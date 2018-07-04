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Казань не получит кассационный суд общей юрисдикции, он заработает в Самаре

08:58, 04.07.2018 3
Казань не получит кассационный суд общей юрисдикции, он заработает в Самаре
Фото: Реальное время

Сегодня подтвердилась информация источников «Реального времени», что Казань не получит новый суд в рамках реформы Фемиды. Ко второму чтению в Госдуме законопроект по созданию в России пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции претерпел значительные изменения в части дислокации новых храмов правосудия, Казань из списка выбыла, сообщает «КоммерсантЪ».

В информации на сайте Госдумы в системе кассационных судов Калугу решено заменить на Саратов, Пермь на Челябинск, Сочи на Краснодар, а Казань — на Самару. При этом в Калуге вместо Иваново или Воронежа будет создан один из апелляционных судов, еще один из пяти таких судов будет размещен в Новосибирске вместо Томска, в конкуренции с Краснодаром победил Сочи.

Напомним, ранее планировалось, что в Казани откроют самый большой кассационный суд общей юрисдикции в России, где будут работать 113 судей. Цель реформы — большая независимость при оценке решений региональных судов.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • левагина зоя 09:20
    эх ма,клапана..
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  • Анонимно 11:20
    апелляция в Нижнем, кассация в Самаре... это может и к лучшему....
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  • Анонимно 12:56
    Слава аллаху!!!! Хоть надежда появляется. Посмотрели как работает кассация по арбитражу и приняли верное решение!!!
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