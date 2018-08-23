Без надбавки. В Татарстане заморозят прожиточный минимум пенсионера

Фото: Олег Тихонов

Власти Татарстана опять решили сэкономить на пенсионерах, отказавшись от индексации их прожиточного минимума. Это значит, что в следующем году десятки тысяч малообеспеченных татарстанцев не дождутся увеличения социальной помощи, несмотря на разгон инфляции. Год назад чиновники утверждали, что обеспечить себя минимальным потребительским набором старшее поколение может и за меньшие деньги, чем имеет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как в 2017-м

В этом году абсолютное большинство субъектов Российской Федерации повысило прожиточный минимум неработающих пенсионеров (ПМП). Так поступили власти 71 региона, в результате в целом по стране величина пенсионного прожиточного минимума увеличилась на 2,2% и составила 8726 рублей. Татарстан был в числе тех немногих регионов, которые не стали индексировать ПМП: в сентябре 2017-го Госсовет республики принял закон о его сохранении на уровне 8232 рублей.

Точно таким же он будет и в 2019 году, судя по законопроекту, который подготовило Министерство экономики Татарстана. Другими словами, величину прожиточного минимума пенсионеров предлагается оставить такой, какой она была еще в 2017 году.

Показатель ПМП используется при расчете федеральных и региональных социальных доплат, которые государство дает малообеспеченным неработающим пенсионерам (им компенсируют сумму, которой не хватает до прожиточного минимума). Чем ниже уровень прожиточного минимума, тем меньше объем помощи.

В прошлом году федеральную доплату в России получали 3,9 млн пенсионеров, на предоставление соответствующей поддержки государство потратило 96,8 млрд рублей. Средний размер доплаты составлял около 1,9 тыс. рублей. На 1 августа 2018 года средний размер федеральной доплаты был 1896 рублей, а количество получателей превышало 3,7 млн человек, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России. В Татарстане социальную доплату получают более 73 тыс. пенсионеров.

Уровень ПМП в республике невелик — и по российским меркам, и по меркам Приволжского федерального округа. Например, в Пермском крае, Удмуртии, Ульяновской, Кировской, Самарской областях и Башкортостане планка прожиточного минимума пенсионеров выше. При этом, кроме Татарстана, лишь два из 14 субъектов округа (Удмуртия и Кировская область) в прошлом году отказались от индексации.

До недавних пор республика неизменно увеличивала ПМП, причем иногда повышение было щедрым и превосходило уровень инфляции предыдущего года. В 2015 году прожиточный минимум пенсионера в регионе вырос на 6,7%, в 2016-м — на 19,3%, а в 2017-м — на 9,4%.

Отказ от индексации в 2018 году в Минэкономики РТ объясняли тем, что фактическая цена минимального потребительского набора пенсионеров в республике ниже, чем официальный уровень прожиточного минимума. Якобы в 2016-м официальный ПМП был на 24,5% выше реального, а в I квартале 2017 года — почти на 21%. Найти подтверждение этим расчетам не удалось, на вопросы «Реального времени» чиновники пока не ответили.

«Ничего, кроме возмущения»

Вторая подряд заморозка прожиточного минимума пенсионеров происходит на фоне предстоящего роста цен, о котором говорят и Банк России, и Минэкономразвития РФ, и независимые эксперты. В последние месяцы инфляция ускорилась и в дальнейшем ускорится еще сильнее. В июле ЦБ прогнозировал, что из-за повышения НДС инфляция к концу этого года вырастет до 3,5—4%, а в 2019 году временно превысит 4%. МЭР тоже ждет роста цен, в том числе в связи с ослаблением рубля под влиянием новых санкций.

«Это возмутительно. Ничего, кроме возмущения, такая информация [о замораживании ПМП] вызвать не может, я крайне негативно отношусь к этому, — говорит депутат Госсовета Артем Прокофьев. — Вообще, я, наверное, запрошу информацию по этим расчетам — пускай они нам продемонстрируют, как они насчитали, что у нас не менялись цены за все это время».

Прокофьев вспоминает, что несколько лет назад прожиточный минимум в Татарстане был самым низким среди субъектов ПФО (так было в 2013 году, — прим. ред.), его резко увеличили только после «больших разбирательств» в парламенте: «Если его не индексировать, то, конечно, мы опять начнем всем уступать».

Глава комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев считает, что повышение НДС не обязательно должно навредить пенсионерам — влияние на них может быть нейтральным: «НДС растет не на все, на целый ряд товаров сохраняется пониженная ставка в 10%. И те товары, которые затрагивают прожиточный минимум, как правило, имеют десятипроцентный НДС».

Поговорить с представителями профильного комитета по социальной политике не удалось, глава комитета Светлана Захарова была занята.

По данным Росстата, в июне 2018 года фиксированный набор основных товаров и услуг обходился жителям Татарстана в 13,3 тыс. рублей. В прошлом году его стоимость выросла примерно на 3%, а цена минимального продуктового набора — примерно на 1,5%.

Артем Малютин