На окраине Казани вырастет «Лотос»: Миннахметовы продолжают застраивать север города коттеджами

В новом поселке по соседству с «Абу-Даби» и «Дубаем» пожертвовали парком, но обещают дендрарий и велодорожки

Фото: Мария Горожанинова

Клан Миннахметовых продолжает застраивать Советский район, где рядом с загородным комплексом «Дубай» и коттеджным поселком «Абу-Даби» с 2019 года начнет застраиваться «Лотос». Как узнало «Реальное время», там планируется построить 170 коттеджей, дендрарий, детский сад со школой и 16 км пешеходных и велодорожек. Пока проект проходит стадии согласования — чтобы осуществить задуманные планы, проектировщикам пришлось согласовывать перевод земель из одной зоны в другую. Так, часть домов планируется поставить в рекреационной зоне. Впрочем, потери зелени обещают компенсировать, передав под новые парки еще больше территории. Подробности — в нашем материале.

Вместо парков — дома, вместо других зон — парки

В управлении архитектуры и градостроительства с жителями Советского района обсудили сразу несколько изменений на соседней с ними территории. Преобразование ждут земли ООО «РР-Девелопмент», которые граничат с Kazan Ring, поселком Киндери, загородным комплексом «Дубай» и коттеджным поселком «Абу-Даби».

Рассматриваемые на слушаниях участки находятся в зонах мероприятий незначительного отрицательного воздействия на среду, сельскохозяйственных угодий, коммерческой и деловой активности, обслуживания населения, а также в рекреационной зоне и зоне малоэтажной жилой застройки.

ООО «РР-Девелопмент» и трое граждан просят исполком изменить категорию вышеназванных земель, увеличив зоны парков и индивидуальной жилой застройки. Судя по вносимым в Карту зон градостроительных регламентов изменениям, часть парковой зоны отдадут под жилую застройку, а соседнюю с ней территорию, напротив, переведут в зону парков.

Так, парковую территорию предлагается увеличить за счет уменьшения зоны предприятий незначительного отрицательного воздействия на среду на трех участках площадью 301 578 кв. м. Еще на 18 участках общей площадью более 619 426 кв. м зону парков увеличат за счет уменьшения зоны сельскохозяйственных угодий, а на трех участках площадью 23 718 кв. м пожертвуют в пользу парков частью зоны коммерческой и деловой активности.

Судя по вносимым в Карту зон градостроительных регламентов изменениям, часть парковой зоны отдадут под жилую застройку, а соседнюю с ней территорию, напротив, переведут в зону парков



Вместе с тем существующие парковые зоны инвестор хочет подрезать, но не так значительно, в этих объемах обещает компенсировать потери новыми скверами. На участках площадью 328 448 кв. м компания просит уменьшить рекреационную зону, чтобы увеличить зону индивидуальной жилой застройки.

Помимо этого, на площади 31 550 км. м предлагается уменьшить зону обслуживания населения в пользу увеличения зоны индивидуальной застройки, на 6 450 кв. м — под коттеджи уменьшить зону специального назначения. Последний перечень участков, указанный в постановлении исполкома, предполагает уменьшение зоны сельскохозяйственных угодий на площади 367 тысяч кв. м для увеличения зоны индивидуальной жилой застройки.

Комиссия по землепользованию и застройке предлагаемые изменения одобрила, следом за ней свое «да» сказали и депутаты Казгордумы.

170 коттеджей с дендропарком, школой и детсадом

Проект жилой застройки получил название «Лотос». Как рассказала «Реальному времени» Анжелика Мелентьева, чья компания проектирует территорию, застройщик занимается этим вопросом уже пять лет. Действительно, только постановление о подготовке планировки и межевания территории «Лотоса» исполком подписал в августе 2015 года. Еще одно аналогичное постановление было опубликовано на сайте администрации города еще в 2012 году, но сейчас страница с ним не найдена.

Проект «Лотоса» предусматривает как коттеджи, так и инфраструктуру под них.

