему прочили должность посла то на Украине, то в Турции. Несколько месяцев назад эксперты вновь заговорили о скорой отставке Бабича и анонсировали его назначение послом в Белоруссию. Сегодня утром соответствующий указ появился на правительственном портале: «Назначить Михаила Викторовича Бабича чрезвычайным и полномочным послом России в республике Белоруссия», — говорится в документе. Еще одним указом от этой должности освобожден Александр Суриков, руководивший дипмиссией последние 12 лет.

— Вы едете работать в Белоруссию. Видимо, не нужно Вам говорить о том, насколько важным является взаимодействие с нашим главным союзником, партнером — с Белоруссией, насколько для России важно это направление работы. Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические, — напутствовал нового посла Владимир Путин.

Президент напомнил, что Белоруссия является членом и ОДКБ, и ЕвразЭС, а также о том, что Россия строит «еще совершенно особый формат», выстраивая Союзное государство. Бабич также стал спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Словом, работы ему предстоит очень много. «Мы с Вами будем регулярно встречаться. Будете докладывать о том, как идет эта работа. Рассчитываю, что будете влиять на все эти процессы, происходящие в наших межгосударственных отношениях самым позитивным и самым активным образом», — подчеркнул президент.

Новый посол пообещал сообща с белорусскими партнерами сделать все, чтобы договоренности, которые достигнуты между главами государств, были практическим образом реализованы. Фото kremlin.ru



Бабич в ответ поблагодарил за доверие, отметил, что Беларусь, действительно является важнейшим геополитическим и военным союзником России, а также крупнейшим экономическим партнером нашей страны:

— Товарооборот только в 2017 году, как Вы сказали, составил уже более 2 триллионов рублей. Вы поставили задачу в ближайшее время выйти на рубеж 50 миллиардов долларов. И, конечно, даже прежде всего, народ Республики Беларусь является братским народом для россиян. И высшая форма интеграции, которая существует между Россией и Белоруссией, — Союзное государство, — это то, над чем вы так долго работали с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко.

Новый посол пообещал сообща с белорусскими партнерами сделать все, чтобы договоренности, которые достигнуты между главами государств, были практическим образом реализованы.

Почему затянулось назначение Бабича

Перед отставкой Михаил Бабич оставил кресло своему заместителю — Игорю Паньшину, он назначен исполняющим обязанности полпреда в Приволжском округе. До работы в полпредстве (с марта 2017 года) Паньшин руководил ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также Приволжским региональным центром МЧС.

Политтехнолог Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы», прокомментировал новые задачи Бабича на своей странице: «Назначение и.о. полпреда в ПФО еще раз подтвердило, что Михаил Бабич — политический тяжеловес, который пользуется полным доверием президента. Преемственность в округе обеспечена, а назначение Бабича спецпредставителем и послом в Беларусь демонстрирует приоритеты государственной политики. С Бабичем со стародавних времен знаком лично, потому абсолютно уверен, что в Белоруссии он будет еще более эффективен, чем в Приволжском федеральном округе».





Перед отставкой Михаил Бабич оставил кресло своему заместителю — Игорю Паньшину. Фото pfo.gov.ru



В политических телеграм-каналах обсуждают вопрос, почему назначение Бабича затянулось. Так, канал «Политджойстик» рассуждает в следующем ключе: «Теперь стало ясно, отчего А. Лукашенко так неприлично долго тянул с агреманом на М. Бабича как посла в Республике Белоруссия. Белорусский лидер не давал согласия на кандидатуру, предложенную В. Путиным, вплоть до момента смены правительства РБ. И лишь переконфигурировав команду, выстроив линию обороны, он почувствовал себя увереннее и подтвердил его назначение. Главные изменения в составе правительства коснулись, в первую очередь, тех, кто имел долгую историю взаимоотношений с РФ, — в частности, премьер-министра Андрея Кобякова сменил Сергей Румас — молодой банкир с либеральными взглядами, отец которого был хорошо известен Лукашенко».

«Простой и хлебной эту должность вряд ли назовешь»

Член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин, напротив, не связывает перетасовки в белорусском правительстве с затянувшимся назначением Бабича:

— Для таких вопросов всегда бывают некие формальные и неформальные мероприятия, которые предшествуют назначению послов. Вы помните историю про Украину, где все формальные и неформальные действия двух сторон не совпали, и в результате Бабич не уехал на Украину. Помните, как его хотели направить в Турцию после трагических событий с российским послом. В процедуре назначения посла всегда есть две стороны. Если бы все зависело от России, думаю, Бабич давно работал бы в Белоруссии. Несмотря на то что эта страна для нас дружественная, есть целый ряд обстоятельств, которые так или иначе приходится решать внутри политической белорусской повестки и во внешней, конечно же, все это затянулось, — поясняет Колядин.

