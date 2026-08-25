ЦБ России: инвесторы не настроены оптимистично, и на это есть свои причины

Среди причин для пессимизма не только геополитика

Фото: Дарья Пинегина

Российский фондовый рынок находится в трудном положении, и у инвесторов царит пессимистичное настроение. Об этом заявила в интервью «Эксперту» директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

— В настоящее время наш рынок сталкивается с серьезными трудностями. Инвесторы не настроены оптимистично, и на это есть свои причины. Во-первых, геополитическая обстановка остается крайне напряженной, во-вторых, инфляционные риски по-прежнему актуальны. Кроме того, на снижение рынка влияют технические факторы, такие как дивидендный гэп и принудительное закрытие позиций розничных инвесторов, работающих с кредитным плечом. Когда цены падают, эти позиции могут быть закрыты, что временно усиливает падение рынка, — отметила она.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Шишлянникова также указала на экономические причины снижения цен на некоторые акции.

— Наш фондовый рынок закрыт для иностранных инвестиций, и многие компании вынуждены увеличивать свои долги, при этом не имея достаточных ресурсов для их обслуживания. Некоторые игроки даже допускают дефолты, но это касается не компаний из первого эшелона, — добавила она.

Никита Егоров