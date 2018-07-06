Новый скандал в ОП «Юдино»: у полицейских пропал гашиш

За утрату вещдока казанского дознавателя уволили и отдали под суд

Фото: Максим Платонов

В Казани вынесли приговор по делу о загадочном исчезновении 11,7 грамма гашиша из отдела полиции «Юдино». Вещдок был запечатан в сейф-пакет, на котором позже эксперты обнаружили генетические следы подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и некоего неизвестного мужчины. Суд решил — дознаватель Елена Хуснуллина допустила преступную халатность, поскольку в нарушение закона хранила вещдок в ящике стола. Однако уволенная из полиции сотрудница, как сообщил «Реальному времени» ее адвокат, будет добиваться оправдания.

Сейф-пакет с наркотиком оказался с дырой



Эта история началась 22 июня 2017 года на посту ГАИ «Малиновка» под Казанью. Инспекторы остановили автомобиль «Дэу Нексия» с московскими номерами, попросили документы и заинтересовались одним из пассажиров, который нервничал и суетился. Причина была — в кармане куртки пассажира Дмитрия Юрцуна нашли фрагмент вещества коричневого цвета, а в багажнике машины, в его рюкзаке — сверток с таким же веществом.

По версии следствия, в тот же день дознаватель казанского отдела полиции «Юдино» Елена Хуснуллина отправила изъятое в Экспертно-криминалистический центр МВД РТ (далее — ЭКЦ), чтобы получить заключение — наркотик ли это, если да, то какой и каков его вес.

В 16.20 эксперты по результатам исследования дали ответ: это гашиш — 11,9 грамма, в процессе исследования объектов из кармана куртки и рюкзака 0,2 г были утрачены, остальное поместили в бумажные свертки и упаковали в номерной сейф-пакет ЭКЦ.

Эта история началась 22 июня 2017 года на посту ГАИ «Малиновка» под Казанью. Фото travel.drom.ru



В 19.45 по поручению командира взвода ДПС инспектор Ибрагимов забрал в ЭКЦ справку о результатах исследования и сейф-пакет, передал его коллеге Александрову, который вручил пакет Атнагулову, и уже этот, третий гаишник довез вещдок дознавателю ОП на улицу лейтенанта Красикова. Причем доставлялся он в одной машине с подозреваемым Юрцуном, но полицейский утверждает — из рук вещдок не выпускал и в 20.10 вручил его капитану Хуснуллиной в целости и сохранности.

Пропажа гашиша из этого пакета была обнаружена 27 июня в 14 часов — при повторном приеме вещдока в ЭКЦ уже для проведения необходимой в рамках уголовного дела экспертизы. На упаковке вещдока обнаружилась дыра размером около 4 см…

История, впрочем, не уникальна: «Реальное время» рассказывало в свое время, как арестант казанского СИЗО умыкнул из своего уголовного дела поддельный паспорт со своим фото, а оперативник пошел под суд за кражу сертификата на 1 млн рублей из здания Следкома.

Подозреваемый в наркообороте может избежать ответственности

По версии следствия, наркотик был утрачен при неустановленных обстоятельствах в период его нахождения в кабинете дознавателя, где он, в нарушение закона «О полиции» и ведомственной инструкции о порядке изъятия нарковеществ из незаконного оборота, хранился не в сейфе дежурной части либо камере хранения вещдоков, а в выдвижном ящике стола Хуснуллиной. На ключ ящик не запирался. Кроме того, дознаватель нарушила трехдневный срок направления вещдока на экспертизу.

Через месяц после ЧП в МВД по результатам служебной проверки сделали выводы: дознаватель не обеспечила надлежащую сохранность вещдока, так что подозреваемый Юрцун, либо неустановленное лицо могли воспользоваться ее невнимательностью или отсутствием в кабинете и вскрыть сейф-пакет. В результате — гашиш утрачен, и подозреваемый может избежать уголовной ответственности. Кадровики министерства поделились информацией из послужного списка капитана полиции Хуснуллиной, которая с 2009-го по 2017 год аж 14 раз привлекалась к дисциплинарной ответственности «за недобросовестное и ненадлежащее исполнение обязанностей».

