Татьяна Прокофьева: «Мы не ожидали, что слушания по генплану вызовут такой бурный интерес»

Победа горожан. Главный архитектор Казани посетовала на недоверие жителей Больших Клыков при обсуждении проекта генплана, от новой дороги к ЖК «Весна» отказались

Больше 4 тысяч участников общественных слушаний по новому генплану Казани смогли отвоевать почти все дома, отправленные из-за новых дорог под снос в Новой Сосновке и Карьере, но пока не добились конкретного ответа по Салмачам. Подробнее об этом сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города рассказала главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. Еще одной темой обсуждения, помимо, конечно же, чемпионата мира по футболу, стала модернизация системы здравоохранения, где, как отчитались чиновники, продолжают ремонтировать и строить медучреждения и делать поликлиники «дружелюбнее». Подробности — в материале «Реального времени».

«Мы, конечно, не ожидали, что слушания вызовут такой бурный интерес»

«Деловой понедельник» в мэрии города сегодня снова начался вестями с полей ЧМ по футболу. Чиновники радовались, что сборная России одержала просто фантастическую победу над сборной Испании и прошла в четвертьфинал. Но мундиаль уйдет, а местные жители, как говорится, останутся. Поэтому речь пошла о том, как в Казани практически потом и кровью согласовывали с населением новый генплан города.

Всего в обсуждении проекта участвовали 4 236 человек, 651 из которых записался на выступление, но из них слово взяли только 207 участников. К концу слушаний поступило 3 545 письменных обращений. Они продолжают поступать до сих пор. Пока управление архитектуры их анализирует и готовит протокол публичных слушаний, который необходимо представить до 26 июля.

— Должна сказать, что слушания были нелегкие, очень эмоциональные. Мы с самого начала надеялись, что жители примут участие в обсуждении генерального плана, ведь он закладывает множество мероприятий, которые позволят городу функционировать на многие годы вперед. И мы очень надеялись, что предложения всех заинтересованных горожан, полученные во время публичных слушаний, помогут нам доработать материалы и удостовериться, что мы не пропустили какие-то вопросы. Но мы, конечно, не ожидали, что слушания вызовут такой бурный интерес, — рассказала главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

По ее словам, каждое заседание длилось от пяти до семи часов — так долго они слушали всех желающих высказаться. При этом многие посетили все 13 заседаний.

В обсуждении проекта генплана участвовали 4 236 человек. Фото Инны Серовой

Самые волнующие вопросы Татьяна Прокофьева разделила на три категории. Первый, конечно, — это прохождение дорог по поселкам и садовым товариществам. Второй — ограничения или запрет на строительство на территории индивидуальной жилой застройки ( так называемая зона «430») и вопрос с границами зон озеленения.

Начнем, пожалуй, с дорог в населенных пунктах. В поселке Новая Сосновка и жилмассиве Карьер изначально планировали проложить дорогу, которую в новом генплане разместили вглубь Новой Сосновки — подальше от аварийной посадки.

— Мы получили очень много замечаний. К нам приходили сотни людей, выступали на каждом заседании, и в конце концов было принято решение, что данная дорога пройдет все же в зоне аварийной посадки, вне массива Сосновка, обходит она и основной массив поселка Карьер, но проходит частично по садам и по лесу, — поделилась итогами обсуждения Прокофьева.

В Нагорном по новому генплану будущая дорога разделяла жилмассив и лес — так сделали специально, чтобы не зацепить индивидуальную жилую застройку. В итоге было решено все-таки ее зацепить — людям предложенный вариант категорически не понравился.

— Мы сейчас смотрим на разные варианты, но, скорее всего, вернемся к тому варианту, который был предложен действующим генпланом, — обнадежила жителей архитектор.

1 / 4 Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Учли многое, но не все

Говоря о второй группе вопросов, архитектор рассказала, что речь в ней идет о зоне санитарного озеленения, где запрещено строительство. Спикер пояснила, что генплан не устанавливает эти зоны, а лишь отображает их согласно другим документам. Конкретно в Новой Сосновке ограничения разрабатывало КАПО. Сейчас предприятие занимается обновлением этих данных — как только границы изменятся, их внесут в генплан. Аналогичный вопрос был и по району улицы Шоссейной, но и здесь повлиять на ситуацию, по словам Прокофьевой, они не могут.

Третья группа вопросов поступала преимущественно от жителей Салмачей. Их беспокоила зона запрета застройки вдоль газопровода и продуктопроводов, а также дороги в этой зоне. Как и в случае с зоной «430», архитектор пояснила, что повлиять на ситуацию они не в силах.

— Ну а дорогу мы вместе с проектировщиками рисуем, стараемся провести таким образом, чтобы, с одной стороны, она соответствовала всем требованиям по строительству в этой зоне, второе — чтобы минимально затрагивала жилье, — рассказала Татьяна Прокофьева.

На деле групп вопросов оказалось больше, чем три. Отдельно спикер остановилась на вопросе строительства дороги на улицах Сабинской и Костина. Она рассказала, что изначально предполагалось, что из-за строительства новой дороги к ЖК «Весна» под снос отправятся 50 домов, но в итоге ее спланировали таким образом, чтобы захватить только восемь домов. Тем не менее жителей и этот вариант не устроил — по словам архитектора, люди просто им не поверили. Как следствие, от строительства дороги отказались и проезд с выездом из ЖК «Весна» будет осуществляться по другим дорогам.

