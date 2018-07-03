Проблемы «Натали Турс»: «Вероятность, что они не выплывут, очень большая»

Более сотни татарстанских клиентов туроператора потеряли туры на Кубу, Доминикану и в Мексику

Один из старейших российских туроператоров — «Натали Турс» переживает череду проблем. Сначала появилась информация об отмене чартерных рейсов, позднее сложности возникли и с регулярными перевозками. У клиентов туроператора начались проблемы с заселением в отели Испании, Турции, Таиланда и других стран. Среди пострадавших и татарстанские туристы — более сотни человек не смогут попасть на Кубу, Доминикану и в Мексику, хотя уже оплатили путевки. Как в туриндустрии оценивают шансы «Натали Турс» урегулировать ситуацию — подробнее в материале «Реального времени».

Проблемы начались с отказа от чартеров

Сложности с путевками по регулярным рейсам у «Натали Турс» последовали за отказом от чартерных программ по популярным пляжным направлениям. Испанская компания W2Meet объявила о прекращении сотрудничества с российским туроператором, вызвав отмену бронирования в отелях для размещения туристов. На очереди и другие контрагенты, поскольку турфирма «Натали турс» задолжала в общей сложности порядка 1 млн долларов.

Информацию об аннулировании броней подтвердил сам гендиректор компании Владимир Воробьев у себя на странице в Facebook: «Сегодня будет непростой день для моих родных, друзей, партнеров по бизнесу, клиентов и сотрудников компании «Натали Турс» и для меня лично. В пятницу, ближе к вечеру, в связи с финансовыми разногласиями наш испанский партнер W2Meet остановил с нами сотрудничество и приступил к аннуляции заказов. Для того чтобы не создавать дополнительных проблем, были приняты решения остановить чартерные программы в Испанию и отказаться от мест по ряду направлений».

Туроператор сообщил, что проинформировал туриндустрию об этих проблемах, «что позволило избежать серьезных осложнений в аэропортах вылета, прилета и на курортах». По его словам, самолеты улетели с односторонней загрузкой и все туристы были вывезены домой. В течение этой недели «Натали Турс» планирует вывезти клиентов, остающихся на курортах. В настоящий момент компания продолжает отправлять туристов на базе регулярных рейсов по всем направлениям, кроме Испании.

— Мы ищем другого поставщика на замену W2Meet для переброней. В данный момент вопрос на стадии переговоров, — сообщили «Реальному времени» по горячей линии «Натали Турс», воздержавшись от любых других комментариев. В казанском офисе «Натали Турс» также оказались немногословны, добавив, что вопрос решается.

Воробьев: «Нам нужна в первую очередь ваша вера»

В конце своего поста Владимир Воробьев обращается за помощью: «В эти непростые дни мы действительно в ней нуждаемся. Нам нужна в первую очередь ваша вера в то, что компания с 25-летним опытом и самыми передовыми на российском рынке технологиями в состоянии справиться вместе с вами с возникшими трудностями. Нам нужна поддержка агентств с продажами, без них не один бизнес не сможет просуществовать долго». Также руководитель «Натали Турс» пишет, что нуждается в «самоотверженной работе сотрудников», пока идут корректировки, а также в «понимании и терпении партнеров», верит, что сообща сможет преодолеть трудности. Туристам на курортах предлагают решать проблемы за свой счет — Воробьев обещает компенсировать им расходы в течение трех-семи дней.

В Ассоциации туроператоров России отреагировали на призыв помощи: «Сообщение руководства «Натали Турс», прозвучавшее вечером в пятницу, 29 июня, и отмена программ «Аврора БГ» со 2 июля внесли коррективы в планы на отдых многих туристов и лишили выходных турагентов этих компаний. Всем, кого так или иначе затронули решения об отмене полетных программ этих ТО, рекомендуем прочитать советы правовой службы АТОР». После чего ассоциация напомнила алгоритм действий при отмене рейсов и туров.

По данным источника «Ъ», долг «Натали Турс» перед контрагентами оценивается в $1 млн. Не исключено, что и другие партнеры российского туроператора начнут снимать брони.

Сложности с путевками по регулярным рейсам у «Натали Турс» последовали за отказом от чартерных программ по популярным пляжным направлениям. Фото Максима Платонова



В прошлые годы у компании уже возникали проблемы с поставщиками. В 2016 году у туроператора был конфликт с авиакомпанией «Трансаэро», та через суд взыскала $5,8 млн за неисполнение обязательств по агентскому договору. В прошлом году по заявлению перевозчика основное юрлицо «Натали Турс» — ООО «Новелла турс» — признали банкротом. На прошлой неделе туроператор разослал турагентствам письмо об отмене чартеров на фоне низкого спроса программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Пострадавшим клиентам компания предложила вернуть деньги.

