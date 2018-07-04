Уголовное эхо Универсиады: как экс-глава ГИСУ ответил за «золотые» дамбы Зиганшина

По версии Генпрокуратуры РФ, руководитель Главинвестстроя в 2011—2012 годах превысил полномочия, согласовав завышение объемов работ в пользу ПСО «Казань»

В Казани начался суд над бывшим начальником Главного инвестиционно-строительного управления РТ и бывшим замглавы Минстроя РТ Рашидом Нуруллиным. Генпрокуратура РФ обвиняет его в превышении должностных полномочий, которое обернулось ущербом для казны в 216,6 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», в числе свидетелей по делу проходят глава Минстроя республики и гендиректор ПСО «Казань». По версии следствия, именно ПСО при подготовке к Универсиаде освоило «лишние» сотни миллионов, занимаясь укреплением берегов Казанки и Кабана.

Два гособвинителя для одного строителя



Рассматривать дело 47-летнего вип-строителя Рашида Нуруллина Вахитовский райсуд Казани начал было в понедельник. Однако в процессе оглашения обвинения прокурором судья Алмаз Мухаметшин вдруг обнаружил нестыковку в документах и начал задавать вопросы подсудимому. Выяснилось, повестку о назначении заседания тот вообще не получал. Услышав об этом, гособвинитель Степан Спиридонов попросил отложить заседание — минимум на 5 дней, чтобы соблюсти требование УПК. Официальную повестку на следующее заседание Нуруллину вручили прямо в зале суда.

К слову, несмотря на серьезность обвинения по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий) мера пресечения судом Рашиду Нуруллину не избиралась. Забегая вперед, отметим, претензии следствия в свой адрес он не признает.

Как пояснил «Реальному времени» старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов, дело Нуруллина расследовалось третьим следственным отделом (с дислокацией в Нижнем Новгороде) Главного следственного управления Следкома РФ. А утверждал обвинение лично заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Ввиду сложности дела позицию гособвинения в суде поручено защищать двум сотрудникам — Спиридонову и прокурору отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Рустему Гатауллину.

По версии следствия, именно ПСО «Казань» при подготовке к Универсиаде освоило «лишние» сотни миллионов, занимаясь укреплением берегов Казанки и Кабана. Фото Романа Хасаева

Привет от Счетной палаты

Как выяснило «Реальное время», на скамью подсудимых отца двух несовершеннолетних детей и куратора стройки Московской соборной мечети привели 30 месяцев предварительного расследования. Уголовное дело было возбуждено еще в октябре 2015 года по фактам растраты в рамках государственных и муниципальных контрактов «неустановленными сотрудниками ГИСУ РТ, Управления капитального строительства и реконструкции Исполкома Казани и Федерального бюджетного учреждения «Средволгаводхоз».

Поводом стали обнародованные в июле 2015-го материалы проверки Счетной палаты РФ по федеральной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах». По мнению аудиторов, в Татарстане «были установлены факты необоснованного завышения начальной (максимальной) цены контрактов с подрядной организацией ООО «ПСО «Казань», приведшие к удорожанию строительства и дополнительному расходованию бюджетных средств на общую сумму 147 млн рублей». Также было отмечено, что из бюджета были оплачены авторский надзор, строительный контроль за работами и проектные работы, не предусмотренные условиями конкретного контракта. Обоснованием для повышения цены стало заключение Госэкспертизы РТ, хотя тут должны были работать эксперты «Главгосэкспертизы России».

В 2015-м в ПСО «Казань» эту историю комментировали так: «… Мы участвовали в торгах и выиграли его по той цене, которая указана в госконтракте. Вопрос экспертизы сметы проекта — это вопрос компетенции заказчика. Мы выполнили заказ на сумму, установленную заказчиком в контракте. Заказчик установил цену, прошел экспертизу, выставился на торги — мы его выиграли и построили. Вопрос не к нам, а к заказчику. Мы самовольно цену контракта и смету менять не можем».

Заказчиком выступало ГИСУ РТ.

