«Вечерку» приобрели партнеры «Нэфиса»: конец независимости?

Как редакция и общественность «самой независимой газеты» не сразу заметили нового собственника

Фото: Роман Хасаев

Одна из старейших и знаковых городских газет — «Вечерняя Казань» сменила владельца. В издание, чьи публикации в свое время гремели на всю республику и ввергали в ужас чиновников, пришел новый учредитель — Камиль Гайфуллович Гайнуллин. Предпринимателя, как и его сына, известного автотрейдера РТ Айбека Гайнуллина, связывают с ГК «Нэфис». Как сказывается смена собственника на политике и контенте «Вечерки», собирающейся в будущем году отметить свое 40-летие, — в материале «Реального времени».

Неприметный собственник

Слона-то мы и не заметили — примерно так можно охарактеризовать разговоры в казанском медиасообществе о недавней продаже «Вечерней Казани». Потому что «недавно» на самом деле произошло четыре года назад. Согласно информации в базе данных «Спарк-Интерфакс», новый учредитель в ООО «Редакция газеты «Вечерняя Казань» пришел 8 июля 2014 года — это предприниматель Камиль Гайфуллович Гайнуллин. Он же с 16 февраля 2015 года единоличный собственник ООО «ИД «Вечерняя Казань». Уставный капитал в первой организации — 13 335 рублей, во второй — 34 601.

Остается только гадать, почему смена собственника издания, которое всегда позиционировало себя как самая «независимая газета», так долго оставалась незамеченной ни общественностью, ни самим редакционным коллективом. Во всяком случае, журналисты в «Вечерке» на вопрос об учредителе все эти годы слышали один ответ: «Мы самые независимые и сами себе хозяева». Впрочем, сомнения на этот счет у авторов газеты вызвала смена политики издания:

— Изменения в политике редакции действительно стали ощущаться года три — три с половиной назад. Журналистам стали без объяснения «рубить» темы, которые раньше принимались на ура. Например, темы, связанные с экологией, с загрязнением воздуха в Казани, с коррупцией, объявлялись «неинтересными», если речь шла об определенных предприятиях, при том что позже эти же самые темы успешно озвучивали другие издания. Со временем появились и другие ограничения, в частности, руководство газеты стало пресекать попытки журналистов дать в материалах углубленный анализ какой-либо ситуации. Стал приветствоваться максимально упрощенный подход к выбору тем, предпочтение отдавалось информации, которая уже была озвучена в других СМИ и получила читательский отклик. Результатом такой политики стал уход из редакции большинства прежних сотрудников, — поделился своими наблюдениями один из авторов газеты.

Вопросы о связи «Нэфиса» с предпринимателем Гайнуллиным в группе компаний Ирека Богуславского (на фото) оставили без комментариев. Фото Максима Платонова



Новый собственник — друг «Нэфиса»?

Новый собственник Камиль Гайнуллин также значится председателем правления РОО инвалидов РТ «Ап-Пак» (Белоснежная). Интересно, что его рабочий электронный адрес ap-pak@nefco.ru на том же домене, что и корпоративная почта ГК «Нэфис», а в открытых источниках предпринимателя и его сына, известного автотрейдера РТ Айбека Гайнуллина, напрямую связывают с этой компанией.

Сотрудники «Вечерки» отчасти это подтверждают: «После смены собственника в материалах «ВК» стала регулярно светиться PR-директор ГК «Нэфис» Айгуль Мирзаянова — уже не только как «говорящая голова» компании, но и как эксперт в области моды, театра…» Обсуждение в том же ключе идет и в татарстанском телеграм-сообществе. Так, посвященный республиканским медиа канал сообщил, что «в последнее время активность по смене собственников изданий нарастает. Недавно была продана «Вечерняя Казань». Еще ранее, в июне, тот же источник напрямую связал учредителя с «Нэфисом»: «Вечерняя Казань» постит неинтересные с точки зрения контента новости про гонщика Тимура Богуславского, сына небезызвестного в Татарстане Ирека Богуславского. Но на самом деле все логично: Ирек — один из отцов-основателей группы «Нэфис», которая приобрела «самую независимую» газету. Только об этом говорить не принято...»

Шамсутдинов: «Я абсолютно с этим не согласен!»

Все вышесказанное директор и редактор «Вечерней Казани» в беседе с корреспондентом «Реального времени» назвал «грязными слухами».

— Якобы мы продались и тем и другим — что только про нас не писали за те годы, что я редактором работаю. Я уже столько наслушался, у меня уже кожа задубела, я прохожу мимо этих сплетен. Вот мой ответ на ваш вопрос, — ответил Хазбулат Шамсутдинов.