По данным руководства компании, только в июле своими турами не смогут воспользоваться примерно 1,5 тыс. россиян. Им предлагают компенсацию или замену отдыха на ОАЭ на более поздний срок. В планах у компании на это лето было продать порядка 10 тысяч туров.

Татарстанцам испортили отдых на Кубе, Доминикане и в Мексике

Среди пострадавших туристов «Натали Турс» оказалось немало и татарстанцев. В основном это покупатели путевок на осень — всего более ста человек, сообщили нашему изданию казанские туроператоры.

— У моих знакомых клиенты потеряли туры на Кубу, Доминикану и в Мексику. В каждом турагентстве по три-четыре тура было, большая глубина продаж на сентябрь — октябрь, то есть это люди, еще не улетевшие. Одна женщина успела оплатить 50% «Натали Турс». Ей предлагают эти 50% пустить на оплату билетов, то есть билеты ей выпишут, а отели будут аннулировать. Отели ей придется искать у других операторов. Это хорошо, она хотя бы билеты успела выписать, а другие сейчас в более сложной ситуации, — поясняет директор компании «Интурлайн» Зульфия Назмиева.

Директор фирмы «Интелтур Казань» Лилия Савельева давно отказалась от сотрудничества с «Натали Турс». Одна из причин — «некорректное» поведение туроператора:

— Они некорректно работают, и мы, честно говоря, давно их не бронируем. Вот совсем недавно, в июне, у нас была одна туристка, которая настаивала через них, потому что было очень дешево. Почему-то людей не пугает и не настораживает, что их цена резко отличается от других предложений. Ну и вот, у этой клиентки были проблемы, она даже судиться собиралась, была сильно удивлена. Ей вылет перенесли на следующий день, пятизвездочную гостиницу поменяли на трехзвездочную. И таких ситуаций возникало много, поэтому мы их не бронируем.

Руководитель турфирмы призналась, что по этой причине даже теряла клиентов, поскольку не предлагала им услуги «Натали Турс». И туристы уходили в другие компании, только чтобы отправиться в путешествие через данного туроператора.

— Воробьев очень рассчитывает на поддержку своей агентской сети. Потому что, сами понимаете, если не будет заказов, если люди не будут нести деньги, это как в «Графе Монте-Кристо» — банк сами обанкротили: стоило только кинуть клич, и, естественно, умереть может и хорошая компания. Но я не знаю, люди понесут ли деньги, кому охота своими туристами рисковать? Поэтому вероятность, что они не выплывут, очень большая, на мой взгляд, — считает Лилия Савельева.

Впрочем, не все настроены так скептически по отношению к «Натали Турс». «А что? К чему все расстройства? В отличие от многих турецких коллег — это игра в открытую, снимают чартеры, а не продолжают раздувать пузырь», — пишут опытные директора крупных московских турагентств.

— У «Натали» были блоки на «регулярке». Это почти чартеры, и они их сняли. У меня вчера в ОАЭ улетели в дорогой отель. Все нормально, все заселены. У меня брони по Эмиратам, как летели люди, так и летят. Заселяют и встречают. Есть брони на «регулярке» «Катарских авиалиний» на Мальдивы на август. У людей на руках билеты с номерами Катара, брони отелей и трансферов. Никто ничего не снимает, — отметила глава компании «Другое измерение» г. Казани Юлия Каурова.

— У меня только единичные случаи работы с этим туроператором, и по ним все нормально. Эта компания достаточно старая, и я думаю, что у руководства правильная политика — они сейчас почти все туры на «регулярку» посадили. Когда-то они уже сталкивались с этой проблемой и потом решили. Думаю, что у них все будет хорошо, надеюсь на это, — добавила директор компании «Трэвэл-Эндвок» Юлия Таланова.

Проблемы «Натали Турс» в туриндустрии связывают с несвоевременной оплатой броней в отелях. «А почему они не оплачивали? Значит, затыкали этими деньгами другие «дырки», — полагает Зульфия Назмиева. Тем не менее большинство казанских туроператоров склонны полагать, что туркомпании все же удастся урегулировать ситуацию и помириться с партнерами.