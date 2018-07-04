Гендиректор «Натали Турс» назвал победы сборной России на ЧМ причиной проблем компании

Снижение выездного туризма из-за ЧМ-2018 и успехов сборной России по футболу стало одной из причин проблем «Натали Турс». Об этом заявил генеральный директор компании Владимир Воробьев.

«Проблемы с продажами и с ликвидностью в компании обострились после начала чемпионата мира по футболу, когда успехи российской сборной стали приводить к тому, что большее количество россиян предпочитало оставаться в России, и по нашей оценке, и по оценке наших коллег, дополнительное падение продаж составило более 40%», — рассказал Воробьев РБК.

Другой причиной финансовых сложностей «Натали Турс» он назвал курс рубля.

«Вы знаете, рубль стабильно дешевый, и это, конечно, не благоприятствует выездному потоку из России», — подчеркнул он.



Сегодня стало известно, «Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Подробнее о проблемах туроператора читайте в материале «Реального времени».