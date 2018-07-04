Детский омбудсмен РТ заявила, что 80% детей в РТ, заболевших коклюшем в 2017 году, были не привиты

С ростом количества отказов родителей от прививок детям против коклюша, которых в прошлом году было зафиксировано на 28% больше, чем в 2016 году, связана прошлогодняя вспышка заболеваемости детей коклюшем в РТ. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина сегодня на круглом столе в Общественной палате РТ.

По ее словам, 80% детей, заболевших коклюшем в 2017 году, были не привиты, передает корреспондент «Реального времени».