При этом, по его словам, задержка не связана с персоной Михаила Бабича, а вызвана общим трендом и выстраиванием российско-белорусских отношений. Руководитель центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что «назначение Бабича затянулось по той причине, что сегодня у нас все кадровые решения принимаются крайне медленно». По мнению собеседника издания, Россия переживает эпоху застоя, подобно эпохе Андропова. Поэтому, даже если решение принято, его реализация может длиться от полугода до нескольких лет. Прочие факторы: подготовка Лукашенко, согласование нового полпреда и т.д. — ложится в ту же канву.

— Пост посла Беларуси — это совершенно иная работа, чем та, которой до сих пор занимался Бабич. Из человека, представлявшего интересы Кремля в федеральном округе, он становится человеком, представляющим интересы Кремля в другой стране. Соответственно, из распределителя ресурсов Бабич становится проводником сложных решений. Простой и хлебной эту должность вряд ли назовешь, в лучшем случае — это вариант почетной отставки, в худшем — ему придется лоббировать интересы Кремля в окружении Лукашенко, который постепенно поворачивается к нему спиной. С другой стороны, сегодня внешняя политика у нас в приоритете, и это можно трактовать как своеобразный вариант повышения, по крайней мере, этой темой президент интересуется больше всего. Рассмотрением внутренних вопросов, как мы видим, поручают заниматься менее ответственным людям, — считает Гращенков.

«Простой и хлебной эту должность вряд ли назовешь, в лучшем случае — это вариант почетной отставки, в худшем — ему придется лоббировать интересы Кремля в окружении Лукашенко, который постепенно поворачивается к нему спиной», — считает Гращенков. Фото kremlin.ru

На замену Бабичу придут силовики?

Политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает «элементом общего торга» затянувшееся назначение Бабича: «У России и Белоруссии большое количество разногласий. Затягивание больше было связано с напряжением в отношениях двух стран». Что касается самой кандидатуры, «свою роль сыграло то, что у Бабича репутация очень жесткого эффективного управленца, человека, который решает проблемы».

— Конечно, Бабичу в Белоруссии будет непросто, направление очень серьезное. Учитывая тот факт, что это сердце всего евразийского блока. Но в общем-то экстраординарные полномочия ему даны — статус не только посла, но и спецпредставителя президента. И Путин неслучайно обозначил на встрече, что будет режим регулярных консультаций и докладов с Бабичем, что в общем-то тоже беспрецедентно, — отметил Минченко.

На замену Бабичу в полпредстве ПФО прочат нескольких кандидатов из силовиков. В частности, в последнее время активно обсуждается фигура главы МВД России Владимира Колокольцева. Политический обозреватель из Нижнего Новгорода, автор местного телеграм-канала «ВОВК» в беседе с «Реальным временем» сообщил, что называется много вариантов на замену Бабичу, в т.ч. не исключается и фигура Паньшина:

— Это человек на вырост, он в принципе и сам может быть полпредом. При определенных условиях, если ему дадут карт-бланш и за ним будут стоять силы. У него хороший опыт в разных регионах ПФО и теоретически он может остаться. Хотя пост хороший, все-таки доверенное лицо президента. Поэтому, если будут какие-то пакетные соглашения на высшем уровне, Паньшин останется заместителем, а здесь появится новый человек. Кандидатуры каждый день называют разные: то это Колокольцев, то Школов, то Бастрыкин, то Чайка, то Захарчук, но это в большинстве своем силовики.

На замену Бабичу в полпредстве ПФО прочат нескольких кандидатов из силовиков. В частности, в последнее время активно обсуждается фигура главы МВД России Владимира Колокольцева. Фото kremlin.ru

При этом, по словам автора канала «ВОВК», Глебова как сменщица Бабича уже не рассматривается. Учитывая, что Приволжский округ достаточно сложный, в него входят национальные республики, задачами нового полпреда станет не допустить межнациональных конфликтов.

Телеграм-канал «Незыгарь» считает, что Минск всячески бойкотировал назначение экс-полпреда: «Окружение Лукашенко, которое занимает явно прозападные позиции, убеждало, что назначение Бабича чревато сломом вектора трансформации страны на Запад. Но Лукашенко еще сильнее боится того, что посол Бабич вмешается в трансферт власти, помешает планам семьи удерживать под собой Беларусь». Назначение нового белорусского правительства, по мнению авторов канала, — это психологическая реакция Лукашенко и на назначение Бабича, и на новую политику Москвы, которая больше не хочет быть спонсором режима Лукашенко.

— Во-первых, надо понимать, что пророссийски настроенных чиновников, силовиков, бизнесменов в Беларуси намного больше, чем принято думать. У Бабича будет огромная поддержка. Во-вторых, Бабич будет по статусу распорядителем финпотоков, его слово будет важно при заключении контрактов Минска с Газпромом. В-третьих, от Бабича будет зависеть вопрос регулирования приграничных потоков. Конечно, белорусские власти могут создавать проблемы для посла. Но это скорее сыграет против Минска, — прокомментировал нашему изданию «Незыгарь».

