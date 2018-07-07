Скандалы недели: «валидольный» матч с Испанией, крах «Натали Турс» и победа казанцев над генпланом
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
В очередной раз один из самых обсуждаемых инфоповодов недели нам дарит ЧМ-2018 по футболу: в воскресенье сборная России обыграла команду Испании в тяжелейшем матче. Вместе с тем мощный резонанс вызвала новость о крахе одного из старейших туроператоров «Натали Турс». На уровне республики активно обсуждались многочисленные судебные разбирательства, затрагивающие ПСО «Казань», КНИТУ-КХТИ, ГК РТ по тарифам и не только. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».
Россия — Испания
Для многих россиян эта неделя началась крайне тяжело — о себе давали знать последствия празднования победы российской сборной над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ по футболу.
Этот матч вполне заслуженно был назван «валидольным»: напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1 (на 12-й минуте Сергей Игнашевич забил автогол, а на 41-й минуте Артем Дзюба реализовал пенальти). За этим последовала серия послематчевых пенальти, в которой россияне одержали непростую победу со счетом 4:3.
Благодаря победе над Испанией, Россия впервые вышла в четвертьфинал ЧМ. Сегодня, в 21.00 наша сборная сразится с командой Хорватии.
Победа над генпланом, первый в Казани экорайон и новый ЖК
Тем временем клан Миннахметовых продолжает застраивать Советский район, где рядом с загородным комплексом «Дубай» и коттеджным поселком «Абу-Даби» с 2019 года начнет застраиваться «Лотос». Как узнало «Реальное время», там планируется построить 170 коттеджей, дендрарий, детский сад со школой и 16 км пешеходных и велодорожек. Пока проект проходит стадии согласования — чтобы осуществить задуманные планы, проектировщикам пришлось согласовывать перевод земель из одной зоны в другую. Так, часть домов планируется поставить в рекреационной зоне. Впрочем, потери зелени обещают компенсировать, передав под новые парки еще больше территории.
В четверг, 5 июля, стартовал открытый международный конкурс на разработку концепции и мастер-плана первого в Казани экорайона. Его решено построить в Кировском районе на территории расформированной около 7 лет назад 43-й артиллерийской базы, напротив Храма всех религий. Подробнее о проекте вы можете узнать здесь.
Также на уходящей неделе стало известно о том, что больше 4 тысяч участников общественных слушаний по новому генплану Казани смогли отвоевать почти все дома, отправленные из-за новых дорог под снос в Новой Сосновке и Карьере, но пока не добились конкретного ответа по Салмачам.
Битва за блок-пакет КМПО
Акционерный конфликт, назревавший между миноритариями КМПО, перешел в судебную плоскость. Как выяснило на этой неделе «Реальное время», экс-владелец 24,9 процентов акций предприятия, уральский бизнесмен Сергей Цыбизов, обратился в московский арбитраж, требуя взыскать со своего партнера АО «Инвест-Групп» 270 млн рублей за проданный ему блокируюший пакет акций. По одной из версий, тяжба двух абсолютно непубличных уральских акционеров КМПО может быть связана с предпродажной подготовкой почти контрольного пакета акций, который им удалось собрать почти 10 лет назад.
Кассацию у Казани отняла Матвиенко?
На уходящей неделе стало известно об изменениях в законопроекте новой судебной реформы. Если первоначальный вариант предусматривал, что одной из новых кассационных столиц России в системе судов общей юрисдикции станет именно Казань, то после доработки законопроекта пока не открытый суд «переехал» в Самару. Попытки татарстанцев отстоять первенство не удались.
По данным источников «Реального времени», на встрече с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым президент Татарстана Рустам Минниханов говорил — республика готова построить здание еще для одной кассации. Но в дело вмешались политики федерального уровня — председатели верхней и нижней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Первая якобы ратовала за Самару, второй — за Саратов.
«Вечерняя Казань» сменила владельца
На уходящей неделе стало известно о том, что одна из старейших и знаковых городских газет — «Вечерняя Казань» — сменила владельца. В издание, публикации которого в свое время гремели на всю республику и повергали в ужас чиновников, пришел новый учредитель — Камиль Гайфуллович Гайнуллин. Предпринимателя, как и его сына, известного автотрейдера РТ Айбека Гайнуллина, связывают с ГК «Нэфис».
«Реальное время» выясняло, как сказывается смена собственника на политике и контенте «Вечерки», собирающейся в будущем году отметить свое 40-летие. Директор и редактор «Вечерней Казани» Хазбулат Шамсутдинов опроверг, что политика издания со сменой собственника поменялась и газета сейчас занимается пиаром «Нэфиса»: «Я абсолютно с этим не согласен! Политика издания никогда не менялась. Возможно, какие-то разовые мероприятия [«Нэфиса»] у нас освещались, но чтобы мы Мирзаянову пиарили — нет, такого не было! Вы читаете нашу газету? В какую сторону мы изменились? Как у нас было критическое отношение к власти, так оно и осталось. Как мы защищали права маленького человека, так и защищаем. Я не вижу никакого изменения, мы твердо стоим на этой позиции».