— В нашем проекте есть жилой микрорайон индивидуальной жилой застройки на 520 жителей (170 домов), а также общеобразовательная школа на 500 учащихся и детский сад на 75 мест, дендропарк, благоустроенные рекреационные территории с 16 км пешеходных и велодорожек, спортивные и игровые площадки. Большинство инвестиционно привлекательных территорий в нашем проекте перезонируются в зону парков! — поделилась деталями проекта архитектор. Ожидается, что построенная школа будет обеспечивать и соседние жилые массивы.

Все инженерные сети там построены уже сейчас благодаря освоению соседних территорий, поэтому с этим вопросов вообще не возникнет



Начать строительство жилого микрорайона планируется в 2019 году. Все инженерные сети там построены уже сейчас благодаря освоению соседних территорий, поэтому с этим вопросов вообще не возникнет. Сейчас, как прозвучало на слушаниях, эскиз застройки согласован, замечания проработаны, и осталось только сдать сам проект.



Примечательно, что пришедших на публичные слушания соседей, чьи дачи буквально примыкают к территории ООО «РР-Девелопмент», совсем не интересовали нюансы предлагаемых изменений. Первым делом они спросили, зачем их сюда позвали. Услышав, что так положено по закону, люди начали уточнять: не будет ли собственник вырубать лес за своей территорией, не залезут ли на их участок? Их успокоили, что чужую землю не тронут, а лес останется на месте. Все обсуждение вместе с презентацией проекта заняло чуть больше десяти минут. Удовлетворенные ответами, люди начали мирно расходиться.

Эксперты «Реального времени» отмечают, что проект «Лотоса» может оказаться востребованным среди покупателей.

— «Абу-Даби» своего покупателя нашел. Там все участки разошлись и дома строятся. В этом коттеджном поселке заявлялся максимальный набор коммуникаций и потребительских качеств, которые необходимы покупателю. Спрос на рынке недвижимости то повышался, то падал, но, по крайней мере, дома были куплены. Поэтому я думаю, что, поскольку территория «Лотоса» обжитая, она будет иметь спрос, — полагает директор ООО «Фирма «Домус» Айрат Хабибуллин.



Генеральный директор компании «Мегалит» Адель Хасбиулин отметил плюсы удачного расположения «Лотоса»:

— Это направление одно из самых недорогих, при очевидной близости к городу, удобная транспортная инфраструктура. Кроме того, данная группа девелоперов имеет опыт реализации подобных проектов. Все это в купе с невысокой ценой, развитием инфраструктуры и близости к городу даст успех, — считает эксперт.

Адель Хасбиулин полагает, что проект будет востребован. Фото kazned.ru

При этом он констатирует, что зачастую при подобных инвестиционных проектах в 99% возникали проблемы с реализацией обещанной инфраструктурой – магазины, банкоматы и другие объекты, необходимые для жизнедеятельности человека, либо не появляются вовсе, либо не в должном виде, либо появляются, но позже заявленных сроков. В случае, если это предусмотрят еще на стадии начала осваивания земель, Адель Хасбиулин полагает, что проект будет успешен.

В полку «Абу-Даби» и «Дубая» прибыло

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «РР-Девелопмент» создано в феврале 2018 года и занимается покупкой и продажей земель. Директором компании является Равиль Шигапов. Он также числится директором ООО «Комплекс Дубай». Вместе с тем совладельцами в равных долях ООО «РР-Девеломпент» значатся Ренат Разябович Галявиев и Рязаб Файлясуфович Галявиев. Ренат Галявиев — как раз один из трех жителей Казани, кто вместе с «РР-Девелопмент» просит мэрию о переводе земель в другие зоны назначения. Он же является 100%-ным собственником ООО «Комплекс Дубай».

При этом не секрет, что загородный комплекс связывают с именем генерального директора ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» Джаудата Миннахметова, который является отцом генерального директора АО «Казань Арена» Радика Миннахметова и гендиректора «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова. Радик, согласно документам исполкома, и был инициатором перепланировки другого коттеджного поселка — «Абу-Даби». О том, что «Лотос» имеет отношение к татарстанскому клану, говорит и другая фамилия, указанная в документах, — Г.М. Миннахметова.