По версии следствия, наркотик был утрачен при неустановленных обстоятельствах в период его нахождения в кабинете дознавателя. Фото Максима Платонова



Однако со дня исчезновения наркотиков до предъявления обвинения дознавателю прошло полгода. Во-первых, выяснилось, что сейф-пакет для направления на экспертизу Хуснуллина передала инспектору Александрову вечером 26 июня, в понедельник. Но тот не поехал в ЭКЦ, а двинулся на пост «Малиновка», отдежурил смену до 8 утра, съездил домой и лишь в 14 часов 27 июня доставил вещдок по назначению, и тут вскрылась пропажа. Сам Александров твердил — в машину с вещдоком никто, кроме него, не садился.

Во-вторых, генетическая экспертиза потожировых следов и найденных на месте разрыва упаковки частиц эпителия показала: пакет побывал в руках у подозреваемого Юрцуна. Кроме того, на нем были найдены следы пота того же Юрцуна, смешанные с потом некоего неустановленного мужчины или даже нескольких неустановленных лиц. Происхождение данных следов от дознавателя Хуснуллиной и гаишников Атнагулова, Александрова, Галимова и Сиразиева эксперты исключили.

Защита: «Почему не у всех сотрудников изъяли материал для экспертизы?»

Вину в халатности 34-летняя Елена Хуснуллина, дипломированный юрист и биотехнолог, признавать отказалась. Заявила, что в день задержания «Дэу» на посту она вернулась на работу из прокуратуры лишь в 17 часов и никаких указаний сотрудникам ГАИ направлять изъятое вещество на исследование в ЭКЦ и забирать его оттуда не давала, они действовали самостоятельно. И назначенного ответственным за сохранность инспектора Ибрагимова впервые увидела лишь 27-го числа. Что до ящика стола, то, если верить дознавателю, такой способ хранения в их отделе практиковался не меньше двух лет — замок сейфа в их кабинете был неисправен, и начальство об этом знало. Иной алгоритм, со слов Хуснуллиной, не обсуждался.

В Кировском райсуде Казани дело дознавателя с февраля по июнь рассматривал председатель суда Наиль Булатов. В итоге он признал уже уволенную из полиции женщину виновной в халатности и наказал ее штрафом в 40 тысяч рублей. Отметим, санкция по ч.1 ст. 293 УК РФ предусматривает максимальный штраф до 120 тысяч, а также арест на срок до трех месяцев. Однако Елена Хуснуллина не согласилась с наказанием.

В Кировском райсуде Казани дело дознавателя с февраля по июнь рассматривал председатель суда Наиль Булатов. Фото evening-kazan.ru

Адвокат осужденной Руслан Иманов рассказал «Реальному времени», почему его клиентка настаивает на оправдании:

— В ее кабинете этого произойти просто не могло. Юрцун, генетические следы которого нашли на упаковке, был в нем только вечером 22 июня, и в это время Хуснуллина из кабинета не отлучалась. На сейф-пакете были обнаружены следы и неустановленного мужчины — так почему не у всех сотрудников изъяли материал для генетической экспертизы?! Ведь именно у них этот пакет почти сутки лежал в автомобиле!

По словам защитника, после скандала порядок работы с вещдоками тут же поменялся — теперь казанские дознаватели сами доставляют и забирают изъятое в ЭКЦ. «А еще только теперь в кабинетах дознавателей появились рабочие сейфы, — говорит Иманов. — А раньше дознаватели были вынуждены хранить вещдоки в столах, а камера хранения была в другом здании отдела — на улице Ильича. Более того, по нашему ходатайству суд допросил дежурного ОП «Юдино», и тот пояснил: по инструкции в камеру хранения такие вещдоки сдаются только после проведения экспертизы, без этого их не принимают».

Адвокат настаивает — закона и инструкций его клиентка не нарушала: подготовила постановление о назначении экспертизы еще 23 июня, в пятницу, и в тот же день попросила командира взвода ДПС прислать сотрудника, чтобы отвез вещдок в ЭКЦ, была на работе и в выходные — 24-25-го, но «курьер» почему-то появился только 26-го, в понедельник вечером.

Кстати, подозреваемый в причастности к обороту и краже гашиша у полиции под суд пока так и не пошел.