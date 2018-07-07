Скандалы недели: «валидольный» матч с Испанией, крах «Натали Турс» и победа казанцев над генпланом

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

В очередной раз один из самых обсуждаемых инфоповодов недели нам дарит ЧМ-2018 по футболу: в воскресенье сборная России обыграла команду Испании в тяжелейшем матче. Вместе с тем мощный резонанс вызвала новость о крахе одного из старейших туроператоров «Натали Турс». На уровне республики активно обсуждались многочисленные судебные разбирательства, затрагивающие ПСО «Казань», КНИТУ-КХТИ, ГК РТ по тарифам и не только. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Россия — Испания

Для многих россиян эта неделя началась крайне тяжело — о себе давали знать последствия празднования победы российской сборной над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ по футболу.

Этот матч вполне заслуженно был назван «валидольным»: напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1 (на 12-й минуте Сергей Игнашевич забил автогол, а на 41-й минуте Артем Дзюба реализовал пенальти). За этим последовала серия послематчевых пенальти, в которой россияне одержали непростую победу со счетом 4:3.

Благодаря победе над Испанией, Россия впервые вышла в четвертьфинал ЧМ. Сегодня, в 21.00 наша сборная сразится с командой Хорватии.

Победа над генпланом, первый в Казани экорайон и новый ЖК

Тем временем клан Миннахметовых продолжает застраивать Советский район, где рядом с загородным комплексом «Дубай» и коттеджным поселком «Абу-Даби» с 2019 года начнет застраиваться «Лотос». Как узнало «Реальное время», там планируется построить 170 коттеджей, дендрарий, детский сад со школой и 16 км пешеходных и велодорожек. Пока проект проходит стадии согласования — чтобы осуществить задуманные планы, проектировщикам пришлось согласовывать перевод земель из одной зоны в другую. Так, часть домов планируется поставить в рекреационной зоне. Впрочем, потери зелени обещают компенсировать, передав под новые парки еще больше территории.

Рядом с загородным комплексом «Дубай» и коттеджным поселком «Абу-Даби» с 2019 года начнет застраиваться «Лотос»



В четверг, 5 июля, стартовал открытый международный конкурс на разработку концепции и мастер-плана первого в Казани экорайона. Его решено построить в Кировском районе на территории расформированной около 7 лет назад 43-й артиллерийской базы, напротив Храма всех религий. Подробнее о проекте вы можете узнать здесь.

Также на уходящей неделе стало известно о том, что больше 4 тысяч участников общественных слушаний по новому генплану Казани смогли отвоевать почти все дома, отправленные из-за новых дорог под снос в Новой Сосновке и Карьере, но пока не добились конкретного ответа по Салмачам.

Битва за блок-пакет КМПО

Акционерный конфликт, назревавший между миноритариями КМПО, перешел в судебную плоскость. Как выяснило на этой неделе «Реальное время», экс-владелец 24,9 процентов акций предприятия, уральский бизнесмен Сергей Цыбизов, обратился в московский арбитраж, требуя взыскать со своего партнера АО «Инвест-Групп» 270 млн рублей за проданный ему блокируюший пакет акций. По одной из версий, тяжба двух абсолютно непубличных уральских акционеров КМПО может быть связана с предпродажной подготовкой почти контрольного пакета акций, который им удалось собрать почти 10 лет назад.

Акционерный конфликт, назревавший между миноритариями КМПО, перешел в судебную плоскость. Фото Олега Тихонова

Кассацию у Казани отняла Матвиенко?

На уходящей неделе стало известно об изменениях в законопроекте новой судебной реформы. Если первоначальный вариант предусматривал, что одной из новых кассационных столиц России в системе судов общей юрисдикции станет именно Казань, то после доработки законопроекта пока не открытый суд «переехал» в Самару. Попытки татарстанцев отстоять первенство не удались.

По данным источников «Реального времени», на встрече с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым президент Татарстана Рустам Минниханов говорил — республика готова построить здание еще для одной кассации. Но в дело вмешались политики федерального уровня — председатели верхней и нижней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Первая якобы ратовала за Самару, второй — за Саратов.

«Вечерняя Казань» сменила владельца

На уходящей неделе стало известно о том, что одна из старейших и знаковых городских газет — «Вечерняя Казань» — сменила владельца. В издание, публикации которого в свое время гремели на всю республику и повергали в ужас чиновников, пришел новый учредитель — Камиль Гайфуллович Гайнуллин. Предпринимателя, как и его сына, известного автотрейдера РТ Айбека Гайнуллина, связывают с ГК «Нэфис».

«Реальное время» выясняло, как сказывается смена собственника на политике и контенте «Вечерки», собирающейся в будущем году отметить свое 40-летие. Директор и редактор «Вечерней Казани» Хазбулат Шамсутдинов опроверг, что политика издания со сменой собственника поменялась и газета сейчас занимается пиаром «Нэфиса»: «Я абсолютно с этим не согласен! Политика издания никогда не менялась. Возможно, какие-то разовые мероприятия [«Нэфиса»] у нас освещались, но чтобы мы Мирзаянову пиарили — нет, такого не было! Вы читаете нашу газету? В какую сторону мы изменились? Как у нас было критическое отношение к власти, так оно и осталось. Как мы защищали права маленького человека, так и защищаем. Я не вижу никакого изменения, мы твердо стоим на этой позиции».



Одна из старейших и знаковых городских газет — «Вечерняя Казань» сменила владельца

Дело экс-проректора КХТИ, «неправильные» КАМАЗы и история «Золотой ручки»

Казанский суд признал бывшего проректора КНИТУ-КХТИ Василия Иванова виновным в превышении полномочий, вследствие которого родной вуз лишился 1 млн 335 тысяч рублей. Деньги ушли на вторую зарплату проректора в качестве главного научного сотрудника Высшей школы экономики КНИТУ — причем 45 тысяч в месяц ему платили за труд, которого не было. Отметим, что ущерб не возмещен.