О приходе нового учредителя, Гайнуллина, с 2014 года и его связях с «Нэфисом» редактор «Вечерки» лаконично сообщил лишь: «Наверное». Однако опроверг все высказывания, что политика издания со сменой собственника поменялась и газета сейчас занимается пиаром «Нэфиса»:

— Я абсолютно с этим не согласен! Политика издания никогда не менялась. Возможно, какие-то разовые мероприятия [«Нэфиса»] у нас освещались, но чтобы мы Мирзаянову пиарили — нет, такого не было! Вы читаете нашу газету? В какую сторону мы изменились? Как у нас было критическое отношение к власти, так оно и осталось. Как мы защищали права маленького человека, так и защищаем. Я не вижу никакого изменения, мы твердо стоим на этой позиции.

«Я уже столько наслушался, у меня уже кожа задубела, я прохожу мимо этих сплетен. Вот мой ответ на ваш вопрос», — ответил Хазбулат Шамсутдинов. Фото prokazan.ru

Гайнуллин: «Я просто не уполномочен отвечать на такие вопросы»

«Реальному времени» удалось связаться и с самим новым собственником «Вечерки». На вопрос о целях покупки газеты «Вечерняя Казань» Камиль Гайфуллович ответил так:

— Я ничего сказать вам не могу. Вы задаете такие интересные вопросы и хотите, чтобы вам сразу взяли и все рассказали: почему, для чего. А почему вы этим интересуетесь? — задал встречный вопрос Гайнуллин. — Я никакой информации вам дать не могу и не буду, потому что я не готов к этому. Я просто не уполномочен отвечать на такие вопросы.

На вопрос: действительно ли он является новым собственником «Вечерки» — Гайнуллин ответил: «Наверное, да». Но при этом опроверг какое-либо участие или вмешательство в работу редакции: «Да нет, конечно, не участвую. Мне некогда, я старый человек и занимаюсь другими делами».

Комментировать связь с «Нэфисом» предприниматель отказался. В самой группе компаний пиар-директор Айгуль Мирзаянова приняла запрос нашего издания в работу, а вскоре прислала следующий ответ:

«Нэфис Косметикс» не имеет отношения к ИД «Вечерняя Казань». Отношения с изданием «Вечерняя Казань» и другими СМИ улучшились, пожалуй, около 5 лет назад. Это издание, как и многие печатные, телевизионные и электронные СМИ, поддержало социальный благотворительный проект «Народный каток NEFIS», выступив одним из информационных спонсоров, за что мы очень благодарны и «Вечерней Казани», и другим СМИ. Насколько мы знаем, проводя мониторинг СМИ, ни одного развернутого материала о ГК «Нэфис» за последние годы в издании «Вечерняя Казань» опубликовано не было, поэтому не соглашусь с вашими выводами относительно пристального интереса именно к нашей компании. Если речь идет об опубликованных новостях о «Нэфисе», то они действительно вызывают большой резонанс не только в местных, казанских, СМИ, но и в региональной и российской прессе. Для лидеров бытовой химии и масложировой продукции страны это является нормой».

Вопросы о связи «Нэфиса» с предпринимателем Гайнуллиным в группе компаний Ирека Богуславского оставили без комментариев.

Комментировать связь с «Нэфисом» предприниматель отказался. Фото Максима Платонова

«Надеюсь, имя и история газеты «Вечерняя Казань» не пропадут»

В казанском медиасообществе также не догадывались о смене собственника в «Вечерней Казани».

— Да что вы говорите, Хазбулат продает? — удивился советник ректора КФУ Юрий Алаев, который долгие годы возглавлял другое популярное казанское издание — «Время и Деньги». — Для меня эта газета не посторонняя, я в ней пять лет работал ответственным секретарем, с Гавриловым мы ее фактически начинали. С одной стороны, смена собственника в СМИ — это сейчас настолько банальная картина. Может, человек устал, он тоже не мальчик.

По мнению Алаева, резкой смены в редакционной политике газеты он не заметил. Отчасти согласен с ним и руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский, для которого «Вечерка» также стала родным изданием. Впрочем, сам факт прихода нового учредителя, которого связывают с «Нэфисом», его расстроил:

— Конечно, я сильно огорчен и надеюсь, что само имя и история газеты «Вечерняя Казань» не пропадут. Если было принято такое решение [продать газету], наверное, необходимость в этом была. Хорошо одно, что в этот тяжелый момент нашелся тот, кто не позволил газете рухнуть. Потому что ее бренд еще может заиграть при определенных условиях. Может, собственник и выжидает их или готовит. Вы же знаете, у самых успешных компаний львиную долю стоимости их продукта составляет бренд. Вот «Вечерняя Казань» на медиарынке как раз из тех компаний, где ценится бренд. Сколько лет прошло, но до сих пор пожилые люди подходят ко мне и спрашивают: «А что вы не пишете, почему мы вас не видим в «Вечерке»? То есть журналистов той «Вечерней Казани» знали поименно, помнили и помнят. Это был очень мощный бренд, и сохранить его очень важно, его стоимость куда выше, чем набор компьютеров и столов редакции, — отметил Леонид Толчинский.