Илья Гращенков руководитель центра развития региональной политики Назначение Бабича затянулось по той причине, что сегодня у нас все кадровые решения принимаются крайне медленно. Российское государство, система переживает эпоху застоя, подобно эпохе Андропова. Поэтому, даже если решение принято, его реализация может длиться от полугода до нескольких лет. Что касается прочих факторов, таких как подготовка Лукашенко, согласование нового полпреда и т.д., все это ложится в ту же канаву. Начальство принимает решение крайне медленно. Пост посла Беларуси — это совершенно иная работа, чем та, которой до сих пор занимался Бабич. Из человека, представлявшего интересы Кремля в федеральном округе, он становится человеком представляющая интересы Кремля в другой стране. Соответственно из распределителя ресурсов Бабич становится проводником сложных решений. Простой и хлебной эту должность вряд ли назовешь, в лучшем случае это вариант почетной отставки, в худшем — ему придется лоббировать интересы Кремля в окружении Лукашенко, который постепенно поворачивается к нему спиной. С другой стороны, сегодня внешняя политика у нас в приоритете, и это можно трактовать как своеобразный вариант повышения — по крайней мере этой темой президент интересуется больше всего. Рассмотрением внутренних вопросов, как мы видим, поручают заниматься менее ответственным людям. На посту посла в Беларуси Бабичу поручают удерживать российскую линию в центре местной повестки. Не секрет, что в очередной раз Лукашенко начинает терять интерес к российскому вектору внешней политики и начинает играть с западом. Ввиду санкции против России, экономическим кризисом, общим ослаблением экономики, очевидно, что отношения России и Беларуси ближайшие годы будут слабы и основная задача посла России в Беларуси — держать этот удар. Полагаю, что Бабич блестяще с этим справится, однако многое зависит не столько от него, сколько от страны в целом. Сменщик Бабича — человек из МЧС. Сложно сказать, является ли он членом команды Сергея Шойгу или нет. Очевидно что он до мозга костей силовик, причём силовик армейский — это исполнительность и координация. То есть новый полпред — это не тонкий политик, а кадровый военный. Входит ли он в какой-то клан, а может быть, просто является доверенным лицом президента, пока что сказать тяжело. Последние годы люди вроде него часто появляются на политической арене, как выясняется, зачастую они личные назначенцы и обязаны своей карьере близостью к первому лицу. Однако возможно, что он действительно в хороших отношениях с Шойгу. Приволжский федеральный округ для Кремля — крайне важен. Здесь сосредоточены наиболее ресурсные регионы с точки зрения промышленного производства. Колоссальное значение имеют такие крупные города, как Нижний Новгород, Самара, Саратов и так далее. Кроме того, это территория с такими крупными национальными регионами, как Татарстан и Башкирия. В общем и целом, ПФО — важнейшая территория. Кроме того, считается, что эта территория также важна для нынешнего замглавы АП по вопросам внутренней политики Сергея Кириенко. То есть территория округа более чем важна для Кремля.

телеграм-канал «Незыгарь» Минск всячески бойкотировал назначение экс-полпреда. Окружение Лукашенко, которое занимает явно прозападные позиции, убеждало, что назначение Бабича чревато сломом вектора трансформации страны на Запад. Но Лукашенко еще сильнее боится того, что посол Бабич вмешается в трансферт власти, помешает планам семьи удерживать под собой Беларусь. Назначение нового правительства — это психологическая реакция Лукашенко и на назначение Бабича, и на новую политику Москвы, которая больше не хочет быть спонсором режима Лукашенко. Россия справедливо предъявляет список требований к Минску. [Будет ли тяжело Бабичу?] Во-первых надо понимать, что пророссийски настроенных чиновников, силовиков, бизнесменов в Беларуси намного больше, чем принято думать. У Бабича будет огромная поддержка. Во-вторых, Бабич будет по статусу распорядителем финпотоков, его слово будет важно при заключении контрактов Минска с Газпромом. В-третьих, от Бабича будет зависеть вопрос регулирования приграничных потоков. Конечно, белорусские власти могут создавать проблемы для посла. Но это скорее сыграет против Минска. Отношения Москвы с Минском сегодня переживают охлаждение. Причина — в отсутствии доверия и «предательства» части белорусской элиты. Бабича уже назвали проконсулом. Ему предстоит переформатировать отношения двух стран. Кроме того, Минск — это столица СНГ, здесь до сих пор решаются многие вопросы, затрагивающие страны бывшего СССР. Наконец, Минск — это транзитный центр на Украину и Прибалтику. Бабич должен выстроить новый формат отношений — то, что мы называем взаимовыгодным. Новый посол должен стать ретранслятором позиции Москвы не только для властей, но и для бизнеса и населения. Важно снова перезапустить тему союзных отношений в формате русского мира. Очень серьезное внимание Москва будет уделять выборам. Лукашенко в ближайшей перспективе уйдет, и важно, чтобы в Минске сохранилась пророссийская политика. Увидеть преемника нынешнего президента, выстроить с ним контакты — это серьезная задача [об особенностях ПФО] ПФО один из важнейших регионов, где представлен военно-промышленный комплекс. Это богатый регион с большими финпотоками и госзаказами. Наконец, это системообразующие национальные республики.