Вместе с тем Верховный суд РТ приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на решение Московского райсуда города Чебоксары о выплате местным рестораном «Багратиони» полумиллиона рублей за травмы, которые его посетительница получила, поскользнувшись на мокром полу. Посетительница — отставная судья Верховного суда Чувашии Валентина Дымич, поэтому жалобу рестораторов на жесткое судебное решение судьи Чувашии рассматривать отказались, и дело ушло в Татарстан. Истица без мантии рассказала «Реальному времени», почему считает компенсацию справедливой.

Также на уходящей неделе стало известно о том, что арестованные директора скандально известной фирмы «РенБизнесАвто» предстанут перед Набережночелнинским судом пока лишь в качестве потерпевших и свидетелей. Напомним, в среду в Автограде стартовал процесс по делу о мошенничестве со «взятками» в 40 млн рублей. По версии обвинения, за эти деньги «родственник начальника отдела собственной безопасности МВД» обещал прекратить сначала полицейские проверки, а потом и уголовные дела Следкома в отношении производителей «еврогрузовиков». Ранее в Татарстане и Москве сотрудники ФСБ взяли еще одну группу по схожей взятке от РБА в 100 млн рублей.

Верховный суд РТ приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на решение по делу Московского райсуда города Чебоксары о выплате местным рестораном «Багратиони» полумиллиона рублей за травмы, которые его посетительница получила, поскользнувшись на мокром полу. Фото foto.cheb.ru



Крах «Натали Турс»

На этой неделе выяснилось, что один из старейших российских туроператоров — «Натали Турс» переживает череду трудностей. Сначала появилась информация об отмене чартерных рейсов, позднее сложности возникли и с регулярными перевозками. У клиентов туроператора начались проблемы с заселением в отели Испании, Турции, Таиланда и других стран. Среди пострадавших и татарстанские туристы — более сотни человек не смогут попасть на Кубу, в Доминикану и в Мексику этой осенью.

Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. По словам гендиректора туроператора Владимира Воробьева, причиной проблем «Натали Турс» стали успехи сборной России на ЧМ-2018 и курс рубля.

Как ГК РТ по тарифам отыграл поражение АФК «Система»



«Федеральная сетевая компания» (ПАО «ФСК ЕЭС») взялась латать региональные «дыры» в общенациональной магистральной электросети. Около 8 процентов линий высокого напряжения на сегодня остаются в собственности Башкортостана, Татарстана и Иркутской области, из-за чего две республики ПФО схлестнулись в судебном поединке. Предмет спора — плата за транзит электроэнергии.

Как заявил председатель правления ФСК Андрей Муров, во второй половине этого года компания возобновит переговоры о покупке башкирских магистральных сетей у «Башкирской электросетевой компании» (БЭСК), а значит, миллиардные претензии БЭСК к Татарстану могут потерять актуальность. Между тем арбитраж после мартовского проигрыша Татарстана в первой инстанции вернул дело на новый виток разбирательства. Подробности этой истории вы можете найти здесь.

Родителей-отказников от прививок накажут рублем?

В среду Общественная палата РТ обсудила, как воздействовать на мам, которые считают вредными вакцины и пробы Манту. В рамках прошедшего круглого стола уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина сообщила: «В целом количество отказов от вакцинопрофилактики в республике уменьшается, но по итогам прошлого года имел место рост на 28 процентов отказов от прививок от коклюша. А в прошлом году в республике была зафиксирована вспышка коклюша, 63 ребенка заболели — 80 процентов из этих детей не были привиты от этого заболевания. Определенная группа детей не была привита и оказалась подвергнута серьезным последствиям в виде заболевания».

Общественная палата РТ обсудила, как воздействовать на мам, которые считают вредными вакцины и пробы Манту. Фото medaboutme.ru



В ответ на это замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина предложила инициировать внесение поправок в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» — отменить право родителей на отказ, отлучить, по примеру Франции и Израиля, «отказников» от бесплатных медицинских услуг по линии ОМС, ввести приоритетное распределение мест в детсадах для детей, привитых в соответствии с национальным календарем профилактических прививок РФ и вменить религиозным лидерам пропаганду прививок в качестве обязанности. Подробности обсуждения — в материале «Реального времени».

Новый скандал в ОП «Юдино» и уголовное эхо Универсиады



В Казани вынесли приговор по делу о загадочном исчезновении 11,7 грамма гашиша из отдела полиции «Юдино». Вещдок был запечатан в сейф-пакет, на котором позже эксперты обнаружили генетические следы подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и некоего неизвестного мужчины. Суд решил: дознаватель Елена Хуснуллина допустила преступную халатность, поскольку в нарушение закона хранила вещдок в ящике стола. Однако уволенная из полиции сотрудница будет добиваться оправдания. Подробности дела — в материале «Реального времени».

Также в Казани начался суд над бывшим начальником Главного инвестиционно-строительного управления РТ и бывшим замглавы Минстроя РТ Рашидом Нуруллиным. Генпрокуратура РФ обвиняет его в превышении должностных полномочий, которое обернулось ущербом для казны в 216,6 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», в числе свидетелей по делу проходят глава Минстроя республики и гендиректор ПСО «Казань». По версии следствия, именно ПСО при подготовке к Универсиаде освоило «лишние» сотни миллионов, занимаясь укреплением берегов Казанки и Кабана. Подробности дела вы можете узнать здесь.