«Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры

«Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Это связано с финансовыми проблемами. Об этом сообщил генеральный директор туроператора Владимир Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — сказал он.

По его словам, речь идет об «информации, которая была на рынке, в том числе той, которую озвучила сама компания о состоянии ее дел».

«Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше», — приводит слова Воробьева «Эхо».

Ранее сообщалось, что компания «Натали Турс» с 30 июня отказалась от чартерных рейсов. Это связано с ее низкими финансовыми показателями. Подробнее о проблемах туроператора читайте в материале «Реального времени».