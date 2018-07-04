В Татарстане родителей — отказников от прививок хотят бить рублем
Общественная палата РТ обсудила, как воздействовать на мам, которые считают вредными вакцины и пробы Манту
«Родительскую забастовку» против туберкулиновых проб и прививок обсуждали сегодня участники круглого стола в Общественной палате РТ. При этом за круглый стол не пригласили героев дня — тех самых родителей, хотя их участие было заявлено в круглом столе. Удивленному этим фактом корреспонденту «Реального времени» организаторы встречи пояснили, что противники цивилизованного подхода к борьбе с инфекциями все равно не ходят на такие мероприятия — дескать, они тусуются только в соцсетях да на форумах в интернете…
Проба Манту как допуск к образованию
Открывая заседание круглого стола, на которое были приглашены представители органов здравоохранения, образования, Роспотребнадзора, прокуратуры и даже духовенства (одной из конфессий), председатель общественной палаты Анатолий Фомин подчеркнул, что его итогом должен стать документ — резолюция, в которой по полочкам будут разложены предложения разных ведомств по стабилизации ситуации с вакцинопрофилактикой в республике и которая может стать руководством к действию законодателей и чиновников.
После этого уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина обнародовала неутешительную статистику, подтверждающую рост количества отказов татарстанских родителей от прививок и туберкулиновых проб. И связала с этими цифрами другие, свидетельствующие о росте заболеваемости детей опасными инфекциями:
— В целом количество отказов от вакцинопрофилактики в республике уменьшается, но по итогам прошлого года имел место на 28 процентов рост отказов от прививок от коклюша. А в прошлом году в республике была зафиксирована вспышка коклюша, 63 ребенка у нас заболели — 80 процентов из этих детей не были привиты от этого заболевания. Определенная группа детей не была привита и оказалась подвергнута серьезным последствиям в виде заболевания… Надо понимать, что от позиции родителей зависит реализация права ребенка на охрану здоровья!
Удачина подчеркнула, что в отличие от прививок, отказ от которых не влечет ограничений по посещению детских образовательных учреждений, туберкулинодиагностика — те самые пробы Манту, от которых повально отказываются родители, — «это немножко другая процедура»: отказ от нее уже может стать серьезным препятствием на пути к образованию:
— Туберкулезная диагностика направлена на выявление заболеваемости, и отказ родителей от примитивной пробы Манту чреват для ребенка ограничениями при реализации его права на образование… Для детей эта ситуация достаточно драматичная. И к нам обращаются некоторые родители, которые вначале пишут отказы от диагностики, а потом жалобы на то, что у них возникает проблема с посещением детсадов, очным посещением школ… Мы не можем допускать таких детей в детские коллективы, это представляет угрозу для других детей, обследованных!
А еще Гузель Удачина напомнила, как в прошлые годы — в 2015-м и 2016 году — в школах были выявлены случаи заболевания туберкулезом необследованных детей, «и когда это обнаружилось, родители других, здоровых детей в своем возмущении были абсолютно правы».
…Минус пылкого, подтвержденного яркой фактурой выступления Удачиной был в одном — противники «примитивных проб Манту» в силу отсутствия в зале не могли ни задать вопросов, ни высказать свои доводы.
С Аллахом и штрафом…
Замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина огорошила участников круглого стола сообщением: если в прошлом году в Татарстане за весь год насчитали 61934 «отказника» от профилактических прививок, и каждого четвертого родителя медикам удалось переубедить и уговорить пойти на прививку, то в 2018-м уже зарегистрировано 49636 отказов, а убеждениям поддались лишь 4202 человека, то есть 8,5 процента. В лидерах по отказам в прошлом году ходили Пестречинский, Аксубаевский, Сармановский, Тетюшский, Балтасинский и Мензелинский районы, а нынче — Сармановский, Мензелинский, Черемшанский и Арский.
Авдонина подробно описала последствия отказов родителей от иммунодиагностики туберкулеза. В 2015 году был выявлен запущенный случай туберкулеза (в фазе распада легкого) у 17-летней агрызской школьницы, которой не проводилась никакая диагностика из-за отказа отца. Девочка посещала школу, контактировала с шестью десятками ровесников и учителей. Подвергая их опасности заболеть. В 2016 году в Казани аналогичный случай выявлен в частной школе — 15-летняя школьница, мать которой отказалась от обследования, в течение двух лет контактировала с 15 одноклассниками и почти 400 учениками и преподавателями школы. В 2017 году восьмимесячный ребенок заразился туберкулезом от матери, которая не давала его обследовать, а в этом году выявлено два случая заболевания у детей в Бугульме…
Авдонина ясно дала понять: санврачи и сотрудники образовательных учреждений, кроме права разъяснять и уговаривать родителей, хотят, по примеру своих зарубежных коллег, иметь дополнительные рычаги воздействия. Она напомнила, что во Франции, Польше, Италии, США вакцинация обязательна и без справки о прививках детей не допускают в образовательные учреждения, причем в Италии с недавнего времени за отсутствие справки о прививках родителей штрафуют. Она предложила инициировать внесение поправок в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» — отменить право родителей на отказ, отлучить, по примеру Франции и Израиля, «отказников» от бесплатных медицинских услуг по линии ОМС, ввести приоритетное распределение мест в детсадах для детей, привитых в соответствии с национальным календарем профилактических прививок РФ и… вменить религиозным лидерам пропаганду прививок в качестве обязанности. Последнее предложение замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ объяснила тем, что большинство отказов от прививок и проб Манту родители объясняют религиозными запретами.
