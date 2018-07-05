Сопротивление цепи: Госкомитет РТ по тарифам отыграл поражение в судебном разбирательстве с АФК «Система»

ФСК тем временем вновь нацелилась на выкуп активов БЭСК

«Федеральная сетевая компания» (ПАО «ФСК ЕЭС») взялась латать региональные «дыры» в общенациональной магистральной электросети. Около 8% линий высокого напряжения на сегодня остаются в собственности Башкортостана, Татарстана и Иркутской области, из-за чего две республики ПФО схлестнулись в судебном поединке. Предмет спора — плата за транзит электроэнергии. Как заявил председатель правления ФСК Андрей Муров, во второй половине этого года компания возобновит переговоры о покупке башкирских магистральных сетей у «Башкирской электросетевой компании» (БЭСК), а значит, миллиардные претензии БЭСК к Татарстану могут потерять актуальность. Между тем арбитраж после мартовского проигрыша Татарстана в первой инстанции вернул дело на новый виток разбирательства. Подробности — в материале «Реального времени».

ФСК подрезала БЭСК в споре с Татарстаном

Беспрецедентный электросетевой конфликт, вспыхнувший в этом году между ООО «Башкирская сетевая компания» (БСК, дочка БЭСК, входящей в АФК «Система») и татарстанской «Сетевой компанией», выходит на принципиально новый уровень разбирательства. Напомним, в начале этого года БСК неожиданно выставила «Сетевой компании» дерзкий счет в несколько миллиардов рублей за транзит электроэнергии по сетям высокого напряжения 500 кВ. Башкирские сетевики мотивировали свои аппетиты тем, что последние 2 года Татарстан больше принимал энергии по высоковольтным линиям Башкирии, чем отдавал в единую энергосистему России, а значит, должен выплачивать компенсацию. И чем больше будет становиться разница между «входящей» и «исходящей» энергией у Татарстана, тем на большую сумму готов предъявлять счет башкирский оператор. Официально размер транзитного «роялти», предъявленного БСК в претензии к «Сетевой компании», ни одна из сторон не озвучивала, но, по слухам, речь может идти о 3 млрд рублей. Эту сумму, в случае выигрыша БСК в суде, пришлось бы дополнительно выплачивать татарстанским потребителям электроэнергии.

Но на этой неделе мотивация у башкирского «закоперщика» заметно ослабла: стало известно, что БСК может утратить контроль над магистральными сетями, проходящими по территории Башкирии. Председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров заявил журналистам о намерении вернуться к приобретению этих сетей у БЭСК. «Условно говоря, в течение второго полугодия мы можем к этому приступить», — сказал Муров. Правда, как сообщает агентство «Прайм», он уточнил, что компания пока не проводила конкретных переговоров по возможной структуре сделки. «Я думаю, что мы возобновим. У нас не было вот таких переговоров с точки зрения структуры, как, за сколько. У нас есть понимание с нашей стороны, сколько это может стоить, не уверен, что так же думает та сторона. Вопрос четких деловых переговоров — да, мы будем участвовать, вполне возможно, что не только по Башкирии», — сказал он.

Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе ФСК, на сегодня федеральному оператору принадлежит 92% магистральных сетей, остальное — в собственности региональных операторов Башкортостана, Татарстана и Иркутской области.

Андрей Муров заявил журналистам о намерении вернуться к приобретению этих сетей у БЭСК. Фото fsk-ees.ru



«Без выкупа башкирских сетей нет смысла договариваться с татарстанскими владельцами»



ФСК нацелена на консолидацию всей магистральной сетки, и первыми будут выкупаться именно башкирские сети. Хотя еще в мае Муров признавался журналистам, что его компания приостановила переговоры с АФК «Система» о покупке магистральных сетей БЭСК из-за разницы подходов: ФСК ЕЭС хочет купить сети, а не всю компанию. При этом Муров еще раз повторил, что ФСК готова рассматривать предложения по оставшимся 8% объектов, подпадающих под критерии отнесения к Единой национальной энергосистеме. В отличие от БЭСК, в «Сетевой компании» сообщили, что не получали предложений от ФСК и переговоры на эту тему не велись.

Приоритетный интерес ФСК к активам БЭСК объясняется тем, что башкирское хозяйство в разы больше татарстанского. По официальным данным, общая протяженность линий у «Сетевой компании» свыше 10 тысяч км, из них высоковольтных — всего 629 км, тогда как БЭСК владеет магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4-500 кВ общей протяженностью около 88 тыс. км. «Без выкупа башкирских сетей нет смысла договариваться с татарстанскими владельцами», — резонно полагает эксперт Сергей Пикин.