Горожан также волновала зона застройки на Гаврилова. После многочисленных выступлений было решено остановиться на более щадящем виде застройки.

— Это более мелкие группы жилой застройки с большим сохранением зеленых территорий, — поделилась Прокофьева. Пока окончательного решения по этому вопросу нет — все готовится и обсуждается.





Горожан также волновала зона застройки на Гаврилова



По мнению спикера, большинство пожеланий населения было учтено, но остались и изменения, которые, несмотря на критику, все равно войдут в генплан. Здесь архитектор напомнила о том, что в разрабатываемом проекте очень много плюсов — например, комплексное развитие депрессивных территорий, работы по улучшению экологической обстановки на иловых полях и так далее.

Пока представленный на слушаниях генплан является лишь рабочей версией — сейчас им снова занимается проектировщик, после чего его представят комиссии, а по результатам ее работы проект снова будет дорабатываться и повторно согласовываться. Принят и утвержден генплан может быть в конце этого года.

В Казани неотремонтированными останутся только 10% поликлиник

Вторая тема «делового понедельника» оказалась не менее важной, чем первая, — чиновники отчитались об успехах в модернизации системы здравоохранения в Казани. В прошлом году капремонт провели в 52 учреждениях первичной сети здравоохранения, который обошелся республиканскому бюджету в 1,348 млрд рублей. В этом году было решено довести процент отремонтированных поликлиник и консультаций среди нуждающихся в обновлении до 90%, поэтому из бюджета Татарстана выделили еще 338 млн рублей. На эти деньги планируется модернизировать шесть зданий пяти женских консультаций, девять поликлиник республиканских специализированных учреждений, три городских поликлиники и одну детскую.

Кроме того, в этом году построят и оборудуют круглосуточный травмпункт горбольницы №18, который обойдется в 21 млн рублей, а также откроют офисы педиатров и врачей общей практики в «Салават купере» и «Солнечном городе». В «Салават купере» только ремонт оценен в 50 млн рублей. В Салмачах также построят модульный пункт с офисом врача общей практики и педиатра, в поселке Мирном — подстанцию скорой медпомощи, в Борисково — фельдшерско-акушерский пункт.

Помимо улучшения качества первичной медпомощи, озаботились власти и специализированной. В горбольнице №16, центральной клинической больнице №18, клинике медуниверситета и городских поликлиниках №21, 10, 20 оборудовали эндоскопические центры с современным оборудованием. Горбольницы №16 и 18 также оснащают амбулаторными ЛОР-центрами.

В прошлом году капремонт провели в 52 учреждениях первичной сети здравоохранения. Фото Олега Тихонова

«Пациенты не стоят в очереди в регистратуру»

Не первый год борются в Казани и с тем, чтобы сделать первичное звено дружелюбнее. В рамках первого этапа внедрения стандарта «Дружелюбной поликлиники», по мнению чиновников, уже есть положительные сдвиги.

— Повышена доступность участковых врачей — увеличилось количество записавшихся на прием к участковым врачам на 30%, повысилась производительность персонала на 20%, увеличилось время первичного приема врача-участкового с 10 до 15 минут, повысился комфорт в поликлинике, а также внедрены стандарты чистоты. Таким образом, сегодня пациенты не стоят в очереди в регистратуру, определена маршрутизация пациентов, организовано разделение потоков, — отчитался начальник управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев.

Теперь гораздо проще, по мнению спикера, и дозвониться до поликлиник. Во всех медучреждениях организовали call-центры, поэтому, по официальным данным, до них дозваниваются 97,7% пациентов. Кроме того, сейчас стали больше прислушиваться к мнению самих жителей, посещающих больницы. В поликлиниках создали комитеты пациентов (в детских — родительские советы), и ежемесячно проводят встречи с руководством медучреждений, на которых можно озвучить все волнующие вопросы.

В рамках второго этапа «Дружелюбной поликлиники» на базе горбольницы №7 создадут высокотехнологичную централизованную лабораторию, в которую включат 11 поликлиник. Планируется, что лабораторная служба заработает в конце этого года.

В рамках первого этапа внедрения стандарта «Дружелюбной поликлиники», по мнению Ильнура Халфиева, уже есть положительные сдвиги. Фото kzn.ru



До рекордных за последние пять лет 78,9% выросла укомплектованность врачами в казанских больницах. За год на работу устроили 161 выпускника КГМУ, поэтому доля врачей пенсионного возраста снизилась на 10%. Кардиологов за два года стало больше с 15 до 32 врачей, специалистов первичных онкологических кабинетов — с 7 до 22, а укомплектованность участковыми врачами выросла до 87,5%.

— Как результат, количество лиц, находящихся на диспансерном наблюдении в городских поликлиниках, выросло с 29% до 37%. По результатам 2017 года, наряду со снижением общей смертности на 3,8% по сравнению с 2016 годом, уменьшился показатель смертности от болезней кровообращения на 3,5% и от онкологических заболеваний на 5,8%, — связал первое со вторым Ильнур Халфиев.