А замдиректора по работе с детьми Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова предложила, «учитывая рост лекарственно-устойчивых форм туберкулеза», информацию об отказах родителей от туберкулинодиагностики «активно направлять в комиссию по делам несовершеннолетних», а республиканским Минздраву и Минобразу «разработать алгоритм работы по отстранению детей, родители которых длительно отказываются от обследования на туберкулез».
«Проверено на собственных детях»
Легкая пикировка по поводу того, кому решать проблему отказов от прививок и Манту, разгорелась после того, как замминистра здравоохранения РТ Сергей Осипов заявил, что все сходится на Минздраве — сюда, по его словам, стекаются все письма и жалобы, даже из прокуратуры «с резолюцией: «Разобраться, наказать и сообщить», — а механизмов для решения проблемы у медиков нет. «Сообщить мы не можем», — подчеркнул Осипов. Напомнив о запрете на разглашение врачебной тайны. Представители всех ведомств стали доказывать, что «бумажным футболом не занимаются».
А про наличие религиозных оснований для отказов председатель Общественной палаты попросил рассказать специально приглашенного на круглый стол начальника отдела образования и науки ДУМ РТ Айдара хазрата Карибуллина:
— Так ли это, Айдар хазрат?
— На самом деле, тема жаркая… У меня накопились вопросы и комментарии, и я пойду по порядку. К нам приходят с вопросами не только в отношении туберкулеза. Так вот, те, кто говорит, что по религиозным соображениям отказываются от прививок, — передергивают. Запрета как такового нет. Но есть другой момент — содержание прививок, их состав. У мусульман, православных, иудеев есть определенные нормы и запреты на определенного рода действия, в том числе пищевые запреты. Если прививка сдержит запретные компоненты — это уже повод для человека сказать, что он не может ее принять по религиозным соображениям. Но состав прививок не только религиозным людям надо объяснять!.. Врачам нужно все-таки вести разъяснительную работу, любому человеку показать состав прививки, объяснить побочные действия…
— Учту и подниму этот вопрос на селекторном совещании… Нас учили, что человек сам, если нужно, спросит, — смутился замминистра здравоохранения Сергей Осипов. И добавил, что в современных вакцинах уже давно свиных, да и прочих животных белков нет.
А Айдар хазрат объяснил, что упорство противников прививок идет еще и от собственных экспериментов верующих. Дескать, одному ребенку в семье прививку сделали, другому нет, а первый растет более здоровым:
— Не очень объективно, конечно, у каждого ребенка своя физиология, но… Люди-то у нас не глупые, нужно им четко, грамотно, логично разъяснять пользу прививок!
Альтернатива — только за деньги
Корреспондент «Реального времени» хотела бы привести в этой статье аргументы активных противников прививок и проб Манту, однако организаторы круглого стола, похоже, оказались правы — на приглашение к диалогу в соцсетях одни сообщества не откликнулись, а другие вообще, как выяснилось, исключили всякую возможность посылать им сообщения.
Зато свое мнение охотно высказала коллега по редакции — мама двоих детей Дарья Турцева:
— Все способы туберкулинодиагностики, которые входят в ОМС, небезопасны — Манту, диаскинтест и флюорография. Флюорография — это излучение, и оно опасно для растущего организма. При пробе Манту и диаскинтесте в организм вводятся вещества, чтобы узнать реакцию иммунитета на возбудитель болезни. Но реакцию-то не в пробирке проводят, а в организме! Есть безопасные способы — квантифероновый тест и Т-спот: у ребенка берут кровь, и анализ делают в пробирке, то есть не вводят в организм посторонние вещества. Но эти тесты бесплатно не делают, их стоимость 6—8 тысяч рублей. Я хочу, чтобы моего ребенка проверяли безопасными методами, и жду, пока их включат в систему ОМС.
Только ждать, видимо, придется долго. О возможности включения в систему ОМС альтернативных методов диагностики корреспондент «Реального времени» спросила Сергея Осипова. И он ответил, что пока расширять ОМС нет смысла, «а у родителей есть выбор — провести исследование бесплатно или заплатить».
Совсем не те сюда приходят…
— Общественная палата должна работать с обществом, а тут представителей общественности не было! — подвела по просьбе корреспондента «Реального времени» итоги круглого стола член Общественных палат РФ и РТ Татьяна Забегина. — Можно было найти и родителей-отказников, они же приходят сюда с жалобами. А разъяснять пользу прививок и вред отказов должны в первую очередь представители общественных организаций. Они приходят за характеристиками в Общественную палату, когда хотят получить гранты. Почему они не пришли сейчас? Не сочли нужным? Так надо было организаторам круглого стола им напомнить…
комментарии
Но как мы видим сейчас медики везде заставляют писать родителей согласие на вакцинацию и ее негативные возможные последствия. Брать на себя ответственность за "совершенно безвредные" прививки медики не хотят. А это значит, что раз не хотите брать ответственность и разрешаете вариантность (а отказ от прививки получается совершенно законен), то прекращайте тут танцы с бубнами с принуждением к прививкам, оставляя родителей наедине с возможными их последствиями.
Т.к. у кого то после этого инвалидами дети стали, а у кого то и того УМЕРЛИ
Между прочим богачи открыто заявляют, что не прививают своих и тд. детей. Т.к. они то знают что это на самом деле, со своей стороны изучив эту тему выношу вердикт, что прививание это некоторый искусственный отбор! То есть сокращение населения! И вообще вы же вводите инородные тела в организм, а они могут как помочь так и навредить! Достаточно пересмотреть своё питание и обстановку проживания! Т.е. около свалок заводов не ЖИТЬ и не проживать!
Вообщем беда в том, что информацию не разглашают, а простые люди учаться на ошибках!
Вакцинации не делать!
Пусть министры своим примером показывают, и то мы подумаем СТОИТ ли Делать или нет!