Без договора: БЭСК против «Сетевой компании»

На фоне меняющейся конъюнктуры Татарстан едва не проиграл иск БЭСК, но буквально в этот понедельник сумел вернуть спор в исходное положение, по-прежнему отвергая принцип «платного транзита». Именно на этом основана деятельность ФСК, где перетоки электрической энергии внутри системы проходят безвозмездно. Но «БЭСК» и «Сетевая компания» — обособленные и независимые структуры, которые не подчиняются этим правилам игры, а спор вылился в сложное противоречивое дело.

Как стало известно «Реальному времени», еще весной арбитражный суд Татарстана признал обоснованность претензий БСК, которая оспаривала отказ Госкомитета РТ по тарифам установить ей индивидуальные тарифы на передачу электроэнергии по сетям 500 кВ для расчетов с «Сетевой компанией». Тогда суд первой инстанции обязал Госкомитет РТ по тарифам рассчитать особые тарифы в течение 30 дней со дня вступления решения в силу.

Еще весной арбитражный суд Татарстана признал обоснованность претензий БСК, которая оспаривала отказ Госкомитета РТ по тарифам установить ей индивидуальные тарифы на передачу электроэнергии по сетям 500 кВ для расчетов с «Сетевой компанией». Фото Максима Платонова

Как следовало ожидать, суд установил два принципиально важных момента, которые проигнорировали сетевики, обострив тем самым отношения друг с другом. Во-первых, договор на услуги по передаче электрической энергии между ОАО «Сетевая компания» и ООО «Башкирская сетевая компания» отсутствует, говорится в решении суда. А значит, электроэнергия на самом высоком уровне напряжения «бежит» нелегально. А значит, нет и установленного тарифа для взаиморасчетов между данными организациями.

Во-вторых, отвергнуты принципы недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением правительства РФ от 27.12.2004 №861. Согласно им, потребителем услуг по договору между смежными сетевыми организациями определяется та из них, в электрические сети которой по итогам предыдущего расчетного периода регулирования была передана электрическая энергия в большем объеме, чем было отпущено из ее сетей.

ФАС рассудил по-башкирски

Однако главным аргументом в пользу БСК, взятым на вооружение судом, стала позиция ФАС РФ, привлеченной в качестве третьего независимого лица. «Согласно письменным пояснениям Федеральной Антимонопольной службы РФ, передача электрической энергии из сетей территориальной сетевой организации, расположенной в одном субъекте Российской Федерации, в сеть территориальной сетевой организации, расположенной в другом субъекте Российской Федерации (далее — транзит), учитывается при установлении тарифов на передачу электрической энергии обеих сетевых организаций, если по итогам предыдущего периода регулирования из сетей одной из сетевых организаций (первая сетевая организация) в сеть другой (вторая сетевая организация) была передана электрическая энергия в большем объеме, чем было передано в ее сети. При этом вторая сетевая организация является плательщиком за транзит (организация-плательщик), а первая сетевая организация является получателем за транзит (организация-получатель)», — говорится в решении суда от 4 апреля этого года.

Иначе говоря, ФАС признал принцип «платности» отношений с территориальной сетевой компанией Башкирии, коей является БСК. По мнению ФАС, расходы на транзит должны учитываться дважды: и в тарифе для потребителей РТ, и в тарифе для потребителей РБ, с чем как раз не соглашались в Госкомитете РТ по тарифам. Татарстанский арбитраж также отверг доводы Госкомитета РТ о том, что БСК не имеет на территории РТ трансформаторных подстанций, необходимых для передачи энергии. «Они являются надуманными и подлежат отклонению», — говорится в решении суда первой инстанции.

По словам Штрома, у «Сетевой компании» есть договор с ФСК по транзиту на уровне 500 кВ. Фото Романа Хасаева



«Мы не допустили, чтобы наши потребители переплачивали лишнего»

Однако в понедельник апелляция отменила это решение и обязала принять новый акт. Резолютивная его часть еще не опубликована. «Рад, что нашу позицию услышали, — прокомментировал итоги заседания суда первый зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Александр Штром. — Мы просто не допустили того, чтобы потребители Татарстана переплачивали лишнего», — подчеркнул он. По его словам, суд принял во внимание тот факт, что направление движения перетока не зависит от желания потребителя, им распоряжается системный администратор, который решает, какие станции задействовать и в какую сторону подавать энергию.

Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, как повлияет на процесс смена собственника сетей, он заметил, что ФСК при этом ничего не теряет, а для татарстанских потребителей ничего не изменится. По словам Штрома, у «Сетевой компании» есть договор с ФСК по транзиту на уровне 500 кВ.

Независимые же эксперты полагают, что ФСК давно должна была покончить с «суверенитетом» в общенациональной сети. «Иметь сеть с региональными «дырками» — это неправильно, — считает заведующий отделом научных основ развития систем энергетики Института энергетических исследований РАН Федор Веселов. — Этим она отличается от распределительной сети. Она выходит за рамки отдельного региона, поскольку это уже общенациональная инфраструктура».