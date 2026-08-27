ЦБ установил факты манипулирования рынком на торгах с акциями ОГК-2

Их совершили Константин и Анастасия Михайловы с использованием собственных торговых счетов

Фото: Артем Дергунов

ЦБ установил факты манипулирования рынком на торгах Мосбиржи с акциями ОГК-2. Их совершили Константин и Анастасия Михайловы с использованием собственных торговых счетов, говорится на сайте регулятора.

Михайловы использовали стратегию разгона цен на ценные бумаги (pump and dump). В 2025 году они приобретали акции, выставляя агрессивные заявки, что приводило к искусственному завышению стоимости ценных бумаг. На пиковых значениях пакет продавали.

Также Михайловы использовали и обратную схему. За счет серий агрессивных продаж они искусственно занижали стоимость акций и затем покупали обратно по меньшим ценам.

Всего таким образом клиенты совершили свыше 10 тыс. сделок с акциями, констатировали в ЦБ. Сделки приводили к всплескам волатильности цен на акции, увеличивая финансовые риски для других участников рынка.

В отдельные торговые дни Михайловы совершали сделки с акциями по предварительному соглашению между своими брокерскими счетами. Это приводило к существенным отклонениям объема и цены торгов.

Оба привлечены к административной ответственности за манипулирование рынком. Им направлены предписания о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений, констатировали в Банке России.

Напомним, доля вложений россиян в акции российских эмитентов в июле 2026 года опустилась до 3,6% — минимума с весны 2020 года. С начала года показатель снизился на 0,9 процентного пункта.

Галия Гарифуллина