Дело экс-проректора КХТИ, «неправильные» КАМАЗы и история «Золотой ручки»
Казанский суд признал бывшего проректора КНИТУ-КХТИ Василия Иванова виновным в превышении полномочий, вследствие которого родной вуз лишился 1 млн 335 тысяч рублей. Деньги ушли на вторую зарплату проректора в качестве главного научного сотрудника Высшей школы экономики КНИТУ — причем 45 тысяч в месяц ему платили за труд, которого не было. Отметим, что ущерб не возмещен.
Вместе с тем Верховный суд РТ приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на решение Московского райсуда города Чебоксары о выплате местным рестораном «Багратиони» полумиллиона рублей за травмы, которые его посетительница получила, поскользнувшись на мокром полу. Посетительница — отставная судья Верховного суда Чувашии Валентина Дымич, поэтому жалобу рестораторов на жесткое судебное решение судьи Чувашии рассматривать отказались, и дело ушло в Татарстан. Истица без мантии рассказала «Реальному времени», почему считает компенсацию справедливой.
Также на уходящей неделе стало известно о том, что арестованные директора скандально известной фирмы «РенБизнесАвто» предстанут перед Набережночелнинским судом пока лишь в качестве потерпевших и свидетелей. Напомним, в среду в Автограде стартовал процесс по делу о мошенничестве со «взятками» в 40 млн рублей. По версии обвинения, за эти деньги «родственник начальника отдела собственной безопасности МВД» обещал прекратить сначала полицейские проверки, а потом и уголовные дела Следкома в отношении производителей «еврогрузовиков». Ранее в Татарстане и Москве сотрудники ФСБ взяли еще одну группу по схожей взятке от РБА в 100 млн рублей.
Крах «Натали Турс»
На этой неделе выяснилось, что один из старейших российских туроператоров — «Натали Турс» переживает череду трудностей. Сначала появилась информация об отмене чартерных рейсов, позднее сложности возникли и с регулярными перевозками. У клиентов туроператора начались проблемы с заселением в отели Испании, Турции, Таиланда и других стран. Среди пострадавших и татарстанские туристы — более сотни человек не смогут попасть на Кубу, в Доминикану и в Мексику этой осенью.
Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. По словам гендиректора туроператора Владимира Воробьева, причиной проблем «Натали Турс» стали успехи сборной России на ЧМ-2018 и курс рубля.
Как ГК РТ по тарифам отыграл поражение АФК «Система»
«Федеральная сетевая компания» (ПАО «ФСК ЕЭС») взялась латать региональные «дыры» в общенациональной магистральной электросети. Около 8 процентов линий высокого напряжения на сегодня остаются в собственности Башкортостана, Татарстана и Иркутской области, из-за чего две республики ПФО схлестнулись в судебном поединке. Предмет спора — плата за транзит электроэнергии.
Как заявил председатель правления ФСК Андрей Муров, во второй половине этого года компания возобновит переговоры о покупке башкирских магистральных сетей у «Башкирской электросетевой компании» (БЭСК), а значит, миллиардные претензии БЭСК к Татарстану могут потерять актуальность. Между тем арбитраж после мартовского проигрыша Татарстана в первой инстанции вернул дело на новый виток разбирательства. Подробности этой истории вы можете найти здесь.
Родителей-отказников от прививок накажут рублем?
В среду Общественная палата РТ обсудила, как воздействовать на мам, которые считают вредными вакцины и пробы Манту. В рамках прошедшего круглого стола уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина сообщила: «В целом количество отказов от вакцинопрофилактики в республике уменьшается, но по итогам прошлого года имел место рост на 28 процентов отказов от прививок от коклюша. А в прошлом году в республике была зафиксирована вспышка коклюша, 63 ребенка заболели — 80 процентов из этих детей не были привиты от этого заболевания. Определенная группа детей не была привита и оказалась подвергнута серьезным последствиям в виде заболевания».
В ответ на это замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина предложила инициировать внесение поправок в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» — отменить право родителей на отказ, отлучить, по примеру Франции и Израиля, «отказников» от бесплатных медицинских услуг по линии ОМС, ввести приоритетное распределение мест в детсадах для детей, привитых в соответствии с национальным календарем профилактических прививок РФ и вменить религиозным лидерам пропаганду прививок в качестве обязанности. Подробности обсуждения — в материале «Реального времени».
Новый скандал в ОП «Юдино» и уголовное эхо Универсиады
В Казани вынесли приговор по делу о загадочном исчезновении 11,7 грамма гашиша из отдела полиции «Юдино». Вещдок был запечатан в сейф-пакет, на котором позже эксперты обнаружили генетические следы подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и некоего неизвестного мужчины. Суд решил: дознаватель Елена Хуснуллина допустила преступную халатность, поскольку в нарушение закона хранила вещдок в ящике стола. Однако уволенная из полиции сотрудница будет добиваться оправдания. Подробности дела — в материале «Реального времени».
Также в Казани начался суд над бывшим начальником Главного инвестиционно-строительного управления РТ и бывшим замглавы Минстроя РТ Рашидом Нуруллиным. Генпрокуратура РФ обвиняет его в превышении должностных полномочий, которое обернулось ущербом для казны в 216,6 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», в числе свидетелей по делу проходят глава Минстроя республики и гендиректор ПСО «Казань». По версии следствия, именно ПСО при подготовке к Универсиаде освоило «лишние» сотни миллионов, занимаясь укреплением берегов Казанки и Кабана. Подробности дела вы можете узнать здесь.
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