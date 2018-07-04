В Татарстане родителей — отказников от прививок хотят бить рублем

Общественная палата РТ обсудила, как воздействовать на мам, которые считают вредными вакцины и пробы Манту

Фото: Инна Серова

«Родительскую забастовку» против туберкулиновых проб и прививок обсуждали сегодня участники круглого стола в Общественной палате РТ. При этом за круглый стол не пригласили героев дня — тех самых родителей, хотя их участие было заявлено в круглом столе. Удивленному этим фактом корреспонденту «Реального времени» организаторы встречи пояснили, что противники цивилизованного подхода к борьбе с инфекциями все равно не ходят на такие мероприятия — дескать, они тусуются только в соцсетях да на форумах в интернете…

Проба Манту как допуск к образованию



Открывая заседание круглого стола, на которое были приглашены представители органов здравоохранения, образования, Роспотребнадзора, прокуратуры и даже духовенства (одной из конфессий), председатель общественной палаты Анатолий Фомин подчеркнул, что его итогом должен стать документ — резолюция, в которой по полочкам будут разложены предложения разных ведомств по стабилизации ситуации с вакцинопрофилактикой в республике и которая может стать руководством к действию законодателей и чиновников.

После этого уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина обнародовала неутешительную статистику, подтверждающую рост количества отказов татарстанских родителей от прививок и туберкулиновых проб. И связала с этими цифрами другие, свидетельствующие о росте заболеваемости детей опасными инфекциями:

— В целом количество отказов от вакцинопрофилактики в республике уменьшается, но по итогам прошлого года имел место на 28 процентов рост отказов от прививок от коклюша. А в прошлом году в республике была зафиксирована вспышка коклюша, 63 ребенка у нас заболели — 80 процентов из этих детей не были привиты от этого заболевания. Определенная группа детей не была привита и оказалась подвергнута серьезным последствиям в виде заболевания… Надо понимать, что от позиции родителей зависит реализация права ребенка на охрану здоровья!

Гузель Удачина обнародовала неутешительную статистику, подтверждающую рост количества отказов татарстанских родителей от прививок и туберкулиновых проб



Удачина подчеркнула, что в отличие от прививок, отказ от которых не влечет ограничений по посещению детских образовательных учреждений, туберкулинодиагностика — те самые пробы Манту, от которых повально отказываются родители, — «это немножко другая процедура»: отказ от нее уже может стать серьезным препятствием на пути к образованию:

— Туберкулезная диагностика направлена на выявление заболеваемости, и отказ родителей от примитивной пробы Манту чреват для ребенка ограничениями при реализации его права на образование… Для детей эта ситуация достаточно драматичная. И к нам обращаются некоторые родители, которые вначале пишут отказы от диагностики, а потом жалобы на то, что у них возникает проблема с посещением детсадов, очным посещением школ… Мы не можем допускать таких детей в детские коллективы, это представляет угрозу для других детей, обследованных!

А еще Гузель Удачина напомнила, как в прошлые годы — в 2015-м и 2016 году — в школах были выявлены случаи заболевания туберкулезом необследованных детей, «и когда это обнаружилось, родители других, здоровых детей в своем возмущении были абсолютно правы».

…Минус пылкого, подтвержденного яркой фактурой выступления Удачиной был в одном — противники «примитивных проб Манту» в силу отсутствия в зале не могли ни задать вопросов, ни высказать свои доводы.

С Аллахом и штрафом…

Замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина огорошила участников круглого стола сообщением: если в прошлом году в Татарстане за весь год насчитали 61934 «отказника» от профилактических прививок, и каждого четвертого родителя медикам удалось переубедить и уговорить пойти на прививку, то в 2018-м уже зарегистрировано 49636 отказов, а убеждениям поддались лишь 4202 человека, то есть 8,5 процента. В лидерах по отказам в прошлом году ходили Пестречинский, Аксубаевский, Сармановский, Тетюшский, Балтасинский и Мензелинский районы, а нынче — Сармановский, Мензелинский, Черемшанский и Арский.

Авдонина ясно дала понять: санврачи и сотрудники образовательных учреждений, кроме права разъяснять и уговаривать родителей, хотят, по примеру своих зарубежных коллег, иметь дополнительные рычаги воздействия

Авдонина подробно описала последствия отказов родителей от иммунодиагностики туберкулеза. В 2015 году был выявлен запущенный случай туберкулеза (в фазе распада легкого) у 17-летней агрызской школьницы, которой не проводилась никакая диагностика из-за отказа отца. Девочка посещала школу, контактировала с шестью десятками ровесников и учителей. Подвергая их опасности заболеть. В 2016 году в Казани аналогичный случай выявлен в частной школе — 15-летняя школьница, мать которой отказалась от обследования, в течение двух лет контактировала с 15 одноклассниками и почти 400 учениками и преподавателями школы. В 2017 году восьмимесячный ребенок заразился туберкулезом от матери, которая не давала его обследовать, а в этом году выявлено два случая заболевания у детей в Бугульме…

Авдонина ясно дала понять: санврачи и сотрудники образовательных учреждений, кроме права разъяснять и уговаривать родителей, хотят, по примеру своих зарубежных коллег, иметь дополнительные рычаги воздействия. Она напомнила, что во Франции, Польше, Италии, США вакцинация обязательна и без справки о прививках детей не допускают в образовательные учреждения, причем в Италии с недавнего времени за отсутствие справки о прививках родителей штрафуют. Она предложила инициировать внесение поправок в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» — отменить право родителей на отказ, отлучить, по примеру Франции и Израиля, «отказников» от бесплатных медицинских услуг по линии ОМС, ввести приоритетное распределение мест в детсадах для детей, привитых в соответствии с национальным календарем профилактических прививок РФ и… вменить религиозным лидерам пропаганду прививок в качестве обязанности. Последнее предложение замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ объяснила тем, что большинство отказов от прививок и проб Манту родители объясняют религиозными запретами.