В уголовном деле о превышении полномочий начальником ГИСУ фигурируют два объекта. Фото kazanfirst.ru



Укрепление двух берегов оценили в 843 млн рублей

В уголовном деле уже о превышении полномочий начальником ГИСУ фигурируют два объекта, на которых по госконтрактам 2011 года занималась берегоукреплением компания депутата Госсовета РТ Равиля Зиганшина.

Первым было озеро Средний Кабан на участке от улицы Поперечно-Слободской до автопроезда между «Казанской ярмаркой» и Танковым училищем — 4 776 м, в том числе 3 339 м берегоукреплений откосного типа, 1 437 м — подпорная стенка из стального шпунта в подводной части и откосного типа в верхней части. Стоимость работ на озере, согласно технико-экономическому обоснованию проектировщиков ГУП «Татинвестгражданпроект», была определена в размере 350 млн 15 тысяч рублей в ценах на 1 квартал 2011 года.

Также ГУП обосновал строительство и берегоукрепительные работы на участке реки Казанка от моста Миллениум до третьей транспортной дамбы протяженностью 2 947 м, в том числе 800 м — берегоукрепления откосного типа, 1 644 м — подпорная стенка из железобетонного шпунта, 303 м — подпорная стенка из стального шпунта. Стоимость работ определили в 493 млн 20 тысяч рублей в ценах на 1 квартал 2011 года.

И Госэкспертиза РТ в 2011-м дала положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости обоих проектов. Однако дальше, как утверждал на суде гособвинитель Спиридонов, Минстрой РТ утвердил и направил в «Татинвестгражданпроект» вслед за основным дополнительное техзадание, согласно которому протяженность объекта берегоукрепления на Казанке сократилась почти на 400 метров, причем сокращения коснулись как надводной, так и подводной части, а еще был изменен так называемый класс капитальности сооружения, и оно попало в категорию особо опасных.

Примерно на этом месте судья прервал гособвинителя. А позже отложил процесс на неделю. На следующем заседании обвинение будут оглашать по-новой.

Усматриваемое силовиками завышение объемов на берегу Среднего Кабана оценено в 67,6 млн рублей

Версия подсудимого: «Превышения не было!»

Как утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах, стоимость берегоукрепительных работ на участке Казанки в Генпрокуратуре РФ считают завышенной на 149 млн рублей и необоснованно выплаченной подрядчику в полном объеме. Усматриваемое силовиками завышение объемов на берегу Среднего Кабана оценено в 67,6 млн рублей — работа велась лишь на 3 877 м, что почти на километр меньше указанного в документации к контракту.

А в общей сложности «в результате умышленных противоправных действий и бездействия Нуруллина Р.Ф. было допущено незаконное расходование денежных средств бюджетов РФ и РТ на сумму 216 млн 559 тысяч 79 рублей, которые были необоснованно перечислены в пользу ООО «ПСО «Казань». Впрочем, как выяснило «Реальное время», гендиректор ПСО «Казань» за «сверхдоходы» отвечает лишь в качестве свидетеля по делу Рашида Нуруллина. Еще одним вип-свидетелем стал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.

Сам же подсудимый после судебного фальстарта заявил «Реальному времени»:

— Не было никакого превышения! Я действовал строго в пределах своих полномочий и в интересах государства. Но сегодня, спустя 5 лет, эти действия в интересах государства уже рассматриваются немножко по-другому… Там все очень неоднозначно… Сначала в одном обвиняли, потом в другом начали обвинять…

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За вклад в подготовку Универсиады-2013 в Казани Рашид Нуруллин по Указу президента РФ был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, ныне обвиняемый возглавлял ГИСУ РТ с 2009 по 2013 год, затем был назначен заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, однако долго в этой должности не проработал — перебрался в Москву, под крыло земляка-чистопольца Марата Хуснуллина, вице-мэра Москвы.

В августе 2017 обоих песочила «Медуза», проанализировав результаты 51 конкурса на строительство жилых домов по столичной программе реновации и сделав вывод — большинство контрактов получили компании земляков и давних знакомых вице-мэра Хуснуллина. В частности, упоминалась компания «Ай Пи Групп» и глава ее совета директоров Рашид Нуруллин.

Кстати, суду Нуруллин представился индивидуальным предпринимателем.