А замдиректора по работе с детьми Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова предложила, «учитывая рост лекарственно-устойчивых форм туберкулеза», информацию об отказах родителей от туберкулинодиагностики «активно направлять в комиссию по делам несовершеннолетних», а республиканским Минздраву и Минобразу «разработать алгоритм работы по отстранению детей, родители которых длительно отказываются от обследования на туберкулез».

«Проверено на собственных детях»

Легкая пикировка по поводу того, кому решать проблему отказов от прививок и Манту, разгорелась после того, как замминистра здравоохранения РТ Сергей Осипов заявил, что все сходится на Минздраве — сюда, по его словам, стекаются все письма и жалобы, даже из прокуратуры «с резолюцией: «Разобраться, наказать и сообщить», — а механизмов для решения проблемы у медиков нет. «Сообщить мы не можем», — подчеркнул Осипов. Напомнив о запрете на разглашение врачебной тайны. Представители всех ведомств стали доказывать, что «бумажным футболом не занимаются».

А про наличие религиозных оснований для отказов председатель Общественной палаты попросил рассказать специально приглашенного на круглый стол начальника отдела образования и науки ДУМ РТ Айдара хазрата Карибуллина:

— Так ли это, Айдар хазрат?

Айдар хазрат объяснил, что упорство противников прививок идет еще и от собственных экспериментов верующих

— На самом деле, тема жаркая… У меня накопились вопросы и комментарии, и я пойду по порядку. К нам приходят с вопросами не только в отношении туберкулеза. Так вот, те, кто говорит, что по религиозным соображениям отказываются от прививок, — передергивают. Запрета как такового нет. Но есть другой момент — содержание прививок, их состав. У мусульман, православных, иудеев есть определенные нормы и запреты на определенного рода действия, в том числе пищевые запреты. Если прививка сдержит запретные компоненты — это уже повод для человека сказать, что он не может ее принять по религиозным соображениям. Но состав прививок не только религиозным людям надо объяснять!.. Врачам нужно все-таки вести разъяснительную работу, любому человеку показать состав прививки, объяснить побочные действия…

— Учту и подниму этот вопрос на селекторном совещании… Нас учили, что человек сам, если нужно, спросит, — смутился замминистра здравоохранения Сергей Осипов. И добавил, что в современных вакцинах уже давно свиных, да и прочих животных белков нет.

А Айдар хазрат объяснил, что упорство противников прививок идет еще и от собственных экспериментов верующих. Дескать, одному ребенку в семье прививку сделали, другому нет, а первый растет более здоровым:

— Не очень объективно, конечно, у каждого ребенка своя физиология, но… Люди-то у нас не глупые, нужно им четко, грамотно, логично разъяснять пользу прививок!

Альтернатива — только за деньги

Корреспондент «Реального времени» хотела бы привести в этой статье аргументы активных противников прививок и проб Манту, однако организаторы круглого стола, похоже, оказались правы — на приглашение к диалогу в соцсетях одни сообщества не откликнулись, а другие вообще, как выяснилось, исключили всякую возможность посылать им сообщения.

Зато свое мнение охотно высказала коллега по редакции — мама двоих детей Дарья Турцева:

— Все способы туберкулинодиагностики, которые входят в ОМС, небезопасны — Манту, диаскинтест и флюорография. Флюорография — это излучение, и оно опасно для растущего организма. При пробе Манту и диаскинтесте в организм вводятся вещества, чтобы узнать реакцию иммунитета на возбудитель болезни. Но реакцию-то не в пробирке проводят, а в организме! Есть безопасные способы — квантифероновый тест и Т-спот: у ребенка берут кровь, и анализ делают в пробирке, то есть не вводят в организм посторонние вещества. Но эти тесты бесплатно не делают, их стоимость 6—8 тысяч рублей. Я хочу, чтобы моего ребенка проверяли безопасными методами, и жду, пока их включат в систему ОМС.

Только ждать, видимо, придется долго. О возможности включения в систему ОМС альтернативных методов диагностики корреспондент «Реального времени» спросила Сергея Осипова. И он ответил, что пока расширять ОМС нет смысла, «а у родителей есть выбор — провести исследование бесплатно или заплатить».

«Общественная палата должна работать с обществом, а тут представителей общественности не было!» — подвела итоги круглого стола Татьяна Забегина

Совсем не те сюда приходят…

— Общественная палата должна работать с обществом, а тут представителей общественности не было! — подвела по просьбе корреспондента «Реального времени» итоги круглого стола член Общественных палат РФ и РТ Татьяна Забегина. — Можно было найти и родителей-отказников, они же приходят сюда с жалобами. А разъяснять пользу прививок и вред отказов должны в первую очередь представители общественных организаций. Они приходят за характеристиками в Общественную палату, когда хотят получить гранты. Почему они не пришли сейчас? Не сочли нужным? Так надо было организаторам круглого стола им напомнить…